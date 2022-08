Saga part-time continuă: cine trebuie să preia costurile asociate cu salariul minim în cazul unui angajat care are 3 contracte part-time de câte 2 ore? 10.08.2022

10.08.2022 Saga part-time continuă: cine trebuie să preia costurile asociate cu salariul minim în cazul unui angajat care are 3 contracte part-time de câte 2 ore? Creşterea taxării pentru con­trac­tele part-time la nivelul salariului minim pe econo­mie, măsură aflată în vigoare de la 1 august 2022, a lăsat o serie de probleme angajatorilor şi angajaţilor care foloseau astfel de contracte în mod



Saga part-time continuă: cine trebuie să preia costurile asociate cu salariul minim în cazul unui angajat care are 3 contracte part-time de câte 2 ore?

Creşterea taxării pentru con­trac­tele part-time la nivelul salariului minim pe econo­mie, măsură aflată în vigoare de la 1 august 2022, a lăsat o serie de probleme angajatorilor şi angajaţilor care foloseau astfel de contracte în mod legal.

Saga part-time continuă: cine trebuie să preia costurile asociate cu salariul minim în cazul unui angajat care are 3 contracte part-time de câte 2 ore?

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Doliu în lumea sportului mondial! Unul dintre cei mai mari antrenori de baschet din istorie a murit la vârsta de 77 de ani, după ce s-a luptat ani întregi cu mai multe

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, în localitatea Borzești din judeţul Cluj. În urma insicendului, un bărbat a murit, potrivit

În 2012, Gigel Frone a impresionat juriul de la „Românii au talent”, ba chiar a reuşit să ajungă până în finala emisiunii. Pentru că un adevărat artist are nevoie de promovare, acesta a învăţat să […] The post Gigel Frone,

Din cauza restricţiilor dure anti-coronavirus, activitatea economică din China ar putea fi apropiată de zero în trimestrul trei comparativ cu trimestrul al doilea, în timp ce creşterea pe întregul an s-ar putea situa sub 8%, potrivit lui

Italienii au inclus Dacia Logan între cele mai urâte maşini din ultimii 20 de ani. Comentariile care au însoţit fotografiile au fost făcute pe un ton amuzant şi n-au cruţat mărci de renume,

Costică Halep, unchiul Simonei Halep, deține în județul Constanța mai multe hectare de teren. Se pare că pământurile sunt concesionate la diferite societăți pentru a fi exploatate. Însă, recent, pe câteva suprafeţe a avut loc […] The

Gică Popescu, fost mare internaţional, este artizanul unui nou proiect în sportul

Leviatan Design, o companie deţinută de Cătălin Podaru, care a câştigat, în calitate de lider de asociere, contractul pentru prima etapă din modernizarea Unităţii Militare Câmpia Turzii, va aloca aproape 100 de proiectanţi şi specialişti

Secretarul comunei vasluiene Stănileşti şi-a câştigat în instanţă dreptul de-a reveni pe funcţie după ce s-a întors din concediul de maternitate. Primarul de atunci nu s-a împăcat cu ideea şi a decis să o hărţuiască şi să o

De când celebrul ei tată i-a ”comandat” Bentley-ul Continental ”țiplă”, Alexandra Becali a mai făcut mici „aroganțe”. Ba a parcat pe trecere, ba a urcat pe trotuar, dar, de acum, nu o va mai ”comite”. […] The post Pe

Prinţesa Beatrice, nepoata reginei Elizabeth II a Marii Britanii, şi Edoardo Mapelli Mozzi au devenit părinţii unei fete, potrivit unui anunţ publicat luni pe conturile de socializare ale familiei

Liviu Dragnea, în direct la Realitatea

Allianz-Ţiriac a subscris în primul semestru al anului 2021 prime în valoare de peste 768 milioane de lei, în creştere cu 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu circa 10% peste nivelul din primul semestru din 2019, arată datele

Suntem în a doua săptămână de şcoală, iar bilanţul înfectărilor la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţul Argeş arată 56 de cazuri COVID-19 confirmate. Zeci de clase au trecut la activitate

O bătaie ca-n filme a avut loc pe Calea Rahovei din București. Sindicaliștii Europol au făcut publice imaginile cu altercația, în care s-au folosit și crose de golf. „La scurt timp

Câştigătoare la US Open, Emma Răducanu, nu va participa la turneul de la Chicago. Potrivit presei engleze, sportiva de 18 ani s-a retras de la turneul prevăzut în perioada 27 septembrie - 2

Autoritățiile române iau în calcul administrarea mai devreme a celei de-a treia doze de vaccin, anunță coordonatorul Campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghiță. Decizia va fi

Comisia Europeană anunţă că a semnat un contract cadru de achiziţie cu compania farmaceutică Eli Lilly pentru tratamentul cu anticorpi monoclonali destinat pacienţilor COVID-19, informează Agerpres, care citează un comunicat al Executivului

Producătorul de mobilier Artemob In­terna­tional, controlat de compania fran­ţu­zească P3G Industries, cu fabrici în Bucu­reşti, So­vata şi Târnăveni, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de 121 mil. lei (25,1 mil. eu­ro), în

”Echo –Factum, mic tratat de meta-meditație”: vioară, pian, etnosculptură - instrumente imposibile, creații soutache. Compania independentă Arte-Factum finalizează Laboratorul de