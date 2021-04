Scandal la Survivor! Au încălcat regulamentul: ”Faptele nu pot fi trecute cu vederea!” 18.04.2021

18.04.2021 Scandal la Survivor! Au încălcat regulamentul: ”Faptele nu pot fi trecute cu vederea!” Incendiar se anunță următorul episod Survivor România, de duminică, 18 aprilie! Mai mulți concurenți au încălcat regulile jocului, iar organizatorii nu vor face uitată greșeala. Cele care au agitat apele sunt Sindy și Maria, de […] The



Scandal la Survivor! Au încălcat regulamentul: ”Faptele nu pot fi trecute cu vederea!”

Incendiar se anunță următorul episod Survivor România, de duminică, 18 aprilie! Mai mulți concurenți au încălcat regulile jocului, iar organizatorii nu vor face uitată greșeala. Cele care au agitat apele sunt Sindy și Maria, de […] The post Scandal la Survivor! Au încălcat regulamentul: ”Faptele nu pot fi trecute cu vederea!” appeared first on Cancan.

Scandal la Survivor! Au încălcat regulamentul: ”Faptele nu pot fi trecute cu vederea!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Casa de pariuri Fortuna oferă o serie de pariuri speciale foarte interesante, atât din domeniul sportului, acolo unde se poate paria pe transferurile jucătorilor sau pe finalizarea competițiilor suspendate din cauza epidemiei de Coronavirus, cât și

Uniunea Europeană este preocupată de amplificarea tensiunilor dintre Statele Unite şi China, avertizând că actuala criză diplomatică afectează eforturile comunităţii internaţionale de contracarare a

Diletta Leotta, 28 de ani, nu a ascuns relația cu boxerul Daniele Scardina. Acum, cei doi se pregătesc de nuntă. Presa din Italia anunță că frumoasă jurnalistă și iubitul ei au planuri serioase. După ce se va relaxa situația din peninsulă,

Pasteur Filiala Filipeşti, producător de preparate biologice şi medicamente veterinare, şi-a adaptat procesele şi a început să producă geluri igienizante pentru uz uman, sub brandul

ShopMania Net, compania locală care administrează platforma de e-commerce MerchantPro (fosta ShopMania BIZ) şi com­paratorul online de preţuri ShopMania.ro, a înregistrat o creştere de 20% a veniturilor generate de platforma MerchantPro în primul

Cristiano Bergodi este, începând de vineri, noul antrenor al echipei de fotbal din Liga 1 Universitatea Craiova. Tehnicianul italian l-a înlocuit pe Corneliu Papură, care și-a dat demisia, notează Gazeta Sporturilor. Conform anunțului făcut de

Panseea, Luviane, Mandora, Perluo, Lavanda Laurei sunt doar câteva dintre afacerile locale pornite de la zero în ultimii ani de antreprenori români care au ales nişa îngrijirii

Viorel Cataramă, care a anunţat public că vrea să se infecteze "voluntar" cu coronavirus, este vicepreşedintele filialei din România a Crucii Roşii, ONG-ul care, potrivit informaţiilor care au circulat în această perioadă în spaţiul public,

Preşedintele lui Getafe, Angel Torres, a anunţat că partidele cu Inter Milan din optimile Europa League ar putea avea loc în data de 2 sau 3 august. Preşedintele celor de la Getafe, Angel Torres, a anunţat

Premierul Ludovic Orban a prezentat luni seară un plan de relansare a economiei după criza coronavirusului. Preşedintele Iohannis a reiterat o parte din declaraţiile premierului marţi, printre care combinarea subvenţiionării unei părţi din

Femeia a fost închisă într-o anexă a casei şi trăia în mizerie. Poliţiştii au găsit-o în urma unor percheziţii

La data de 10 mai 2020, erau în carantină 803 gălăţeni, iar 373 erau în autoizolare. Până acum, în judeţ au fost făcute 3.783 de teste. La nivel naţional s-a ajuns la 15.362 de cazuri de infectare şi 922 de

Bayern primește vizita nou-promovatei Union Berlin, ocupanta locului 11, s-a descurcat foarte bine în cele 25 de etape disputate în Bundesliga, reușind să stea departe de zona retrogradării, de care o despart 8 puncte. Meciul va avea loc duminică,

O treime din decesele înregistrate în Statele Unite ale Americii ar fi avut loc în centrele de

Emil Boc, primarul oraşului Cluj-Napoca, este unul dintre speakerii care vor lua parte la conferinţa „Confidex: Tehnologia – ingredientul-cheie pentru depăşirea crizei în România”, ce va avea loc luni, începând cu ora

Ministrul de Interne Marcel Vela a venit cu o serie de precizări privind documentul prin care MAI a pus în dezbatere publică măsurile de relaxare care vor fi luate de la 15

O familie din sectorul 2 al Capitalei trăiește, în plină pandemie de coronavirus, nu cu teama că va fi infectată, ci amendată. Oamenii au primit o somație, de la Poliția Locală, că, dacă nu repară și nu înfrumusețează fațada casei

OMV Petrom (simbol bursier SNP), cea mai mare companie listată la Bucureşti în termeni de capitalizare, s-a apreciat cu 10,8% în ultimele cinci şedinţe de tranzacţionare şi a înregistrat astfel cea mai bună săptămână din 2012 încoace,

Mattia Montini (28 de ani) termină contractul cu Dinamo și n-a primit niciun semnal din partea roș-albilor. Cristiano Bergodi (55), noul antrenor de la Craiova, îl place și l-ar vrea în Bănie. Oficial, nu se știe când vor începe antrenamentele,

Premierul Ludovic Orban a anunţat, în debutul şedinţei de guvern de luni, înaintarea către Parlament a unui proiect de lege care să reglementeze măsurile privind starea de alertă ce va intra în vigoare din 15 mai pentru a înlocui stare de