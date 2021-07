Scene de groază s-au petrecut în casa unei familii din Corbu, după ce un individ a intrat peste ei. Tatăl a fost ucis, mama rănită, iar fiica lor violată 02.07.2021

02.07.2021 Scene de groază s-au petrecut în casa unei familii din Corbu, după ce un individ a intrat peste ei. Tatăl a fost ucis, mama rănită, iar fiica lor violată Scene de groază s-au petrecut în casa unei familii din Corbu, după ce un individ a intrat peste ei. Tatăl a fost ucis, mama rănită, iar fiica lor violată. Polițiștii din Constanța încearcă să dea […] The post Scene de groază s-au



Scene de groază s-au petrecut în casa unei familii din Corbu, după ce un individ a intrat peste ei. Tatăl a fost ucis, mama rănită, iar fiica lor violată

Scene de groază s-au petrecut în casa unei familii din Corbu, după ce un individ a intrat peste ei. Tatăl a fost ucis, mama rănită, iar fiica lor violată. Polițiștii din Constanța încearcă să dea […] The post Scene de groază s-au petrecut în casa unei familii din Corbu, după ce un individ a intrat peste ei. Tatăl a fost ucis, mama rănită, iar fiica lor violată appeared first on Cancan.

Scene de groază s-au petrecut în casa unei familii din Corbu, după ce un individ a intrat peste ei. Tatăl a fost ucis, mama rănită, iar fiica lor violată

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Unele dintre cele mai grave cazuri de infecţii cu noul coronavirus sunt tratate cu antiviralul Remdesivir. Câteva zeci de bolnavi români au beneficiat de acest medicament, în cadrul unui studiu clinic. Medicii români explică în ce fel poate fi el

Miercuri noaptea a avut loc o nouă rundă de discuţii între PNL şi USR. Premierul Ludovic Orban a mers, după şedinţa de Guvern, să se întâlnească cu liderul USR Dan Barna, cu care a discutat mai multe ore. Cele două partide trebuie să

Un cutremur a zguduit România în noaptea de joi spre vineri. Seismul s-a produs în zona Vrancea, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). CITEȘTE ȘI: DOUĂ CUTREMURE ÎN ROMÂNIA, LA DISTANȚĂ DE

Crimă într-o familie din localitatea buzoiană Stâlpu: un bărbat în vârstă de 36 de ani şi-a înjunghiat mortal cumnatul cu 11 ani mai mic, pe fondul unor certuri familiale. Tânărul intervenise într-un scandal izbucnit între sora lui şi

Un incendiu puternic s-a produs joi seara în apropierea Șoselei de Centură, la două hale din Bragadiru. Suprafața afectată este de aproximativ 5.000 de metri pătrați, cu posibilitatea de extindere, informează Inspectoratul pentru Situații de

Amfiteatrul VăraTIC rămâne deschis toată luna august, găzduind spectacole de teatru în aer liber pentru cei mai tineri spectatori din Capitală: copiii cu vârsta sub 6 ani. Lansat la începutul lunii iulie,

Alina Eremia își ține relația departe de ochii publicului, așa că mare le-a fost mirarea fanilor săi atunci când artista a postat, recent, o fotografie în care apare alături de iubitul ei. Mai mult decât atât, cei doi purtau costum de baie

Viitorul joacă azi acasă cu Sepsi, de la 19:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #13 din play-out! liveTEXT de la 19:00 » Viitorul - Sepsi Click AICI pentru

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia” a organizat, la sediul instituţiei, într-un cadru restrâns, festivitatea de absolvire şi acordare a gradului de maistru militar clasa a V-a şi de sergent

Statul Israelian şi Federaţia Rusă păstrează interdicţiile de călătorie pe teritoriul acestora pentru cetăţenii Republicii Moldova. Totodată, părăsirea ţărilor respective de către moldoveni este permisă, transmite

Sir Alan Parker, celebrul regizor britanic care a realizat filme precum ”Fame”, ”Evita”, ”Pink Floyd – The Wall”, ”Midnight Express” sau ”Bugsy Malone”, a murit la vârsta de 76 de ani, a

Starea de carantină din cauza COVID-19 se prelungește în și în jurul capitalei Argentinei, Buenos Aires, până pe data de 16 august, relatează Agerpres. Anunțul a fost făcut vineri de președintele țării, Alberto Fernandez. Măsura, care a

A fost constituit Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27 septembrie, transmite Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). BEC va fi format

Gigi Becali, patronul FCSB, a spus că este interesat de atacantul croat Gabriel Debeljuh (23 de ani), iar transferul are mari șanse să se realizeze. FCSB a efectuat deja trei transferuri pentru sezonul următor: atacanții Alexandru

Şase turişti s-au rătăcit în Masivul Retezat. Au fost găsiţi după mai multe ore de căutări într-o zonă

Pilotul român de origine italiană, Simone Tempestini, a participat la prima etapă a Campionatului European de Raliuri. Acesta s-a clasat pe locul 3 per total şi pe locul 1 la under-28. A doua zi

Autoritatea Electorală Permanentă informează că, sâmbătă, a fost constituit Biroul Electoral Central (BEC) pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 27 septembrie, notează Agerpres. Conform comunicatului, Biroul Electoral

Numărul persoanelor confirmate pozitiv pentru COVID-19 la nivel global a atins duminică dimineață pragul de 18 milioane. La nivel global, de la izbucnirea pandemiei şi până pe 2 august, a fost atins pragul

La o zi după ce liderii lor au fost chestionaţi ore în şir de Congresul american, patru dintre cele mai mari companii tech americane şi-au văzut valoarea combinată de piaţă urcând cu 250 miliarde de dolari graţie unor câştiguri care au

Trei jucătoare române de tenis au intrat direct pe tabloul principal de simplu al turneului de la Palermo, dotat cu premii totale de 163.103 euro. Este vorba despre Sorana Cîrstea, Irina Begu și