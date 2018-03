S-a reprofilat! Daniela Crudu, profesoarã în şcoala privatã a lui Andrei Versace 18.03.2018

18.03.2018 S-a reprofilat! Daniela Crudu, profesoarã în şcoala privatã a lui Andrei Versace În ediția din această duminică a show-ului ”În puii mei!”, difuzat de la ora 22.00, la Antena 1, telespectatorii au parte de o mulțime de surprize. Daniela Crudu este invitată specială! Ca de obicei, actorii din show-ul ”În puii mei!”



S-a reprofilat! Daniela Crudu, profesoarã în şcoala privatã a lui Andrei Versace

În ediția din această duminică a show-ului ”În puii mei!”, difuzat de la ora 22.00, la Antena 1, telespectatorii au parte de o mulțime de surprize. Daniela Crudu este invitată specială! Ca de obicei, actorii din show-ul ”În puii mei!” vor pune în scenă personaje ajunse celebre în mediul online, pe Youtube și pe rețelele […] The post S-a reprofilat! Daniela Crudu, profesoarã în şcoala privatã a lui Andrei Versace appeared first on Cancan.ro.

S-a reprofilat! Daniela Crudu, profesoarã în şcoala privatã a lui Andrei Versace

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Finanţatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, după greşelile lui Andrei Vlad din derbiul cu FC Dinamo, că va transfera un portar de urgenţă, luni, în ultima zi în care se poate face acest

Un accident mortal s-a petrecut pe Drumul Naţional 7, Deva - Simeria, la Sântuhalm. Două maşini s-au ciocnit frontal, iar un bărbat a murit şi alte cinci persoane au fost

Banalul bicarbonat de sodiu, nelipsit în bucătărie, devine pe loc un remediu eficient în cele mai neaşteptate

Mai este puţin până când vine primăvara şi vor începe să apară verdeţurile în grădină. Leurda culeasă din pădure rămâne o „delicatesă” pe care o vom găsi în curând, pentru puţin timp, doar pe tarabele din piaţă. O reţetă de

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, va avea, astăzi, o întâlnire cu ambasadorii statelor membre UE acreditaţi la

Un procent din ce în ce mai mare al persoanelor cu vârste peste 40 de ani dezvoltă diferite probleme ale spatelui din cauza degenerării osteoarticulare a coloanei vertebrale şi slăbirii musculaturii acesteia. Există însă o serie întreagă

Arestate preventiv şi mai apoi eliberate, până la o sentinţă definitive VIP-urile care au probleme cu legea dispar din ţară chiar dacă au sau nu interdicţie. Situaţia ar putea fi alta dacă statul ar achiziţiona brăţările electronice, spun

Din cauza unor alunecări de teren, pe DJ 710 Pucioasa – Bezdead traficul rutier este îngreunat. Ruptura de pe drumul care face legătura cu nordul judeţului Dâmboviţa este una serioasă, de aproximativ 50 de

Florin Piersic are o fire atât de însorită, încât îl iubesc şi firele de iarbă. Ce să mai vorbim de oameni, dragoste mereu la punctul de fierbere. L-au îndrăgit firesc

Bacalaureat 2018. Model de subiect pentru proba orală de limba engleză. Modele de subiecte pentru probele orale din februarie sunt publicate pe site-ul Ministerului Educației. Toate informațiile despre Bacalaureat 2018, AICI Prima sesiune a

Postul Paştelui 2018. Postul Paștelui are loc înaintea Învierii Mântuitorului și este cel mai lung și mai aspru dintre toate cele patru posturi importante de peste an. Oamenii mai numesc acest post și Postul Mare.

Zeppelin Pub este primul local din Satu Mare care acceptă plata în monede virtuale, după ce managerul acestuia a început recent să mineze după monede

În cazul Moldovei şi a unionismului care arată semne de consolidare, Rusia nu are o poziţie pronunţată, scrie analistul politic Dionis Cenuşa într-un articol de analiză pentru Agenţia

Premierul Pavel Filip susţine că este în interesul comun al tuturor ca situaţia în regiunea Europei de Est să fie cât mai previzibilă şi stabilă. Potrivit prim-ministrului, rolul principal în realizarea acestui obiectiv le revine însuşi

Motivul pentru care efectuăm periajul sau folosim aţa dentară este îndepărtarea plăcii bacteriene din cavitatea orală, rezultatul fiind o igienă

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost prins pe strada Dr. Ion Augustin din Craiova la volanul unui autoturism. Tânărul fără permis de conducere le-a oferit poliţiştilor mită pentru a putea scăpa de dosarul

Un nou centru de transfuzii ar putea fi înfiinţat printr-o hotărâre de guvern, spune Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii. Centrul ar urma să fie înfiinţat în Capitală, a completat

Ministrul de Finanţe Eugen Teodorovici a declarat că va avea o discuţie cu guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, despre rata inflaţiei şi acţiunile comune care pot fi

ANRE stabileşte tarifele o dată la 6 luni pentru consumatorii casnici care nu şi-au schimbat furnizorul, deşi de la 1 ianuarie a fost eliminat în totalitate tariful reglementat. „ANRE continuă să avizeze tarifele pentru serviciul universal,

Simona Halep, nr 2 WTA, nu poate lua parte la turneul din Dubai, care începe astăzi, fiindcă este încă accidentată. În turul I, Sorana Cîrstea va întâlni o