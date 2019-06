Săptămâna de foc în Europa: Începe împărţirea ciolanelor mari şi gustoase la Bruxelles 17.06.2019

17.06.2019 Săptămâna de foc în Europa: Începe împărţirea ciolanelor mari şi gustoase la Bruxelles La Bruxelles intră în dezbatere reîmpărţirea funcţiilor în Uniunea Europeană. Reuniunea Consiliului European din 20-21 iunie va fi dominată de procesul desemnării noilor capi în



Săptămâna de foc în Europa: Începe împărţirea ciolanelor mari şi gustoase la Bruxelles

La Bruxelles intră în dezbatere reîmpărţirea funcţiilor în Uniunea Europeană. Reuniunea Consiliului European din 20-21 iunie va fi dominată de procesul desemnării noilor capi în Europa.

Săptămâna de foc în Europa: Începe împărţirea ciolanelor mari şi gustoase la Bruxelles

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

PNL a decis, luni, fuziunea cu Partidul Acţiunea Civică a Tinerilor (PACT) condus de Sebastian Burduja, o platformă civică și politică de centru–dreapta, care încurajează implicarea cetățenilor din țară și din diaspora în deciziile

INCREDIBIL! Un vasluian a dat un comunicat prin care se jură că n-a făcut sex cu senatoarea PSD Gabriela Crețu, soția președintelui CJ Vaslui! Oameni buni, în ce țară trăim? Jenică RUSU: nu am avut relații sexuale cu doamna senator

În urma unui control, Curtea de Conturi a României a constatat că ANAF a plătit bani pentru renovarea unor sedii, iar la trei ani de la semnarea contractului, lucrările nici măcar nu au fost începute. Citește mai

Vești uluitoare pentru România. Cristina Neagu a fost aleasă de Federația Internaționala cea mai bună jucătoare a lumii, potrivit Realitatea TV. Citește mai

Luni seară, de la oră 18, mai mulţi judecători şi procurori au intenţionat să protesteze din nou pe treptele Palatului de Justiţie din Bucureşti, însă de data asta au fost împiedicaţi de jandarmi. O tânără judecătoare nu s-a lăsat

Autorităţile din Europa fac investigaţii pentru a afla dacă atacatorul din Noua Zeelandă avea legături cu mişcările de extremă-dreapta de pe continent, scrie The

Lords of Lightning creează dueluri cu fulgere, generând arcuri electrice de 4 milioane de volţi. O serie de fulgere artificiale care sunt

Liderul Pro România, Victor Ponta, a declarat, luni seara, la Digi24, că el propune ca PNL, USR, ALDE şi UDMR să se gândească la faptul că doar împreună toţi cei care nu sunt în echipa lui Dragnea pot să iasă din groapa în care acesta a dus

Până la finalul lunii martie OUG 114 va fi modificată şi din punctul meu de vedere nu este niciun impediment ca până atunci să nu fie adoptată de Guvern, a declarat, luni, ministrul Finanţelor Publice,

Postul de televiziune Antena 3 a fost nominalizat din nou la New York Festivals World’s Best Television & Film. Emisiunea „Sinteza Zilei” are o nominalizare, emisiunea „În premieră” are șase

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis luni o acţiune a Inspecţiei Judiciare şi a dispus ca procurorul-şef adjunct al DNA, Marius Iacob, să fie sancţionat

Băncile au contabilizat anul trecut cumpă­rături efectuate pe cardul de credit în valoare de 11,5 miliarde de lei, în creştere cu 17,5% faţă de 2017, potrivit datelor agregate de BNR. Tranzacţiile cu cardul de credit cresc susţinut de patru

Cristina Neagu (30 de ani) a fost desemnată cea mai bună handbalistă a lumii în anul 2018, anunță site-ul Federației Internaționale de Handbal. Jucătoarea lui CSM București a bifat astfel cel de-al patrulea titlu de acest gen din carieră,

SUEDIA - ROMÂNIA // Din cauza accidentărilor recente ale lui Vlad Chiricheş şi George Ţucudean, selecţionerul Cosmin Contra trebuie să regândească formula de start pentru meciul cu Suedia, principalele variante fiind Cosmin Moţi,

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis luni o acţiune a Inspecţiei Judiciare şi a dispus ca procurorul-şef adjunct al DNA, Marius Iacob, să fie sancţionat cu avertisment pentru

Mai multe persoane s-au bronzat la salon ca să arate mai sexy, dar nu au făcut decât să arate penibil. Urmărește GALERIA FOTO. Citește mai

Un român îşi povesteşte pe pagina de Facebook degringolada prin care a trecut pe aeroportul din Madrid, atunci când a vrut să ia cursa spre

Suspecţii au reuşit să intre în sediul sucursalei CEC din comuna Târgu Cărbuneşti prin acoperiş. Aceştia au încercat să ia seiful, dar nu au

„Pentru 2019, estimăm o creştere de 10% a cifrei de afaceri. 15% din producţia fabricii din Bucureşti este

Grupul bulgar Happy, care deţine mai multe formate de restaurante şi cafenele pe piaţa de la sud de Dunăre, testează piaţa locală a cafenelelor cu brandul illycaffe. Momentan sunt deschise două unităţi, în mallurile AFI Bucureşti şi AFI