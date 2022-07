Schimbare majoră în învăţământ! Noile reguli vor intra în vigoare de la 1 septembrie 2022 05.07.2022

Schimbare majoră în învăţământ. Profesorii vor încheia o singură medie anuală, iar numărul de note la fiecare disciplină este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei. Noile reguli vor intra în vigoare de la 1 septembrie 2022.

Zaki Anwari, în vârstă de 19 ani, jucător al echipei naționale de tineret a Afganistanului, se numără printre victimele fugii disperate de talibani. Tânărul și-a pierdut viața, după ce a căzut dintr-un avion pe aeroportul din Kabul, când

Edi Iordănescu a susținut prima conferință de presă în calitate de antrenor al

Când am venit în Banca Naţională a României, în iulie 1992, de la Comisia Naţională de Statistică - cum se numea pe atunci Institutul Naţional de Statistică de astăzi - am crezut că va fi doar pentru câţiva ani, poate cinci sau şase,

Aspirina este testată ca tratament împotriva unor forme agresive de cancer de sân, arată un studiu

Dana Rogoz a incins rețelele de socializare după ce s-a pozat în costum de baie. La 35 de ani, Dana Rogoz le poate da clasă multor domnișoare de 20 de ani.

Medicului epidemiolog Emilian Popovici avertizează că în valul 4 al pandemiei de COVID, la Terapie Intensivă vor ajunge persoanele care nu s-au vaccinat, indiferent de vârsta lor, și atrage atenția că acum situația este îngrijorătoare, în

Elena Marin a luptat în jungla din Dominicană şase luni, iar greutăţile prin care a trecut pe parcursul competiţiei şi-au spus cuvântul. În prezent, fosta Faimoasă se confruntă cu probleme de sănătate.

După mulţi ani în care nu a mai fost organizată vreo şezătoare, acest obicei tradiţional va reveni sâmbătă 21 august în comuna Călineşti din judeţul Argeş. Evenimentul va începe la ora 10 la Căminul Cultural din

CANCAN NEWS vă prezintă o nouă ediție plină de exclusivități din showbiz.

Libertatea și organizatorii FITS 2021 vă propun o selecție de spectacole de teatru, muzică și dans pe care nu ar trebui să le ratați la ediția din acest an de la Sibiu. În premieră mondială, actrița Charlotte Rampling și violoncelista Sonia

Radu Botezan, Marius Oancea şi Cătălin Ciută sunt cei trei pompieri din judeţul Alba care vor participa la o nouă misiune în Grecia, ţară care se luptă din nou cu incendii majore de

Scena de la evenimentul de la Moscova a fost surprinsă de presă, deoarece s-a petrecut la debutul întâlnirii, când jurnaliștii aveau oportunități de imagine, notează Politico, într-un articol care satirizează „incidentul”

Speedwell, dezvoltatorul con­trolat de Didier Balcaen, a majorat gradul de închiriere al proiectului Miro din Băneasa de la 64% la începutul anului la 84% la nivelul lunii august după ce a semnat o serie de noi

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a anunțat că sâmbătă dimineață a avut loc un nou cutremur într-o zănă atipică pentru țara noastră. Seismul s-a înregistrat în zona Banat, Timiș și a

Cu 13 puncte din 15 posibile, Mihai Iosif (46 de ani), antrenorul lui Rapid, conduce în ierarhia tehnicienilor aflați la prima experiență în Liga 1. În ciuda faptului că nu deține licență Pro și nu a fost un fotbalist care să joace la un

Ambasada Statelor Unite în Afganistan a emis o alertă de securitate prin care sfătuieşte cetăţenii americani să evite să călătorească spre aeroportul din

UTA Arad joacă acasă cu FC Voluntari, de la 18:30. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul etapei #6 din Liga 1 UTA Arad - FC Voluntari, liveTEXT de la 18:30 Click AICI pentru

Secretarul general al PSD Paul Stănescu anunță că social-democrații vor depune o moțiune de cenzură la adresa Givernului Cîțu. „Trebuie opriți înainte de a transforma cu totul România într-o țară

Arsenal și Chelsea se întâlnesc azi, de la 18:30, în cel mai așteptat meci din cadrul etapei a 2-a din Premier League. Derby-ul londonez se va juca pe arena „tunarilor”, dar toți ochii sunt pe echipa lui Tuchel, acolo unde va debuta Romelu

Călătorii care circulă pe ruta Gara de Nord – Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni vor putea achita tariful pentru călătorie cu cardul bancar în patru dintre trenuri, începând de luni, 23