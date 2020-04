Schimbări majore la Antena Stars! Nasrin va prezenta matinalul cu un nou moderator! Despre cine este vorba 05.04.2020

Antena Stars face schimbări majore în această perioadă. În locul lui Andrei Ștefănescu, lângă frumoasa Nasrin va veni ca prezentator un alt bărbat celebru. Depre cine este vorba? Andrei Ștefănescu a renunțat la prezentarea matinalului cu Nasrin Ameri, după doi ani de activitate. Acesta va face parte din alt proiect, tot în cadrul televiziunii Antena […] The post Schimbări majore la Antena Stars! Nasrin va prezenta matinalul cu un nou moderator! Despre cine este vorba appeared first on Cancan.ro.

După 1-0 în tur, Barcelona primește vizita celor de la Manchester United, în returul semifinalelor UEFA Champions League. Antrenorul lui Manchester United, Ole Gunnar Solskjær se gândește la Barcelona, dar și la viitorul

Un traficant de droguri din Satu Mare prins în flagrant cu „marfă" de peste 25.000 de euro a fost eliberat de judecători după doar câteva zile de arest preventiv. Motivul: o ordonanță a lui Tudorel Toader.

Vremea se va menţine în general închisă şi mai rece decât în mod normal pentru această perioadă. Meteorologii anunţă ploi abundente, lapoviţă şi ninsori. Miercuri, precipitaţiile se extind in jumătatea de est a ţării. Conform

Oficialii israelieni păstrau tăcerea duminică seara, în timp ce informaţii transmise de grupuri ale opoziţiei siriene - care nu au fost confirmate încă - indicau că o echipă rusă ar fi exhumat

Procesul lui Darius Vâlcov, fostul ministru de Finanțe, a fost amânat până pe data de 11 iunie. Acesta a fost condamnat pentru spălare de bani și trafic de

Secretarul executiv al PSRM, Vlad Bătrîncea, a anunţat că decizia Consiliului Republican al PSRM din 12 aprilie specifică clar condiţiile în baza cărora socialiştii sunt gata să formeze majoritate parlamentară şi coaliţia de

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a amânat, marţi, pentru 11 iunie, dosarul în care Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, a fost condamnat în primă

Simona Halep (2 WTA) e în centrul atenţiei la Rouen, fiind extrem de respectată şi de adversarele cu care se va duela în

Un tribunal din Moscova l-a condamnat la 14 ani de închisoare pe norvegianul Frode Berg, în vârstă de 63 de ani, pentru că ar fi spionat submarinele ruseşti. Berg a fost arestat acum doi ani la Moscova şi

Spălătoria şi curăţătoria ecologică Blue Lagoon Clean, înfiinţată în 2013 printr-o in­ves­tiţie de 100.000 de euro, a înregistrat afa­ceri de 3 milioane de lei (630.000 de euro) în 2018 şi aşteaptă o creş­te­re de 40% a cifrei de

Poliţişti ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea au efectuat 3 percheziţii, la două persoane fizice, bănuite de săvârşirea mai multor infracţiuni silvice precum şi la sediul unui Ocol Silvic

Deputații USR de București organizează azi o audiență publică în Piața Victoriei, în timpul ședinței de guvern în care ar putea fi adoptat proiectul de OUG pentru modificarea Codurilor Penale. Foto: Vlad Chirea Deputații Cristian Seidler,

Gabriela Firea are planuri mari! Potrivit cotidianul.ro, Palatul "Dacia", clădirea în a fost redacţia ziarului „Timpul”, la care a lucrat Mihai Eminescu, ar urma să fie trecută în

JUVENTUS - AJAX 1-2 / Suporterii lui Ajax care n-au făcut deplasarea la Torino pentru meciul cu Juventus câștigat cu 2-0 au făcut spectacol pe străzile din Amsterdam. Paharele de bere și torțele au fost atracțiile fanilor într-o

Dacă în zilele de ieri și de marți, am aflat numele semifinalistelor UEFA Champions League, astăzi ne concentrăm către cealaltă competiție europeană de top. Astăzi se decid toate cele patru componente ale ”careului de ași” din UEL, motiv

Producătorul român de panouri termoizolante Topanel, cu o fabrică în Râmnicu Vâlcea, şi-a majorat afacerile cu 15% în 2018 şi a ajuns la 180,6 mil. lei, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului de Finanţe. Profitul companiei s-a situat la

În acest an, fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Sălaj din cota de 7,5% din impozitul pe venit este de aproape 28,5 milioane de lei. Într-o primă fază, primăriile vor primi doar jumătate din

Magistraţii care vor desfăşura activităţi de cooperare cu lucrători sau colaboratori ai unui serviciu de informaţii în baza unor protocoale vor risca să fie daţi afară şi, mai mult, să înfunde puşcăria pentru o perioadă cuprinsă între

Procurorul general Augustin Lazăr a depus la Consiliului Superior al Magistraturii o cerere prin care solicită să iasă la pensie. Informaţia a fost confirmată pentru AGERPRES de Augustin Lazăr. Lazăr

Alin Burcea, CEO al agenţiei de turism locale Paralela 45, a spus că turismul intern şi plecările din România în străinătate sunt în creştere, însă antreprenorul este de părere că statul nu gestionează bine banii alocaţi pentru promovarea