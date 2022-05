Salariu minim de 3000 de lei de mâine, 1 iunie, pentru sute de mii de români. Cine va beneficia de majorare 31.05.2022

Românii se vor bucura de o veste bună primită din partea Președintelui României. Începând cu data de 1 iunie 2022, salariu minim va ajunge la suma de 3.000 de lei pe lună.

Cancelarul german Angela Merkel, aflată în vizită la Washington, a declarat joi că este ''foarte profund afectată'' de inundaţiile în urma cărora şi-au pierdut viaţa 59 de persoane în ţara sa, potrivit unui ultim bilanţ, relatează

Israel, țară care are peste jumătate din populație vaccinată anti-COVID, a înregistrat vineri un număr de 1.118 cazuri de COVID, cel mai mare număr raportat de la mijlocul lunii martie, relatează Agerpres. Bilanțul l-a făcut pe premierul

Atacul s-a produs în afara satului Păuleni, comuna Lupeni, din judeţul Harghita. Tânărul de 29 de ani a fost transportat cu elicopterul SMURD la Târgu Mureş din cauza leziunilor grave. Directorul Serviciului de Ambulanţă Judeţean […] The

Ionel Dancă, deputat şi purtător de cuvânt al PNL, a cerut o intervenţie a premierului Florin Cîţu, în urma conflictului apărut între ministrul Cristian Ghinea şi Rareş

Un cutremur cu magnitudinea 5,7 a zdruncinat duminică provincia Fars din sudul Iranului, a anunţat televiziunea publică iraniană, potrivit Reuters, citată de Agerpres. Seismului s-a produs în jurul orei locale 7.00 p.m. (14.30 GMT), la o adâncime

Vremea se menține călduroasă, de duminică până marți, în București, temperaturile maxime atingând chiar și 36 de grade. Indicele de temperatură-umezeală va depăși pragul

Parchetul European, condus de Laura Codruța Kovesi, obține prima ridicare de

O femeie din Capitală a primit o sancţiune de 500 de lei pentru un motiv incredibil! Femeia s-a apropiat de urși în timp ce era pe Transfăgărășean şi le-a aruncat mâncare. Femeia a fost văzută […] The post Motivul incredibil pentru

13.242 de persoane s-au prezentat, în ultimele 24 de ore, pentru a fi vaccinate împotriva Covid-19, transmite luni Comitetul Național pentru Vaccinare (CNCAV). Cifra este în ușoară creștere față de ziua de ieri, 18 iulie, când a fost

O tânără de 16 ani din Botoşani şi-a dat în judecată familia pentru a deveni independentă. Adolescenta doreşte să iasă de sub tutela părinţilor şi să trăiască prin forţe proprii, inclusiv să ia decizii singură fără aprobarea

Teatrului Naţional din București îi revine onoarea de a deschide în acest an cea de-a 8-a ediţie a Festivalului Săptămâna Comediei Româneşti de la Braşov, în seara de 2 august, cu spectacolul Noii

Horoscop 20 iulie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 20 iulie 2021: S-ar

Benone Sinulescu se află internat în spital de mai bine de o săptămână și se află sub supraveghere medicală. În urmă cu nouă zile, maestrul Benone Sinulescu a fost internat în spital, după ce acesta […] The post Când ar putea fi

Amenajarea grădinii este un pas important pentru aspectul casei tale. Dacă îți dorești să ieși din zona de confort, poți opta pentru un design premium cu ajutorul unei pergole. Sunt multe opțiuni pe care să le alegi pentru înfrumusețarea

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat pentru publicaţia rusă „Kommersant” că vrea să abordeze chestiunea transnistreană în cursul unei întrevederi cu Vladimir

Municipiul Bucureşti este pe primul loc la numărul de infectări cu noul coronavirus. Cluj este pe locul II, iar Iaşi şi Timiş pe locul III la numărul de cazuri cu noul

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat marţi, în Parlament, că nu poate da o dată exactă referitoare la când va apărea valul patru al pandemiei în România, însă din situația epidemiologică prezentată de alte țări,

Garda de Mediu Constanţa a anunţat, luni, că a aplicat o amendă de 50.000 de lei în urma incendiului de la Rafinăria Petromidia. De asemenea, comisarii Gărzii de Mediu au precizat că au impus măsuri referitoare la identificarea factorilor care

Când îţi propui să cumperi un anumit produs, încerci să găseşti, de regulă, cel mai bun preţ. Trebuie să ştii că există şi metode simple, dar eficiente, care te scapă de stresul căutărilor istovitoare. Platformele de comparare te ajută

Venită din calificări, Gabriela Elena Ruse a jucat astăzi în primul tur al turneului WTA de la Palermo, competiție din categoria WTA 250. Gabriela Elena Ruse, fără set piredut la Palermo după trei meciuri După […] The post Gabriela Elena