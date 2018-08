Schimbarea orei în Uniunea Europeană: consultarea se încheie în această joi 17.08.2018

17.08.2018 Schimbarea orei în Uniunea Europeană: consultarea se încheie în această joi Comisia Europeană a lansat la începutul lunii iulie o consultare publică privind schimbarea semestriale ale orei în Uniunea Europeană. Această consultare intervine ca urmare a unei rezoluţii a



Comisia Europeană a lansat la începutul lunii iulie o consultare publică privind schimbarea semestriale ale orei în Uniunea Europeană. Această consultare intervine ca urmare a unei rezoluţii a Parlamentului...

