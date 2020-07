S-au impus alte reguli la metrou după ce s-au făcut sesizări că nu se poartă masca: “Poliţia Metrou va realiza acţiuni de patrulare în…” 14.07.2020

S-au impus alte reguli la metrou după ce s-au făcut sesizări că unii dintre călători nu poartă masca corespunzător. De altfel, cu masca sub bărbie e noua modă la metrou. Și, potrivit jandarmilor, călătorii găsesc tot felul de scuze când sunt prinși fără mască la nas și gură. Mulți nu știu că singurul disconfort acceptat […] The post S-au impus alte reguli la metrou după ce s-au făcut sesizări că nu se poartă masca: “Poliţia Metrou va realiza acţiuni de patrulare în…” appeared first on Cancan.ro.

Carmen de la Sălciua iubește din nou! Artista și-a refăcut viața alături de Cosmin, bărbatul care a făcut-o să zâmbească și să se gândească la… viitor. După divorțul de Culiță Sterp, Carmen de la Sălciua și-a asumat relația cu

Biroul Naţional al USR a decis joi să instituie Registrul public al contractelor partidului, acesta putând fi accesat de pe site-ul partidului, după ce, în ultimele săptămâni, au apărut mai multe scandaluri interne privind diverse contracte cu

Horoscop 21 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 21 iunie 2019 - Berbec: Începe să conteze mai mult familia, casa, cu tot ce înseamnă acestea, inclusiv amintiri, emoții, plăceri demult uitate. Relațiile cu cei dragi

România U21 a fost eliminată, joi, în semifinalele Campionatului European de tineret, după ce a pierdut în faţa Germaniei U21, scor 2-4, într-o partidă desfăşurată la Bologna. Citește mai

Pe 28 iunie este prăznuită Panaghia Tricherousa, o veche icoană a Maicii Domnului, aflată astăzi la Mănăstirea Hilandar din

Florinel Coman (21 de ani) e dorit de Fiorentina. Italienii sunt dispuși să plătească 3,5 milioane de euro pentru „perla” lui Gigi Becali. Florinel Coman a avut o prestație sclipitoare în victoria României U21 cu Anglia U21,

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ştefănescu a anunţat, vineri, că va candida, la Congresul extraordinar din 29 iunie, pentru aceeaşi funcţie, el primind susţinere din partea Organizaţiei PSD Sector 1. "Le multumesc colegilor mei din

În perioada 28-30.06.2019, poliţiştii rutieri brăileni vor desfăşura o acţiune de amploare pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectării regimului legal de

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat că CEx al PSD a decis ca Eugen Teodorovici să fie propus interimar pentru funcţia de vicepremier, în locul lui Viorel Ştefan, care îşi începe, de la 1 iulie, mandatul ca membru al Curţii de Conturi

ECHIPA DE START FCSB // Pentru dubla cu Milsami, 11-18 iulie, din Europa League, dar și pentru prima etapă de campionat, Bogdan Andone și-a definitivat primul „11”, din care vor lipsi câțiva jucători de bază: Man, Coman, Gnohere.

Unul dintre ziarele de casă ale catalanilor, Sport.es, a preluat în ediția electronică informațiile oferite în exclusivitate ieri de către GSP.ro, conform cărora Ianis Hagi (20 de ani) se află în negocieri avansate cu

Georgina Rodriguez, partenera de viață a fotbalistului Cristiano Ronaldo, a făcut furori cu o fotografie în care apare în costum de baie. Cristiano Ronaldo și actuala sa parteneră, Georgina, se află în vacanță alături de copiii lor. Georgina

Antonia a pozat complet goală pentru “Marie Claire”, o cunoscută revistă din România. Numărul publicației pentru iulie – august a fost lansat deja, iar artista a dat vestea fanilor ei despre decizia de a realiza un pictorial nud. Când a

Liviu Pleșoianu, candidat la şedia PSD, a făcut senzaţie la Congres printr-un discurs de tip stand-up comedy, plin de ironii la adresa Vioricăi Dăncilă şi a oamenilor din echipa sa. Citește mai

Grupul ţărilor emergente BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud) au discutat despre găsirea unei soluţii la criza politică din Venezuela, a informat sâmbătă adjunctul ministrului rus pentru Finanţe, Serghei Storciak, relatează

Doi români au fost prinși într-un incendiu în cartierul londonez Illford, în estul metropolei britanice, într-o zonă frecventată de oameni ai străzii. Cei doi români, ambii de circa 40 de ani, erau oameni ai străzii. Cei doi se aflau, pe 18

Luis Suárez a fost unicul care a greşit la departajare, după ce Cavani ratase incredibil în prima repriză, la al 200-lea meci al selecţionerului Tabárez. Peru nu câştigase niciodată o loterie de la 11 metri! Cea mai

Papa Francisc a salutat duminică întrevederea dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul nord-coreean Kim Jong Un şi şi-a exprimat speranţa că această întâlnire va reprezenta un nou pas pe drumul

Potrivit unor imagini publicate de europalibera.org, MIhai Fifor l-a felicitat pe unul dintre delegaţii care l-au huiduit pe Marian Oprişan la Congresul PSD. Văzând imaginile, liderul PSD Vrancea l-a căutat pe Fifor pe holurile Sălii Palatului

Absolvenţii de clasa a XII-a au susţinut, astăzi, prima probă din cadrul Bacalaureatului. Cei de la profilul real au primit opere ale autorilor George Bacovia şi Lucian Blaga, iar cei de la profilul uman au avut creaţii ale scriitorilor Tudor