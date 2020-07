Scene cutremurătoare! Un fotbalist a fost lovit de fulger chiar în timpul antrenamentelor. Tânărul se află la spital în stare gravă 07.07.2020

07.07.2020 Scene cutremurătoare! Un fotbalist a fost lovit de fulger chiar în timpul antrenamentelor. Tânărul se află la spital în stare gravă De un eveniment teribil a avut parte un tânăr fotbalist, care se afla în timpul antrenamentelor. Acesta a fost lovit de fulge și a ajuns în stare gravă la spital. Un tânăr fotbalist, în vârstă de numai 16 ani, a avut parte de mult ghinion în



Scene cutremurătoare! Un fotbalist a fost lovit de fulger chiar în timpul antrenamentelor. Tânărul se află la spital în stare gravă

De un eveniment teribil a avut parte un tânăr fotbalist, care se afla în timpul antrenamentelor. Acesta a fost lovit de fulge și a ajuns în stare gravă la spital. Un tânăr fotbalist, în vârstă de numai 16 ani, a avut parte de mult ghinion în timpul unui antrenament zilnic. Deși totul a început normal, […] The post Scene cutremurătoare! Un fotbalist a fost lovit de fulger chiar în timpul antrenamentelor. Tânărul se află la spital în stare gravă appeared first on Cancan.ro.

Scene cutremurătoare! Un fotbalist a fost lovit de fulger chiar în timpul antrenamentelor. Tânărul se află la spital în stare gravă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un puternic incendiu a izbucnit sâmbătă la o pensiune din localitatea tulceană Mahmudia, mai multe persoane reuşind să iasă la timp când au apărut flăcările şi nu au existat persoane

Construcţia a fost finalizată la sfârşitul lui 2012 şi a presupus investiţii de peste 120 milioane de

O vulpe a fost filmată vineri seara, la doar câteva sute de metri de centrul Aradului. Un localnic a surprins animalul sălbatic care, cel mai probabil, căuta de mâncare, și a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Vulpea se plimba

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Război declarat de România pe 22 iunie. Astăzi se împlinesc 78 de ani de la ziua în care România a intrat în cel de-al Doilea Război

Trei persoane au fost rănite, noaptea trecută, în urma unui accident în care au fost implicate patru maşini. Citește mai

Meghan Markle, pe lângă hainele pe care le are de la cele mai celebre case de modă, a acumulat bijuterii în valoare de 600.000 de lire sterline doar în şase

Uneori, elevul îşi depăşeşte maestrul (sau cel puţin aşa e zicala). Alteori nu e vorba de o competiţie, ci de o muncă de echipă, de o colaborare la patru mâini şi două minţi strălucite. Iar de rezultat se bucură cel mai adesea publicul

Gianluigi Buffon, 41 de ani, este liber de contract după despărțirea de PSG și ar putea ajunge în Anglia, la Leeds. Deși a negociat o întoarcere la Parma, primul său club, portarul italian ar putea fi protagonistul celui mai inedit

Fata care a susținut că a fost violată la o petrecere de majorat a făcut un pas înapoi. Și-a retras plângerea penală, după o declarație în fața procurorilor. Astfel, ancheta va fi oprită. Declaraţia ar fi fost dată, sâmbătă, în cursul

Spania - Polonia 5-0 // Furia Roja s-a dezlănţuit la Bologna şi pare de speriat într-o eventuală ciocnire cu "tricolorii". Omul meciului, Dani Ceballos, anunţă: "Avem încredere, tratăm semifinala în cea mai bună manieră

Otilia Bilionera este în culmea fericirii. Vedeta în curând o să devină mireasă, însă nu a dorit să îi dezvăluie identitatea viitorului său soț. Cei doi îndrăgostiți doresc să își țină relația departe de lumina reflectoarelor. Chiar

Denisa are 26 de ani și se droghează de 14 ani. Din clasa a 6-a, seringile au înlocuit brusc păpușile. A lovit, a furat, a atacat oameni pe stradă pentru a face rost de bani. Bani mulți pentru doza zilnică de fericire. 1.000 de lei pe zi. Acum

Locuitorii oraşului Istanbul au fost rechemaţi la urne duminică pentru a-şi alege primarul, după anularea unui scrutin câştigat de un opozant al preşdintelui turc Recep Tayyip Erdogan, informează agenţiile

Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, și-a exprimat intenția de a candida din partea PSD la alegerile prezidențiale și va fi măsurat în sondajele comandate de partid. Citește mai

Sorina Pintea, Ministrul Sănătăţii, a declarat, luni, că adolescentul care s-a electrocutat duminică pe Podul CFR din Parcul Herăstrău, cu arsuri pe 60% din corp, a fost transferat, luni dimineaţă, în Belgia, unde va fi tratat. „Tânărul a

Alertă! Și-a anunțat înscrierea în cursa internă din PSD, pentru a participa la alegerile prezidențiale de la sfârșitul anului, printr-un atac deschis la adresa lui Klaus

Horoscop 18 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 18 iunie 2019 - Berbec: Ai posibilitatea de a remodela unele dintre planurile de viitor, cele legate de studii, examene, călătorii, progres profesional sau social. Horoscop 18

Pentru prima dată în istorie, o unitate dintr-o ţară care nu este membră a Alianţei Nord-Atlantice a primit certificare în calitate de unitate SOF (Special Operations Forces) şi a obţinut dreptul de a fi implicată ca forţă de reacţie rapidă

Festivalul Les films de Cannes à Bucarest va organiza anul acesta o retrospectivă dedicată actorului Vlad Ivanov, cu ocazia împlinirii vârstei de 50 de ani. Actorul este născut pe 25 iunie