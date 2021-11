Scandal la o grădină zoologică din Hunedoara. Un vizitator, acuzat de angajat că a rupt cornul unui căprior 14.11.2021

14.11.2021 Scandal la o grădină zoologică din Hunedoara. Un vizitator, acuzat de angajat că a rupt cornul unui căprior Un bărbat de 32 de ani care a mers duminică la Grădina Zoologică din Hunedoara a fost învinuit de un angajat că a smuls cornul unui căprior aflat în țarc. Întrebat de fapta sa, individul nu a recunoscut și s-a luat la ceartă cu angajatul.



Scandal la o grădină zoologică din Hunedoara. Un vizitator, acuzat de angajat că a rupt cornul unui căprior

Un bărbat de 32 de ani care a mers duminică la Grădina Zoologică din Hunedoara a fost învinuit de un angajat că a smuls cornul unui căprior aflat în țarc. Întrebat de fapta sa, individul nu a recunoscut și s-a luat la ceartă cu angajatul. Ulterior, la faţa locului a fost trimis un echipaj de […]

Scandal la o grădină zoologică din Hunedoara. Un vizitator, acuzat de angajat că a rupt cornul unui căprior

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Avand in vedere ca in ultimele ore comparatorul de pret al ANRE nu a functionat Asociatia Energia Inteligenta pentru a veni in intampinarea consumatorilor de energie electrica a realizat calcularea pretului

Rangers a învins-o pe St. Mirren, scor 2-0, în runda cu numărul #21 din campionatul Scoției, ultima din 2020 pentru ambele formații. Ianis Hagi (22 de ani, mijlocaș ofensiv) a jucat 80 de minute și a pasat decisiv la primul gol al echipei lui

Aproape 3.000 de cadre medicale au fost vaccinate, astăzi, împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2. Dintre acestea, zece persoane au avut reacții adverse. În ultimele 24 de ore au fost vaccinați 2.888

Jonathan Pollard, care a executat trei decenii de închisoare pentru spionaj în favoarea Israelului, a ajuns, în noaptea de marți spre miercuri, la Tel Aviv, după ce a fost eliberat condiționat, informează The Guardian. La aeroport, Jonathan

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul lunar ianuarie 2021 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii ianuarie 2021 vine cu sfaturi

România are de plătit despăgubiri de 34.700.924 de euro pentru condamnările de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) din anul 2020, dintre care 33.874.800 de euro reprezintă sume stabilite pentru nerespectarea dreptului de proprietate, se

Actorul şi regizorul francez Robert Hossein, cunoscut pentru rolurile din seria filmelor „Angélique” şi pentru adaptarea „Les Misérables” cu Lino Ventura în rol principal, a murit joi la vârsta de 93 de ani, informează Le

Guvernul britanic a raportat, joi, 964 de noi decese cauzate de coronavirus, ceea ce înseamnă că Marea Britanie a ajuns la un total de 73.512 persoane care au murit după ce s-au infectat cu

Lumea fotbalului din România este în doliu! Fostul fotbalist Constantin Bosânceanu a murit, la doar 54 de ani. A fost unul dintre cei mai apreciați fundași care a evoluat și la Botoșani. Trista veste a […] The post A murit fostul fotbalist

Românii care merg în Belgia vor intra în carantină pentru 14 zile. Măsura va rămâne în vigoare cel puțin până pe 15 ianuarie. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizează că, potrivit noilor modificări introduse de autorităţile

Noua tulpină de coronavirus care a apărut în Marea Britanie a fost depistată și în China, conform unei publicaţii coordonate de Centrul chinez pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), transmite vineri Reuters, citată de Agerpres. Această

Mii de păsări au fost găsite pe asfalt, moarte sau dezorientate și incapabile să zboare, din cauza focurilor de artificii din centrul istoric al Romei. Focurile de artificii s-au organizat în pofida

Cei mai importanți fotbaliști de la FCSB au sărbătorit Revelionul alături de iubitele lor. Olimpiu Moruțan și Dennis Man au petrecut împreună trecerea în 2021, la braț cu partenerele lor, Paula, respectiv Alexandra. FOTO. Cum au petrecut

La doar 42 de ani, un fost jandarm din Suceava a murit de Covid-19. Neculai Prostire fusese confirmat cu virusul SARS-CoV2 la jumătatea lunii decembrie, iar la scurt timp a fost internat în secția […] The post Jandarm în vârstă de 45

Pandemia şi-a lăsat amprenta semnificativ asupra industriei hoteliere, care cu greu a reuşit să treacă peste acest an provocator.

Cristian Dumitru (19 ani, atacant) a fost împrumutat de FCSB la FC Argeș pentru a doua parte a acestui sezon. Din informațiile GSP.ro, mutarea jucătorului format la FCSB a fost perfectată, iar un anunț oficial urmează să fie făcut în

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, a preferat o destinație luxoasă și însorită pentru Revelionul 2021. Vedeta Antenei 3 a petrecut în Dubai, împreună cu familia, iar fiica lui l-a dat de gol pe rețelele de

Diana Bulimar și-a pus fanii pe jar! Ultima ședință foto publicată pe contul ei de Instagram a făcut ravagii în mediul online, iar admiratorii au putut s-o vadă pe fosta gimnastă…topless! Fosta gimnastă a participat […] The post

Papa Francisc a vorbit, în cadrul unui interviu difuzat sâmbătă de cotidianul italian Gazzetta dello Spor, despre problema dopajului în sport și i-a adus un omagiu celebrului său compatriot Diego Armando Maradona, legenda fotbalului argentinian,

O galerie foto cu cele mai interesante imagini din sport. Aici poți răsfoi fotografia zilei și imaginea zilei cu evenimentele lunii ianuarie 2021 în