Săptămână “de foc” pentru Gigi Becali! Are trei procese, iar în unul dintre ele DNA i-a cerut audierea 10.06.2020

Săptămână de foc are Gigi Becali! Nu mai puțin de trei procese bifate de finanțatorul FCSB, și ca martor, și ca reclamant, și ca pârât! Ba, în cazul unuia, chiar DNA-ul a cerut audierea omului de afaceri. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detaliile de ultimă oră din ”ringul” justiției în care a intrat Gigi Becali. […] The post Săptămână “de foc” pentru Gigi Becali! Are trei procese, iar în unul dintre ele DNA i-a cerut audierea appeared first on Cancan.ro.

Simona Halep (3 WTA) s-a calificat în „optimi” la Roland Garros după o victorie facilă în fața Lesiei Tsurenko (27 WTA), scor 6-2, 6-1. Simona Halep va juca în runda următoare cu învingătoarea meciului Monica

Japoneza Naomi Osaka (1 WTA) a fost eliminată de Katerina Siniakova (42 WTA), scor 4-6, 2-6, în șaisprezecimile de finală de la Roland Garros. Osaka, protagonista a două reveniri spectaculoase în primele două tururi, contra Annei

Brigitte Pastramă are probleme cu fiul ei. Bruneta a mărturisit care este motivul divergențelor dintre ea și Robert. Fiul lui Brigitte, Robert, a ajuns la vârsta adolescenței și a început să nu mai țină cont de părerile mamei. De aici și

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a cerut prefecţilor să fie în teren, în comunităţile unde au fost înregistrate probleme din cauza fenomenelor meteorologice, potrivit unui comunicat transmis

O femeie din Rusia a fost condamnată la 14 ani de închisoare după ce a provocat moartea unui copil de doar doi ani, pe care l-a obligat să mănânce 50 de grame de sare. Yana Deinesh este o femeie în vârstă de 25 de ani din regiunea Arkhangelsk

Azi a avut loc ultima etapă a play-off-ului pentru barajul de promovare în Liga 3. Steaua a ratat pentru al doilea an consecutiv șansa de a promova, după ce a pierdut cu Carmen, scor 0-1. Steliștii aveau nevoie măcar de un egal pentru a se

Psihologii ne explică cum ajungi „să vezi“ fantome şi să crezi în experienţe paranormale: ce se întâmplă când eşti conştient în somn, dar nu te poţi mişca . Citește mai

Un proiect de act normativ iniţiat de deputata USR Cristina Prună prevede extinderea aplicării scutirii de impozit pe veniturile din salarii şi pentru angajaţii din petrochimie, pe lângă cei din IT, cercetare şi

Vizita apostolică făcută de Papa Francisc în România s-a încheiat ieri. Timp de trei zile, Suveranul Pontif a făcut un impresionat tur de forță, reușind să se întâlneacă cu peste 350.000 de pelerini catolici și o mare mulțime ortodoxă.

Papa Francisc a plecat duminică din România, la bordul aeronavei TAROM cu numele „Alexandru Ioan Cuza". Înainte de decolare, piloţii au surprins o imagine cu cele două steaguri – al României şi al Vaticanului – care au fost puse în

Rezultatul spectaculos al alegerilor europarlamentare produce cutremur pe scena politică. Opoziţia PNL şi USR, care a reuşit un scor istoric, de peste 50%, împreună, poate schimba majoritatea în Legislativ, prin coagularea tuturor forţelor,

Zi decisivă pentru Călin Popescu Tăriceanu. Luni, la Senat, se va discuta cererea DNA privind începerea urmăririi penale. Incredibil ce s-a întâmplat după 6

George Chirilă a uimit o ţară întreagă! Bărbatul s-a îndragostit de o femeie, a facut copii cu ea, apoi s-a îndragostit de sora ei si a anunţat-o pe prima, cu care se considera căsătorit în faţa lui Dumnezeu, că o doreşte şi pe cea de-a

Rareş Bogdan a declarat luni că nu va candida la Primăria Capitalei, motivând că are alte planuri. El a declarat că, dacă îi sunt acceptate condiţiile, probabil va fi de acord să preia conducerea PNL

Fostul premier Adrian Năstase a lansat luni un apel către actualii, foştii membri şi simpatizanţii PSD să sprijine principalul partid al stângii pentru ca "să iasă din criza în care se află" şi

Trendurile în materie de camere se schimbă cu o mare viteză, mai ales în lumea smartphone-urilor. OnePlus 7 Pro este cel mai recent telefon care a încercat să surprindă, venind cu un display fără notch şi o cameră retractabilă. Iată însă

Mioara Roman, în vârstă de 79 de ani, a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca din București, după ce s-a simțit rău, potrivit România TV. Potrivit primelor informații, medicii i-au făcut mai multe investigații și analize și, pentru

Donald Trump împreună cu soţia, Melania, au fost primiţi ieri la Buckingham Palace. Apariţia primei doamne la curtea reginei Elisabeta a II-a, a tăiat răsuflarea deoarece era impecabilă aşa cum ne-a obişnuit

Judecătorii militari au decis arestarea militarului care a atacat în toiul nopții o familie din Trestiana, înarmat cu un ciocan. El va sta 30 de zile după gratii, pentru tentativă de omor și violare de domiciliu, informează

Aflată în perioada de doliu după moartea bunicii sale, Jojo este îngenuncheată de durere. Astăzi, actrița a făcut public un mesaj emoționant în care a vorbit despre cine este, de fapt, sprijinul ei moral în cele mai grele perioade din viața