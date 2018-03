Schimbare la vârf » O formație cu pretenții de promovare a fost părăsită de antrenor 14.03.2018

14.03.2018 Schimbare la vârf » O formație cu pretenții de promovare a fost părăsită de antrenor Bogdan Andone (43 de ani) a părăsit banca formației ASU Poli Timișoara. Bogdan Andone a părăsit-o pe ASU Poli după 23 de partide. Venit pe banca bănățenilor la începutul sezonului, fostul tehnician al Olimpiei Satu Mare a decis că e



Schimbare la vârf » O formație cu pretenții de promovare a fost părăsită de antrenor

Bogdan Andone (43 de ani) a părăsit banca formației ASU Poli Timișoara. Bogdan Andone a părăsit-o pe ASU Poli după 23 de partide. Venit pe banca bănățenilor la începutul sezonului, fostul tehnician al Olimpiei Satu Mare a decis că e momentul unei noi provocări. Anunțul a fost făcut la finalul remizei de pe teren propriu contra Academiei Clinceni, scor 2-2. ...

Schimbare la vârf » O formație cu pretenții de promovare a fost părăsită de antrenor

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Echipa engleză Liverpool este ca şi calificată în sferturile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal, după ce a surclasat-o pe FC Porto cu scorul de 5-0, în deplasare, în prima manşă

Înghiţeau cu noduri până la sughiţ actorii noştri talentaţi scenariile filmelor cu omul nou al societăţii socialiste. Trăitorii în epoca de aur trebuiau să fie o îngrămădeală

Un adolescent în vârstă de 19 ani a deschis focul într-un liceu din Florida și a ucis 17 elevi. Autorul atacului a fost identificat drept Nikolas Cruz, un nume cunoscut în liceul din Parkland, deoarece acesta fusese un elev problemă. Nikolas Cruz

O explozie, urmată de incendiu, a avut loc la un restaurant aflat la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Şincai din Capitală. Conform pompierilor, bunurile restaurantului au fost distruse în totalitate.Din fericire, nu există persoane

Accident grav, în noaptea de miercuri spre joi, în Vaslui. Un microbuz în care se aflau 13 persoane din Republica Moldova s-a răsturnat în zona localităţii Creţeşti. Citește mai

Actriţa americană Julia Louis-Dreyfus (56 de ani), diagnosticată cu cancer la sân în septembrie 2017, a făcut publică prima imagine după ce a terminat şedinţele de chimioterapie şi a suferit o intervenţie chirurgicală, precizând că

O turmă de mistreţi a coborât din nou azi-noapte în Cartierul Rădăcău. Este a treia zi consecutiv când animelele sunt văzute pe străzi. Urşii au devenit deja rezidenţi permanenţi ai

Cele două companii care asigură deszăpezirea au acţionat cu 31 de utilaje şi au folosit câteva de tone de material antiderapant. Braşovenii pot cere intervenţia companiilor, iar dacă nu sunt mulţumiţi de servicii pot face reclamaţie la

Escroaca a păcălit o femeie din Braşov să îi dea 25.000 de lei pe motiv că fiul ei a fost rănit grav într-un accident şi are nevoie de bani. A fost însă urmărită şi prinsă în flagrant. Femeia este acum

Marţi, pe holul de la P1 din faţa plenului Camerei Deputaţilor, un reporter lua la rând deputaţii întrebându-i dacă sunt de acord cu predarea educaţiei sexuale în şcoli. Sau cu interzicerea ei, depinde din ce direcţie vrei să

Trei maşini au fost avariate şi trei persoane au fost rănite în urma unuii accident produs pe Şoseaua Cristianului. Potrivit poliţiştilor carambolul a avut loc din cauze unei şoferiţe care nu a acordat

Aşa cum avertiza încă de anul trecut, Google a început din 15 februarie să blocheze în propriul browser web reclamele considerate

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Oradea a dispus, miercuri, 14 februarie, arestarea preventivă a suspectului, pe o durată de 30 de

Peisaje rustice pitoreşti la fel de spectaculoase ca cele din Elveţia, Franţa, Belgia sau Olanda găsim din belşug şi în ţara noastră. Sate, care încă mai păstrează viu stilul ţărănesc

Producătorul de materiale de construcţii Adeplast, controlat de Marcel Bărbuţ, a înregistrat anul trecut afaceri de 92 milioane de euro, în creştere cu 20% faţă de anul precedent, 8% din venituri venind din

Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a făcut o nouă dezvăluire spectaculoasă din culisele fotbalului, în această dimineață. Conform latifundiarului, George Copos investește deocamdată neoficial la Rapid și îl va ajuta pe

În anul 2016, după restaurarea Arcului de Triumf din București, pe monument a apărut o inscripție nouă: ”Budapesta”. Ea a fost adăugată cartușelor din partea de jos a Arcului, unde sunt trecute localitățile în care armata română a dus

Dincolo de succes exista profesionalism si dedicare, iar in videochat nu sunt permise abateri de la aceste valori. Industria de videochat se lanseaza din ce in ce mai acut intr-o expansiune notabila, astfel ca, in timp ce unele studiouri se extind ca

Culita Sterp si Carmen de la Salciua formeaza cel frumos cuplu din muzica populara si de petrecere. Acum doi ani a cerut-o in casatorie chiar de Valentine's Day, iar in toamna anului trecut pe 21 septembrie au facut si nunta. Cei doi se iubesc la fel de

Simona Halep, numărul doi mondial, s-a calificat fără emoţii în optimile de finală ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.113.000 dolari, miercuri, după 6-3, 6-0 cu rusoaica Ekaterina Makarova. Citește mai