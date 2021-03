S-a schimbat România în bine? 31.03.2021

31.03.2021 S-a schimbat România în bine? New York Times spune că așa și așa, mai degrabă nu, dar există și o altă perspectivă. The New York Times dedică României și filmului „Colectiv” un articol în ediția sa de miercuri, 31 martie. Kit Gillet, corespondentul ziarului



S-a schimbat România în bine?

New York Times spune că așa și așa, mai degrabă nu, dar există și o altă perspectivă. The New York Times dedică României și filmului „Colectiv” un articol în ediția sa de miercuri, 31 martie. Kit Gillet, corespondentul ziarului în România, culege mai multe opinii, iar perspectiva aglutinată de jurnalist e, mai degrabă, una în […]

S-a schimbat România în bine?

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Premium Aerotec, companie membră a grupului Airbus, a realizat anul trecut o cifră de afaceri de peste 287,9 mil. lei (60,7 mil. euro), în scădere cu aproximativ 6% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri totale de 305,5 mil. lei (65,7

Am început cu bine săptămâna, trecând foarte aproape de un procentaj maxim, 100%, pentru cele 4 ponturi de luni. O singură partidă ne-a încurcat, acolo unde s-a înregistrat o surpriză de proporții. În rest, meciurile alese au ieșit fără

Deputatul PNL Florin Roman susţine că preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, i s-a adresat cu apelativul „dobitocule”. Florin Roman a scris pe Facebook că Marcel Ciolacu, cel care este şi preşedinte interimar al PSD, i s-a

Primul medic infectat cu noul coronavirus de la un cadavru a murit în Thailanda. Cazul este primul de acest fel de la începutul pandemiei de coronavirus. Medicul din a decedat fără să știe că este în pericol pentru că până în prezent teoria

În plină pandemie de coronavirus, Spitalul Suceava a făcut o achiziţie controversată. La începutul lunii aprilie, unitatea medicală a cumpărat combinezoane de 500.000 de lei, de o firmă fără activitate, condusă de o tânără

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a scăzut ieri la 2,51%, potrivit datelor

Fondul Monetar Internaţional estimează o creştere explozivă a ratei şomajului în România, de la 3,9% în 2019 până la 10,1% în 2020. FMI crede că pandemia de coronavirus va genera o contracţie de 5% a economiei pentru anul acesta. FMI estima

În calitate de cetățean și europarlamentar român, Maria Grapini îi transmite lui Ludovic Orban o scrisoare în opt puncte, solicitând detalii despre programele de finanțare accesate de Guvern. Maria

Islanda are doar 364.000 de locuitori și a testat 10% din populaţie pentru infecția cu virusul Covid-19. Depistarea a fost începută cu o lună înainte ca primul pacient să fie confirmat,

Dramă fără margini în Suceava, orașul considerat focar de COVID-19! Opt copii au rămas orfani, după ce tatăl lor a murit din cauza infecției cu noul coronavirus, în Anglia. Opt copii din Suceava au rămas orfani, după ce tatăl lor s-a stins

Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 372, iar cel al cazurilor de infectare cu COVID-19 a trecut de 7.000. Deces 363 Bărbat, 61 ani din județul Maramureș. Prezentat pe data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Sighetu

Mary Agyeiwaa Agyapong, o asistentă medicală în vârstă de 28 de ani, a murit după ce a fost infectată cu noul coronavirus. Copilul ei a fost adus pe lume prin cezariană, iar medicii spun că se simte bine, scrie BBC. Asistenta, care a lucrat la

O informaţie apărută astăzi în Bloomberg citează surse care spun că noile căşti vor avea un design magnetic, cupele şi banda fiind

În Vinerea Mare se face pomenire la Patimile lui Hristos. Vinerea Mare nu este bine să mănânci urzici și nu e bine să fie folosit oțetul, pentru că pe cruce Iisus a fost bătut cu urzici, iar

La faţa locului au ajuns poliţiştii de frontieră, dar ambarcaţiunea acestora nu s-a putut apropia de locul unde a fost văzută

Peste 3.600 de infectări noi cu coronavirus s-au înregistrat în ultimele 24 de ore în Germania. Potrivit Reuters, cazurile confirmate în Germania au crescut cu 3.609 în ultima zi și ai ajuns la

Jurnalistul Costi Rogozanu și un profesor de economie la o universitate din Marea Britanie, Daniela Gabor, lansează o critică dură în ziarul The Guardian la adresa modului în care sunt tratați muncitorii sezonieri care pleacă în aceste zile în

Șefii de la Pro TV au primit veste dezastruoasă la câteva ore după ediția emisiunii “Românii au talent”, difuzată în seara trecută, în Vinerea Mare. Anunțul a fost oficial în legătură cu îndrăgitul show de televiziune, care se bucură

Onorel Lupu (41 de ani), deţinutul care a reuşit să fugă de la un punct de lucru al Penitenciarului Ploieşti, este căutat cu peste 150 de poliţişti şi jandarmi, dar fără rezultat până

Uniunea Europeană ar putea avea nevoie de 500 de miliarde de euro în plus pentru atenuarea efectelor pandemiei, afirmă Klaus Regling, directorul Mecanismului European de Stabilitate. Miniştrii de Finanţe