Şapte şcoli şi grădiniţe din judeţul Călăraşi au zero la sută rată de vaccinare 14.11.2021

14.11.2021 Şapte şcoli şi grădiniţe din judeţul Călăraşi au zero la sută rată de vaccinare Ministerul Educaţiei a publicat, sâmbătă, lista cu rata de vaccinare în fiecare unitate de învăţământ. Din aceste date reiese că sunt peste 1.100 de şcoli sau grădiniţe unde nu s-a vaccinat nimeni. Şapte dintre acestea sunt din judeţul



Şapte şcoli şi grădiniţe din judeţul Călăraşi au zero la sută rată de vaccinare

Ministerul Educaţiei a publicat, sâmbătă, lista cu rata de vaccinare în fiecare unitate de învăţământ. Din aceste date reiese că sunt peste 1.100 de şcoli sau grădiniţe unde nu s-a vaccinat nimeni. Şapte dintre acestea sunt din judeţul Călăraşi.

Şapte şcoli şi grădiniţe din judeţul Călăraşi au zero la sută rată de vaccinare

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Copreşedintele AUR, George Simion, a criticat felul în care a avut loc vizita oficială la Chişinău a preşedintelui Klaus Iohannis. Potrivit lui, vizita lui Iohannis „a fost una modestă”, iar liderul de la Cotroceni ar fi trebuit să pună mai

Liviu Iancu, jurnalist cu experiență de peste 20 de ani în presă și autor al romanului „Xanax”, s-a stins luni, în urma unui infarct, a anunțat Profit.ro, publicația pentru care acesta lucra. Iancu avea 45 de ani, era specializat pe

Lionel Messi și Luis Suarez, cei doi buni prieteni, șase ani coechipieri la Barcelona, s-ar putea reuni la Inter Miami, clubul lui David Beckham. În interviul pentru La Sexta, Leo Messi a dezvăluit unde visează să-și încheie cariera. „Mi-ar

Două treimi dintre germani consideră că coronavirusul va continua să le afecteze negativ viaţa tot anul viitor, în timp ce aproximativ un sfert cred că pandemia va fi în mare măsură învinsă în 2021, potrivit unui sondaj, relatează DPA,

În 2020, 50 de jurnalişti au fost ucişi, iar aproape şapte din zece au murit în ţări unde era pace şi nu în zone de război, a anunţat organizaţia de apărare a libertăţii presei Reporteri fără Frontiere (RSF) în bilanţul său anual,

.Echipa de campanie a preşedintelui în exerciţiu al SUA, Donald Trump, a anunţat marţi că a contestat la Curtea Supremă rezultatele alegerilor prezidenţiale în Wisconsin după ce instanţa supremă din acest stat a respins acuzaţiile de fraudă

După 2020, un an de recesiune pentru aproape toate economiile lumii, guvernul României aşteaptă o creştere economică de 4,5% în 2021, cea mai bună creştere economică din 2017 încoace, când economia României a crescut cu 7%. Analiştii

Ladislau Boloni despre conflictul FCSB - CSA STEAUA + părerea despre proiectul de la CS Universitatea

Parodontoza este una dintre cele mai frecvente afecțiuni stomatologice. Boala duce la distrugerea țesutului moale și osos care susține dinții. Potrivit specialiștilor în chirurgie dentară, această afecțiune are mai multe cauze, cum ar fi:

Nicolae Sabău a murit în noaptea de marți spre miercuri din cauza coronavirusului. Artistul avea 91 de ani. În urmă cu o săptâmână, Nicolae Sabău a fost internat la Spitalul Județean de Urgență din municipiul […] The post Doliu în

Teatrul Dramaturgilor Români va prezenta în premieră online, miercuri, 30 decembrie, de la ora 19:00, spectacolul NOCTURNELE LU` LEONIDA, un spectacol de Alexa Visarion, o Temă pe variațiuni... pandemice,

Rangers a învins-o pe St. Mirren, scor 2-0, în runda cu numărul #21 din campionatul Scoției, ultima din 2020 pentru ambele formații. Ianis Hagi (22 de ani, mijlocaș ofensiv) a jucat 80 de minute și a pasat decisiv la primul gol al echipei lui

Nu mă aşteptam ca sfidarea să apară atât de repede. Nu am crezut că poţi să negociezi aproape douăzeci de zile funcţii, dar în tot acest interval de timp să nu scoţi o vorbă despre principii, despre idei, despre

EXCLUSIV Moment genial în direct la "Prietenii lui Ovidiu". Dan Negru l-a sunat pe Florin Piersic! Mesajul marelui

Primul român care a contactat noul coronavirus s-a reinfectat. Acesta este din comuna Prigoria, județul Gorj, și s-a îmbolnăvit în luna februarie, pe vremea când lucra la restaurantul

România are de plătit despăgubiri de 34.700.924 de euro pentru condamnările de la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) din anul 2020, dintre care 33.874.800 de euro reprezintă sume stabilite pentru nerespectarea dreptului de proprietate, se

Samuel Little a fost catalogat de FBI ca fiind cel mai mare criminal în serie din istoria SUA. Acesta s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani într-un spital din California. Samuel Little […] The post Cel mai mare criminal din istoria SUA a

Începând de anul viitor, angajatorul va acoperi facturile la utilităţi pentru angajaţii care lucrează de acasă. Pentru cei care lucrează de acasă, angajatorul poate acorda 400 de lei lunar pentru

Actorul şi regizorul francez Robert Hossein, cunoscut pentru rolurile din seria filmelor „Angélique” şi pentru adaptarea „Les Misérables” cu Lino Ventura în rol principal, a murit joi la vârsta de 93 de ani, informează Le

Miercuri seară s-a încheiat cea de-a patra zi din campania de vaccinare împotriva COVID-19 în România, dar aproape jumătate dintre români spun că nu s-ar vaccina, anunță Europa FM. Potrivit unui sondaj IMAS, realizat la comanda postului de