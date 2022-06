SafeTech Innovations vrea să răscumpere acţiuni de 1,6 mil. lei pentru a implementa un program de recompensare a angajaţilor 20.06.2022

SafeTech Innovations (simbol bursier SAFE) a convocat acţionarii pentru data de 21 iulie 2022 pentru a aproba implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan care se va desfăşura în perioada 2022-2024, potrivit convocatorului



SafeTech Innovations (simbol bursier SAFE) a convocat acţionarii pentru data de 21 iulie 2022 pentru a aproba implementarea unui program de recompensare de tip Stock Option Plan care se va desfăşura în perioada 2022-2024, potrivit convocatorului publicat pe site-ul BVB.

