S-a trezit pe masa de autopsie, chiar înainte de a fi tăiat! Medicii constataseră decesul! 05.03.2018

05.03.2018 S-a trezit pe masa de autopsie, chiar înainte de a fi tăiat! Medicii constataseră decesul! Un bărbat a fost declarat mort, în urma unui accident rutier, iar când era pregătit pentru autopsie, s-a trezit! Himanshu Bharadwaj a şocat pe toată lumea. Tânărul a petrecut o noapte întreagă la morgă, fiind declarat mort, iar a doua zi,



S-a trezit pe masa de autopsie, chiar înainte de a fi tăiat! Medicii constataseră decesul!

Un bărbat a fost declarat mort, în urma unui accident rutier, iar când era pregătit pentru autopsie, s-a trezit! Himanshu Bharadwaj a şocat pe toată lumea. Tânărul a petrecut o noapte întreagă la morgă, fiind declarat mort, iar a doua zi, când trebuia să-i fie efectuată autopsia, s-a trezit. Familia lui crede că este vorba […] The post S-a trezit pe masa de autopsie, chiar înainte de a fi tăiat! Medicii constataseră decesul! appeared first on Cancan.ro.

S-a trezit pe masa de autopsie, chiar înainte de a fi tăiat! Medicii constataseră decesul!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un pistol de caliblul 8 mm, fabricat în Germania şi un încărcător cu muniţia aferentă au găsit inspectorii vamali de la biroul Vamal Sighetu Marmaţiei azi, 06 februarie. Ei au confiscat arma şi încărcătorul de la cetăţeanul ucrainean de 20

Google acuză Uber că i-a furat documente confidenţiale, ceea ce i-a adus un prejudiciu de peste 2 miliarde de

Anul 1918 ridică destul de multe probleme sensibile în Europa, apariţia statelor naţionale pe ruinele fostelor imperii fiind prilej de sărbătoare pentru unii, dar şi de tristeţe pentru

Traian Băsescu îi acuză de incompetenţă pe Liviu Dragnea şi pe noul Guvern Dăncilă după ce ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a ieşit astăzi cu declaraţii referitoare la legea salarizării şi efectele „revoluţiei

Peste 200 de hunedoreni s-au internat în ultima săptămână în spitale, în urma afecţiunilor respiratorii acute. Un bărbat diagnosticat cu gripă porcină a

Mai sunt mai puţin de două ore până la marea lansare SpaceX din această seară. Toate sistemele sunt pregătite, iar Elon Musk a dat asigurări că lansarea va avea loc în condiţii excelente de vreme. Dintre toate detaliile care au fost puse la

În plin scandal legat de noul regulament de taximetrie din Bucureşti, iniţiat de Primăria Capitalei, prin care serviciile de dispecerat devin obligatorii, în defavoarea celor care folosesc aplicaţiile de taximetrie, mai mulţi deputaţi au iniţiat

Băncile centrale trebuie să fie pregătite pentru a interveni şi a contracara riscurile create de monedele digitale, precum bitcoin, care au devenit o "combinaţie de bulă speculativă, schemă piramidală

Cadrele didactice din Iaşi vor declanşa, săptămâna viitoare, proteste, în cazul în care Guvernul nu va rezolva, până pe 12 februarie, problema salariaţilor din învăţământ

Pieţele financiare sunt afectate de fenomene care au explicaţii în evenimente punctuale, precum schimbarea la vârful FED, datele economice din SUA şi o corecţie a preţului acţiunilor, dar nu pot

Juventus București, "lanterna roșie" din Liga 1, e la un pas să realizeze un transfer extrem de surprinzător de la o echipă de tradiție din Europa. Ilfovenii urmează să-l împrumute pe turcul de 20 de ani Gokhan Kardes, care evoluează

Andreea Marin s-a fotografiat fără pic de machiaj, demonstrând că arată foarte bine şi complet natural. "Zâna Surprizelor" are 43 de ani, dar nu am putea să ghicim acest lucru dacă nu l-am şti, având în vedere aspectul fizic deosebit al

Orit Fox, un fotomodel din Israel şi-a riscat viaţa într-un clip publicitar. Galeria Foto. Citește mai

Corina Dănilă şi-a schimbat complet dieta după un control la un medic endocrinolog şi nutriţionist în acelaşi timp şi a reuşit să slăbească 15 kilograme. Citește mai

Vehiculele militare sunt rareori implicate în accidente auto, însă atunci când se întâmplă urmările sunt dezastruoase și

România este cea mai expusă ţară din Uniunea Europeană (UE) în ceea ce priveşte numărul de joburi care riscă să fie în viitor înlocuite cu roboţi. Peste 60% din locurile de muncă sunt ameninţate, de departe cea mai mare pondere din blocul

Ajutorul şefului de post din Cernăteşti este acuzat de un adolescent din comună că l-ar fi agresat fizic şi verbal în timpul unei audieri desfăşurate în incinta postului de poliţie din localitate. IPJ Buzău confirmă că există o anchetă

Ministrul Muncii Lia Olguţa Vasilescu spune că înainte de apariţia Legii salarizării, existau foarte mulţi bugetari cu salarii mai mari decât cel al preşedintelui României şi afirmă că, deşi nu îl iubeşte pe Klaus Iohannis, un sistem

Poliţişti din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au efectuat cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului Criminalistic şi al Serviciului pentru Acţiuni Speciale- IPJ Buzău, două percheziţii domiciliare pe raza

Igor Dodon susţine că ar fi „bine şi logic să avem alegeri anticipate” în Chişinău. Potrivit lui, acest lucru este posibil, însă primarul suspendat al Capitalei, Dorin Chirtoacă, trebuie să-şi dea demisia din