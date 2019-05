Salvarea de la retrogradare, cadou la 22 de ani! Ionuţ Radu, sărbătorit pentru chemarea la naţională 24.05.2019

Vestea convocării, în premieră, la naţionala mare pentru "dubla" cu Norvegia şi Malta din preliminariile Euro 2020 l-a motivat în plus pe Ionuţ Radu. Portarul român, care marţi va împlini 22 de ani, doreşte să-şi facă un dar anticipat din salvarea de la retrogradare cu Genoa. Duminică seară, la Florenţa, se joacă viitorul echipei sale, aflată înaintea ultimei etape imediat sub linia salvării, pe locul 18. ...

