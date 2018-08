SBU îi vânează pe cetăţenii români 01.08.2018

01.08.2018 SBU îi vânează pe cetăţenii români Un funcţionar public din raionul Herţa a fost eliberat din funcţie pentru că şi-a luat cetăţenie română pe lângă cea ucraineană, concedierea sa survenind în urma unei operaţiuni a Serviciului de Securitate



SBU îi vânează pe cetăţenii români

Un funcţionar public din raionul Herţa a fost eliberat din funcţie pentru că şi-a luat cetăţenie română pe lângă cea ucraineană, concedierea sa survenind în urma unei operaţiuni a Serviciului de Securitate ...

SBU îi vânează pe cetăţenii români

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Turneul de la All-England Club a început cu o sumedenie de surprize, Stephens (4 WTA), Svitolina (5 WTA), Kvitova (7 WTA) şi Vandeweghe (14 WTA) fiind deja

Am ajuns acasă târziu. Am ieşit pe terasă, e linişte. E terasa dintr-o ţară în care sistemul nu ucide atât de uşor. Am ieşit pe terasă, mi-am turnat o poală de gheaţă într-un pahar cu ceai, mi-am luat carnea în dinţi şi am început

Preşedintele fondator al Mişcării România Împreună, Dacian Cioloş, a declarat marţi, la Timişoara, că în formaţiunea pe care o reprezintă nu s-a luat în discuţie problema candidaturii pentru

Horoscop 4 iulie. Afla ce ti-au harazit astrele pentru ziua de miercuri. Horoscop 4 iulie BERBEC: Treci printr-o situatie in care e nevoie de rigoare, de lege, de ordine precise, dar nu esti in cea mai buna

Numărul muncitorilor din statele sud-europene care lucrează în Cehia este în creştere, relatează

Andreea Emilian a lucrat 15 ani în corporaţie, ultima poziţie deţinută fiind aceea de channel manager al brandului de cosmetice L’Occitane, adus local în sistem de franciză de lanţul de farmacii Sensiblu. Ea a decis însă să parieze pe

Mall-urile din Statele Unite se confruntă cu cea mai ridicată rată de neocupare din anul 2012, când economia americană se lupta să-şi revină de pe urma ultimei recesiuni, scrie

Suedia a trecut de Elveția, scor 1-0, și va juca în sferturile de finală ale Mondialului împotriva câștigătoarei "optimii" dintre Columbia și Anglia. Super-Sommer și aiuriții Berg și Ekdal. Pe scurt, așa s-ar

Compania Ringier Sportal SRL, cea care reunește trustul elvețian de presă Ringier România și grupul bulgar Sportal Media Group, a anunțat astăzi printr-un comunicat de presă achiziția publicației Gazeta Sporturilor. La câteva ore de

Simona Halep (1 WTA) s-a calificat azi fără emoții în turul secund la Wimbledon după o victorie convingătoare reușită în primul tur împotriva japonezei Kurumi Nara (101 WTA), scor 6-2, 6-4. În turul 2, Halep o va

CFR Cluj este la un pas să realizeze una dintre cele mai importante mutări din această vară. Internaționalul Cristi Manea (20 de ani) are șanse mari să continue în "Gruia" și din sezonul viitor. Oficialii campioanei ar fi ajuns

Stelian Tănase se întoarce la Realitatea TV! Miercuri, de la ora 21, este invitatul lui Denise Rifai într- o ediţie specială Talk News. Citește mai

Autorităţile indoneziene au reuşit să salveze 140 de persoane care se aflau la bordul unui feribot ce s-a scufundat marţi în apropierea coastelor insulei Sulavesi din Indonezia, cel puţin patru persoane pierzându-şi

Administraţia preşedintelui american Donald Trump îndeamnă universităţile să ignore criteriul rasei în procesul de admitere, abandonând ideea că şcolile ar trebui să promoveze diversitatea, relatează Wall Street

Reprezentativa Angliei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, după ce a învins, marţi, la Moscova, cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, selecţionata Columbiei, în optimile

Anglia a obținut o victorie dramatică, calificându-se în sferturile Mondialului după ce a învins-o pe Columbia în urma executării loviturilor de departajare, 1-1, 3-2 la penalty-uri. Eric Dier a fost cel care a

Nominalizarea deputatului PSD Gabriel Vlase la conducerea SIE va fi supusă miercuri votului celor două Camere ale Parlamentului. Vlase, propus de preşedintele Klaus Iohannis pentru funcţia de director al Serviciului de Informaţii Externe, a primit

Curtea Consituţională va discuta miercuri sesizarea formulată de PNL şi USR asupra actului normativ de modificare a Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Actul normativ a fost atacat de mai multe ori la CCR atât de către cele două

Pe data de 04 iulie, în Biserica Ortodoxă, se face pomenirea Sfântului Andrei Criteanul. Acesta s-a născut în Damasc, în jurul anului 660. Moare în insula Lebos, în jurul anului 740. Micuțul Andrei nu

Se pare ca testosteronul - hormornul sexual masculin - amplifica pasiunea bărbaţilor pentru branduri şi produse considerate prestigioase, afirma autorii unui studiu publicat în Nature Communications. "Pentru