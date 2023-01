Schimbări la Bacalaureat: ”Surpriza” pentru cei de la profilul uman 15.01.2023

O modificare importantă urmează să fie adusă examenului de Bacalaureat prin noua Lege a Educației. Elevii vor avea o nouă probă la Bac, indiferent de profil. Este vorba despre o probă suplimentară de competențe, una care la profil uman va fi



Schimbări la Bacalaureat: ”Surpriza” pentru cei de la profilul uman

O modificare importantă urmează să fie adusă examenului de Bacalaureat prin noua Lege a Educației. Elevii vor avea o nouă probă la Bac, indiferent de profil. Este vorba despre o probă suplimentară de competențe, una care la profil uman va fi reprezentată de Matematică - ”probă de competențe de bază”, iar la profil real va fi o probă din zona de competențe socio-umană.

