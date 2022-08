Scandalul de la Sectorul 1 ajunge în etapa plângerilor penale. Armand dă în judecată mai mulţi liberali, iar PNL pe ea. Burduja: E crizatoarea perfectă 16.08.2022

16.08.2022 Scandalul de la Sectorul 1 ajunge în etapa plângerilor penale. Armand dă în judecată mai mulţi liberali, iar PNL pe ea. Burduja: E crizatoarea perfectă Scandalul Clotilde Armand - PNL continuă la Sectorul 1. Primarul de la USR a precizat că va depune plângere penală pe numele mai multor liberali, inclusiv ministrul Sebastian Burduja. La rândul lor, cei din PNL ameninţă cu plângeri penale. Şi



Scandalul de la Sectorul 1 ajunge în etapa plângerilor penale. Armand dă în judecată mai mulţi liberali, iar PNL pe ea. Burduja: E crizatoarea perfectă

Scandalul Clotilde Armand - PNL continuă la Sectorul 1. Primarul de la USR a precizat că va depune plângere penală pe numele mai multor liberali, inclusiv ministrul Sebastian Burduja. La rândul lor, cei din PNL ameninţă cu plângeri penale. Şi ministrul Burduja a reacţionat, într-un răspuns pentru „Adevărul” subliniid că Armand este „crizatoarea perfectă”

Scandalul de la Sectorul 1 ajunge în etapa plângerilor penale. Armand dă în judecată mai mulţi liberali, iar PNL pe ea. Burduja: E crizatoarea perfectă

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscop Berbec Întrucât Mercur devine retrograd în această săptămână, nu vei ști cum să reacționezi când cineva îți face un compliment neașteptat iar povestea de dragoste care apare la orizont va

În 1907 apărea la editura Leon Alcalay lucrarea cu titlul „Din psichologia poporului român”, dedicată domnilor Kalinderu şi

Companiile care înregistrează restanţe la bugetul de stat scadente la finalul lui 2020 pot fi scutite de mai bine de jumătate din sumele dato­rate, în baza unui plan de restruc­turare însoţit de un test al credito­rului privat prudent, a spus

Un tribunal pentru consumatori din India a ordonat zilele acestea unui salon de înfrumusețare să plătească daune de 20 de milioane de rupii, adică 271.000 de dolari, unui model, după ce i-a tăiat prea mult din păr. Femeia avea contractele cu

Specialiștii nu au vești bune pentru România. Cel mai probabil, săptămâna aceasta vom avea 1.000 de decese din cauza COVID-19, creșterea numărului de morți fiind incredibil de

Grupul britanic Kingfisher, care deţine în România magazinele de bricolaj Brico Dépôt, şi-a majorat vânzările de pe plan local cu 19,2% în prima jumătate a anului 2021 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, rezultatul reflectând o

Luna septembrie se încheie cu temperaturi sub cele normale pentru această perioadă a anului, dar începutul lunii octombrie aduce vreme de toamnă blândă, cu temperaturi normale și ploi specifice

Guvernul a aprobat în prima parte din acest an ajutoare de stat pentru 20 de pro­iecte, ce promit o valoarea totală a investiţiilor de aproape 300 mil.

Deputatul PNL Ionel Dancă şi susţinător al lui Orban în cursa pentru şefia partidului a declarat la Congresul PNL, organizat cu 5000 de delegaţi, fiind întrebat dacă nu crede că românii se simt sfidaţi de organizarea evenimentului în

Gabriel Torje a resimțit dureri, vineri, la antrenament și a părăsit ședința de pregătire, riscând să rateze meciul din Bănie, cu CSU. Andre Pinto este în urmă cu pregătirea, are nevoie de două săptămâni ca să fie în formă CSU Craiova

Timp de opt ani, Ramona Gabor, sora Monicăi Gabor, l-ar fi ținut ”ascuns” de văzul tuturor pe iubitul său. Acesta ar duce o viață de lux în Dubai, acolo unde și Ramona se află. În […] The post Ramona Gabor s-ar iubi cu un bărbat din

Tzancă Uraganu` a fost invitat să cânte la o nuntă, în Lugoj, nimic deosebit până aici. Doar că mirele are doar 9 ani, în timp ce mireasa are 17 jumate. Imaginile sunt colosale, cu puștiul […] The post Imagini colosale! Tzancă Uraganu`

Filmul de debut al regizoarei Alina Grigore, „Crai Nou” (Blue Moon) a obţinut marele premiu – Scoica de Aur – la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din Europa, cel din San Sebastian (Spania). Același film

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, spune că el este un garant al unității PNL, la congresul pentru alegerea președintelui partidului. "Daţi-mi voie să încep prin a vă transmite respectul

Pe rețelele de socializare, Anda Adam s-a fotografiat în prezența iubitului ei, Yosif. Însă, internauții nu au putut trece cu vederea peste un detaliu intim din poză. Ce au sesizat aceștia la modul în care […] The post Anda Adam, mai

Liberalul Virgil Guran a făcut apel la unitatea partidului, spunând că a văzut, sâmbătă, la Congres, prieteni care nu mai sunt prieteni, oameni care nu se mai salută: „Așa ceva nu trebuie să se

Un serviciu de livrare cu drone la domiciliu din Canberra, Australia, a fost obligat să-și oprească temporar activitatea, după ce dispozitivele sale au fost atacate de corbi care își păzeau cuiburile, informează The Canberra Times, citat de

Preţurile poliţelor RCA la ca­mioa­ne, oferite de patru asigurători care au în portofolii segmentul ca­mioa­ne­lor, sunt între 14.400 lei şi peste 17.000 de lei pe o perioadă de 12 luni, con­form datelor obţinute de ZF în ur­ma unei

Un incendiu s-a produs, sâmbătă, la Spitalul Obregia, din

Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, Google anunţă premierea celor mai apreciate afaceri din domeniul HoReCa, de pe Google Maps. Sunt premiate astfel 31 de afaceri din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României şi 4 domenii de activitate, cu cel mai