Scandal la o clinică de ginecologie din Cluj! O femeia s-a ales cu o lovitură serioasă la cap. De la ce a plecat totul 24.04.2021

24.04.2021 Scandal la o clinică de ginecologie din Cluj! O femeia s-a ales cu o lovitură serioasă la cap. De la ce a plecat totul Scandal de proporții la Clinica de Ginecologie I din Cluj. Unei femei i s-a spart capul de către soțul unei asistente. Totul a plecat de la o avarie produsă unei mașini. O mică zgârietură pe […] The post Scandal la o clinică de ginecologie



Scandal la o clinică de ginecologie din Cluj! O femeia s-a ales cu o lovitură serioasă la cap. De la ce a plecat totul

Scandal de proporții la Clinica de Ginecologie I din Cluj. Unei femei i s-a spart capul de către soțul unei asistente. Totul a plecat de la o avarie produsă unei mașini. O mică zgârietură pe […] The post Scandal la o clinică de ginecologie din Cluj! O femeia s-a ales cu o lovitură serioasă la cap. De la ce a plecat totul appeared first on Cancan.

Scandal la o clinică de ginecologie din Cluj! O femeia s-a ales cu o lovitură serioasă la cap. De la ce a plecat totul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

21 de tone de carne de pasăre din Polonia, contaminată cu Salmonella, a fost pusă sub sechestru de inspectorii sanitar-veterinari în urma verificărilor efectuate asupra a şapte loturi importate din mai multe state, printre care şi Ungaria şi

• „¡Bienvenido Míster Marshall! / Bun venit, dle Marshal”, o bijuterie alb-negru a cinematografiei spaniole, film în regia lui Luis García Berlanga, considerat un clasic al cinematografiei

Laszlo Boloni, 67 de ani, nu mai este antrenorul echipei Royal Antwerp, informează site-ul oficial al grupării belgiene. „Am reziliat contractul cu echipa, însă nu vreau să comentez motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie”,

Igor Dodon ameninţă că va dărâma Curtea Constituţională din Republica Moldova cu ajutorul poporului, deoarece această instituţie i-a stricat planurile de aservire a statului românesc din stânga Prutului către Rusia printr-un contract de

România ar putea pierde circa 230.000 de turişti din Israel şi venituri de peste 1,2 miliarde de lei anual dacă nu ia rapid măsuri pentru a ajuta turismul de incoming, se arată

Slaven Bilic, 51 de ani, antrenor la West Brom, în Championship, se va îmbogăți după ce trecem de pandemie. FIFA a soluționat favorabil apelul pe care actualul manager al lui West Bromwich Albion l-a făcut, pentru a-și recupera banii din acordul

În contextul noilor măsuri de protecţie obligatorii în spaţiile publice închise, comunicate de către autorităţi şi a reluării activităţilor economice care presupun deplasări şi reintrarea în colectivităţi, membrii Asociatiei

Momente de coșmar pentru o familie din județul Vaslui, unde un copil de doar 3 ani se zbate acum între viață și moarte, după ce a rămas cu gâtul spânzurat într-un gard, scrie ziarul local Vremeanoua. Incidentul grav a avut loc, vineri, în

De la plantele de apartament şi până legumele sau florile cultivate în grădină sau în seră, toate au nevoie de apă. Când ştii că le-ai udat exact cum

Adrian Mihalcea (43 de ani) a impus un regim cazon în cantonamentul lui Dinamo de la Săftica. Antrenorjul a explicat de ce roș-albii au preferat să-l lase acasă, la București, pe slovacul Skovasja. Dinamoviștii s-au reunit astăzi dimineață la

Guvernul ar trebui să spună clar de unde intenţionează să finanţeze acoperirea defici­tului bugetar, indiferent că este vorba de creditori precum Banca Mondială, BERD sau chiar FMI, întrucât este vital ca deficitul să fie acoperit la un cost

O nouă ediţie a emisiunii Puterea Dragostei are loc sâmbătă, la Kanal D. Noi discuţii aprinse, drame şi certuri sunt aşteptate şi azi, 16 mai, iar fanii show-ului aşteaptă cu nerăbdare să vadă ce se mai întâmplă între băieţi şi fete.

Previziuni sumbre pentru patronii din Statele Unite ale Americii: multe restaurante nu se vor redeschide după ce va trece pandemia cauzată de coronavirus, atrage atenția directorul companiei Open Table, potrivit MarketWatch, un site din SUA

Prognoza de primăvară a Comisiei Europene anticipează o cădere economică a României, în 2020, de 6%. Este o cădere sub cea prognozată pentru Germania (-6,5%), Franţa (-8,5%) sau Italia

După opt ani de la aban­donarea lucrărilor şi cinci de la rezilierea contractului pentru tronsonul centurii Capitalei între DN2 şi A2 au fost reluate în premieră lucrările pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din

Lavinia Petrea, prezentatoarea stirilor de dimineașă la Pro TV, s-a descris, pe blogul ei, laviniapetrea.ro, ca fiind “mama a trei copii pe care mi i-am dorit din tot sufletul și soția unui om minunat fără de care nu aș fi completă.“ CITEȘTE

Giuseppe Conte, premierul Italiei, a confirmat că formațiile din Serie A vor putea relua antrenamentele în grup începând de luni, 18 mai. Premierul Conte a susținut astăzi o conferință de presă în care a enumerat măsurile care vor

Ministrul Muncii, Violeta alexandru a plecat, sâmbătă, în Germania, cu maşina, în condiţiile în care zborurile comerciale înspre această ţară sunt suspendate pe perioada stării de alertă. Aceasta anunţa, recent, că vrea să vadă în ce

Autoritățile au anunțat, duminică dimineața, trei noi decese din cauza coronavirusului. În prezent, sunt 1.097 de cazuri. Deces 1095 - Femeie, 82 ani, județ Botoșani. Dată confirmare:

Doar patru ani şi jumătate i-au fost suficienţi lui Eric Cantona pentru a intra definitiv în inimile fanilor drept cel mai mare jucător din istoria lui Manchester United. Talentat şi capricios, genial şi arogant, decisiv şi nonconformist, el a