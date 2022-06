S-a schimbat modificarea? 20.06.2022

20.06.2022 S-a schimbat modificarea? Deși 3 români din 4 au cerut demiterea neîntârziată a selecționerului, vezi sondajul GSP cu 23.000 de votanți, FRF a hotărât să nu rupă colaborarea cu Edi Iordănescu. S-a luat decizia după întâlnirea dintre președintele Burleanu,



S-a schimbat modificarea?

Deși 3 români din 4 au cerut demiterea neîntârziată a selecționerului, vezi sondajul GSP cu 23.000 de votanți, FRF a hotărât să nu rupă colaborarea cu Edi Iordănescu. S-a luat decizia după întâlnirea dintre președintele Burleanu, directorul tehnic Stoichiță și, evident, antrenorul Iordănescu jr. N-a fost nevoie să se mai reunească nici Comitetul Executiv, nici Comisia Tehnică și nici măcar Comitetul de Urgență, decizia s-a luat rapid. ...

S-a schimbat modificarea?

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Cea mai aşteptată perioadă din an, cea a vacanţelor, a venit şi pentru actorii din distribuţia serialului Adela, ce va avea premiera joi, 19 august, de la ora 20.30, la Antena 1! Cristina

În 1998, când România a participat la ultimul său Campionat Mondial de Fotbal, eu aveam 11

Vineri, 13 august, Teatrul „Stela Popescu” prezintă la Teatrul de vară Herăstrău spectacolul „Hoţul de mărgăritare” în regia Amaliei Ciolan, scenografia Mihaelei Popescu şi coregrafia

Un bărbat de 37 de ani din Constanţa a refuzat să oprească la semnalul poliţiştilor, iar agenţii au tras 8 focuri de armă pentru a-l opri, informează publicaţia locală Ziua de Constanţa. Bărbatul se afla sub control judiciar pentru furt

Se anunță un nou val de scumpiri pentru români. Benzina a depășit, deja, pragul de 6 lei, iar, în curînd, spun producătorii, pâinea va ajunge la 1,5

În ultimele săptămâni accidentele în care au fost implicate vehicule s-au înmulțit extrem de

Traficul rutier pe Transfăgărăşan, între judeţele sibiu şi Argeş, a fost oprit, joi seară, ca măsură de precauţie, având în vedere condiţiile meteorologice nefavorabile. Cea mai mare parte a judeţului Sibiu s-a aflat sub cod roşu de

Peste 7.000 de consumatori au rămas fără energie electrică şi mai mulţi copaci rupţi de vânt au căzute pe şosele în nouă localităţi din Prahova, în noaptea de joi spre vineri, ca urmare a vijeliilor care au afectat

Poliţiştii Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul IGPR au scos din circuitul ilegal, în prima jumătate de an, sute de tone de substanţe periculoase, la care se adaugă

Grecia, Turcia, Italia şi alte state mediteraneene au experienţa secolelor de luptă cu incendiile de pădure şi de vegetaţie uscată şi totuşi an de an focul scapă de sub control, în pofida avansului tehnologic şi a capacităţii de reacţie

Sussex University din Marea Britanie încurajează vaccinarea studenţilor prin oferirea unor premii în numerar, în valoare de 5.000 de lire. Astfel, tinerii care studiază la universitate pot participa la o tombolă, în urma căreia vor fi desemnaţi

În Barcelona, ziua de duminică a fost prima în oamenii care au început să înțeleagă cum va fi viața lor de-acum înainte. A fost prima fără Messi, iar "amicalul" cu Juve, ce urma să fie punctul culminant al festivităților legate de

CS Mioveni chiar a avut motive să protesteze după ce brigada de arbitri a nedreptățit-o în meciul de 0-1 de pe teren propriu cu CFR. Pentru că Petrila a plecat din ofsaid la gol și pentru că Andrei Chivulete i-a refuzat un penalty evident în

Horoscopul zilei de 9 august 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion pot lua decizii profesionale. Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt

Partida amicală dintre Feyenoord și Atletico Madrid, scor 2-1, a avut parte de un moment încins. Atletico Madrid a disputat astăzi ultimul meci amical înaintea startului noului sezon din La Liga. Elevii lui Diego Simeone au fost extrem de

După ce au cumpărat în starea de urgenţă 25.000 de pistoale pentru a combate efectele COVID, acum mai-marii Poliţiei Române vor să completeze arsenalul. Poliţiştii vor fi dotaţi cu: pistoale

Farul Constanța și Sepsi Sf. Gheorghe se întâlnesc astăzi, de la ora 18:30, în etapa cu numărul 4 din Liga 1. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. Programu

Horoscop 10 august 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 10 august 2021:

12.816 persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, din care 8.605 cu prima doză a anunţat, luni, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19

Dacă iarna nu te poţi antrena cum ţi-ai dori din cauza frigului care te expune la accidentări şi la hipotermie, vara căldura poate fi o piedică serioasă în calea activităţilor sportive în aer liber. Asta nu înseamnă că trebuie să