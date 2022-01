Samsung România, un business de 1 mld. euro pe an, are un nou preşedinte, care vine de la subsidiara din Ungaria 17.01.2022

17.01.2022 Samsung România, un business de 1 mld. euro pe an, are un nou preşedinte, care vine de la subsidiara din Ungaria Samsung Electronics România, un business de 1 miliard de euro pe an, a numit-o în funcţia de preşedinte pentru operaţiunile locale şi din Bulgaria pe Julia Kim, a anunţat



Samsung România, un business de 1 mld. euro pe an, are un nou preşedinte, care vine de la subsidiara din Ungaria

Samsung Electronics România, un business de 1 miliard de euro pe an, a numit-o în funcţia de preşedinte pentru operaţiunile locale şi din Bulgaria pe Julia Kim, a anunţat compania.

Samsung România, un business de 1 mld. euro pe an, are un nou preşedinte, care vine de la subsidiara din Ungaria

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Portretul tenismanului perfect, în viziunea lui Victor Hănescu. Fostul jucător de tenis a fost invitat la GSP

Alexandru Cobzaru, 29 de ani, bărbatul din Hunedoara filmat în timp ce și-a trântit în cap nepotul, într-un loc de joacă din municipiu, a fost trimis în judecată în stare de arest preventiv, sub acuzația de tentativă de omor, informază

România avea aproape 1,95 milioane de angajaţi în serviciile ce presupun un grad ridicat de cunoştinţe la finalul anului 2019, dintre care aproape 857.000 sunt bărbaţi, iar 1,09 milioane sunt femei, conform datelor de la Eurostat, oficiul european

Marek Hamsik a plecat de la Dalian Yifang, cu care mai avea contract până în luna decembrie a acestui an. Fotbalistul slovac va semna cu IFK Goteborg, anunță presa suedeză, într-un transfer neașteptat. Mijlocașul va

Serbia intenţionează să interzică exportul de litiu din depozitul Jadar în încercarea de a deveni un hub european pentru producţia de baterii, maşini eletrice şi alte produse ce conţin litiu, a anunţat premierul sârb Ana Brnabic, potrivit

Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru astăzi, 6 martie. După mai multe zile în care temperaturile au urcat chiar până la 20 de grade, vremea astăzi se răcește brusc. La munte o să ningă și […] The post Prognoza meteo, 6 martie

Casierul Acadamiei Române a furat timp de 16 ani din banii instituției. În total, lipsesc peste trei milioane de lei din

Rata de incidență de 7,49 înregistrată în Timișoara, care de luni va intra în carantină pentru două săptămâni, a determinat autoritățile să ia măsuri în privința accelerării vaccinării în municipiu. Conform autorităților locale,

Suporterii acţionari ai lui Dinamo au făcut un anunţ senzaţional, despre un meci amical care urmează să se dispute la finalul acestei

Volumele de tranzacţionare înregistrate în piaţa criptomonedelor au crescut cu 17% în februarie 2021, într-o febră alimentată şi de pariul pe care l-a făcut Elon Musk pe bitcoin, cu 1,5 miliarde de dolari

Ana Bogdan (28 de ani, 100 WTA) a învins-o pe Kamila Rakhimova (19 ani, 153 WTA), scor 6-2, 5-7, 6-0, în al doilea tur al calificărilor în turneul WTA de la Dubai. Pentru calificarea în primul tur pe tabloul principal, Ana Bogdan va primi

Nu există luna martie fără mărțișoare, flori și mucenici. Bucătăresele din toate colțurile țării fac pe data de 9 martie mucenici moldovenești sau muntenești. Rețeta pe care v-o prezentăm astăzi este cea a mucenicilor

O nouă tranşă de vaccinuri Pfizer/BioNTech, care constă în aproape 225.000 de doze, a sosit luni, 8 martie, în România. UPDATE ora 7:20 Avionul DHL care a transportat vaccinurile Pfizer a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă – Otopeni. Este

Mirel Rădoi, selecţionerul României, a anunţat lista preliminară a stranierilor convocaţi pentru meciurile naţionalei din această

Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) anunţă că 43.458 de persoane au fost vaccinate anti-COVID în ultimele 24 de ore. Numărul este în ușoară scădere faţă de duminică, 7 martie,

Simona Hapciuc a stârnit numeroase valuri de comentarii, după ce a publicat pe Instagram o fotografie incitantă realizată în timp ce era în cada plină cu apă. Atenția multora a fost în zona sânilor actriței, […] The post Simona Hapciuc,

Simona Halep s-a retras şi de la turneul de la Dubai, după ce încă nu s-a refăcut complet, în urma unor dureri suferite la

Atacantul uruguayan Franco Acosta a murit sâmbătă, prin înec, în ţara sa natală, la vârsta de 25 de ani, informează Agerpres, care citează EFE. Decesul tânărului fotbalist a fost anunțat, luni, de către Federaţia uruguayană de fotbal

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat luni Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021, informează Administraţia

Formația de pe Ennio Tardini nu reușește să spargă gheața în Serie A și pleacă cu doar un punct de la Fiorentina, deși a fost foarte aproape de o victorie