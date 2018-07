Scandal în toată regula la bordul Air Force One! De la ce s-au luat la CEARTĂ Melania şi Trump 26.07.2018

26.07.2018 Scandal în toată regula la bordul Air Force One! De la ce s-au luat la CEARTĂ Melania şi Trump New York Times povesteşte despre cearta care a avut loc la bordul Air Force One. Când a văzut preşedintele SUA că soţia sa Melania privea pe CNN s-a înfuriat cumplit şi a poruncit: „Vreau doar Fox!



Scandal în toată regula la bordul Air Force One! De la ce s-au luat la CEARTĂ Melania şi Trump

New York Times povesteşte despre cearta care a avut loc la bordul Air Force One. Când a văzut preşedintele SUA că soţia sa Melania privea pe CNN s-a înfuriat cumplit şi a poruncit: „Vreau doar Fox! ”.

Scandal în toată regula la bordul Air Force One! De la ce s-au luat la CEARTĂ Melania şi Trump

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii efectuează verificări în cazul unui accident de circulaţie produs pe DN 25, soldat cu o victimă. Un şofer de 49 de ani s-a trezit în faţa maşinii cu un minor şi nu a mai putut face nimic pentru a

După ce au câştigat la Raland Garros, Simona Halep şi Rafael Nadal s-au complimentat reciproc, iar acum au avut ocazia să se

O femeie de 34 de ani este cercetată pentru vătămare corporală din culpă, după ce a pătruns pe contrasens cu autovehiculul pe care îl conducea, intrând în coliziune cu un alt autovehicul, care, la rândul lui, a fost proiectat într-un alt

Statele Unite refac aeroporturi în fostele state comuniste încercând să creeze o reţea ramificată de aerodromuri în Europa de Est în caz de conflic cu Rusia, a declarat pentru RT expertul militar rus Iuri

Testările sistemului RO-ALERT au început astăzi prin verificarea transmiterii mesajelor de avertizare către anumite celule de telefonie mobilă din

Neatenţia şi predispoziţia copiilor de a introduce diferite obiecte în gură pot pune părinţii în situaţia de a fi nevoiţi să acorde primul ajutor în caz de sufocare. Învaţă să acorzi primul ajutor în astfel de

Persoanele care vor dori să apeleze la un împrumut bancar ar putea da teste financiare, prin care băncile să afle cine este bun platnic şi dacă persoana respectivă îşi permite să ia un

Germania îşi face bagajele! Campioana mondială a pierdut cu 2-0 meciul cu Coreea de Sud, în condiţiile în care avea nevoie de victorie pentru a merge în

Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Găeşti au descins, miercuri dimineaţa, la domiciliile unor persoane bănuite de furturi dintr-o societate comercială. Prejudiciul creat este estimat la 35.000 de lei. Oamenii legii au pus în executare 4

Horoscop. Casandra prezinta previziunile astrologice pentru saptamana 2 - 8 iulie 2018. Horoscop BERBEC 21.03-20.04: Aveti capacitatea de concentrare si de lucru necesara punerii in practica a

Toţi poliţiştii din localitatea Ocampo, Mexic au fost interogaţi în contextul asasinării unui candidat la funcţia de primar, secretariatul Securităţii statului mexican Michoacan

"Epoca de aur a Germaniei a apus", a declarat fostul mare atacant englez Gary Lineker pentru ziarul Bild, înaintea meciului de miercuri dintre Mannschaft şi Coreea de Sud, decisiv pentru calificarea în optimile

Fundaşul central rus Serghei Ignaşevici a opinat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că Spania lasă goluri în apărare şi Rusia va încerca să profite de ele în meciul programat duminică la Moscova

Elveția și Costa Rica se întâlnesc în ultimul meci din grupa E de la Campionatul Mondial din Rusia, de la ora 21:00. Partida va fi în direct la TVR 2 și liveTEXT pe GSP.ro. live de la 21:00 » Elveția - Costa

Germania a continuat campania dezastruoasă de la acest Mondial, nemții fiind eliminați încă din faza grupelor, de pe ultimul loc! Azi, Germania a suferit un eșec neverosimil în fața Coreei de Sud, 0-2, iar tehnicianul Joachim Low

Copiii cu diabet zaharat vor primi tratamentele de care au nevoie și dispozitivele specifice în cadrul unui subprogram special, realizat de Ministerul Sănătății, după ce părinții au semnalat problemele cu care se confruntă din cauza lipsurilor

Amatorii de fructe de mare nu mai au nevoie de încurajare pentru a încerca varianta de scoici propusă de maestru. Dar o asemenea invitaţie poate fi prilejul perfect pentru o seară în doi sau pentru o ieşire cu fetele.

Joe Jackson, tatăl lui Michael Jackson, a murit la vârsta de 89 de ani. Bărbatul suferea de cancer în fază terminală şi era internal la spital. Citește mai

Senatorul PSD, Şerban Nicolae, a întărit ipoteza lansată de jurnalistul EvZ, Dan Andronic, cu privire la posibilitatea ca Laura Codruța Kovesi să fie numită consilier

Joe Jackson, patriarhul familiei Jackson acuzat de cruzime şi abuzuri, a murit la vârsta de 89 de ani din cauza unui cancer la