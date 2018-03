S-a întors iarna! Cod galben de ninsori, ploi şi vânt puternic în Bucureşti şi 32 de judeţe! 18.03.2018

18.03.2018 S-a întors iarna! Cod galben de ninsori, ploi şi vânt puternic în Bucureşti şi 32 de judeţe! Ne așteaptă o săptămână foarte rece! O avertizare cod galben de ploi abundente şi ninsori, vânt şi temperaturi scăzute intră în vigoare duminică dimineaţă, de la ora 8.00, urmând să fie afectate 32 de judeţe şi Capitala. Meteorologii



S-a întors iarna! Cod galben de ninsori, ploi şi vânt puternic în Bucureşti şi 32 de judeţe!

Ne așteaptă o săptămână foarte rece! O avertizare cod galben de ploi abundente şi ninsori, vânt şi temperaturi scăzute intră în vigoare duminică dimineaţă, de la ora 8.00, urmând să fie afectate 32 de judeţe şi Capitala. Meteorologii spun că vremea se va răci accentuat în toată ţara. Va fi deosebit de rece pentru această perioadă. Se […] The post S-a întors iarna! Cod galben de ninsori, ploi şi vânt puternic în Bucureşti şi 32 de judeţe! appeared first on Cancan.ro.

S-a întors iarna! Cod galben de ninsori, ploi şi vânt puternic în Bucureşti şi 32 de judeţe!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Dieta sănătoasă hrăneşte organismul cu nutrienţi de care avem nevoie, echilibrează nivelul zahărului în sânge şi menţine o greutate corporală normală. De-a lungul vieţii sunteme xpuşi diverselor toxine, de la fumul de ţigară, la gaze de

Tot mai mulţi români aleg un job în străinătate, în ultimii ani. Ultimele cifre arată că patru milioane de omeni muncesc în afara graniţelor, iar numărul lor este în creştere. Cei care îşi doresc să plece trebuie să fie prudenţi, pentru

Simona Halep (2 WTA) a fost nevoită să părăsească turneul de la Doha, înainte de a juca semifinala cu Garbine Muguruza (4 WTA). Din păcate, acest abandon e doar ultimul de pe o listă destul de

Fotbalistul formaţiei Dinamo, Dan Nistor, a catalogat rezultatul de egalitate, 2-2, din meciul cu FCSB drept "un dezastru", precizând că el şi colegii lui "parcă dorm" la fazele în

Britanicii de la Kingfisher rămân cu 23 de magazine în România şi nu au în plan să mai închidă alte unităţi, după ce au anunţat recent că renunţă la trei magazine din portofoliu, cele din Focşani, Bacău şi Ploieşti, care vor fi

Robert Redeleanu, care a condus în ultimii doi ani şi jumătate operaţiunile locale ale grupului american Liberty Global (LGI), cel mai mare furnizor global de cablu şi internet fix, va prelua de la 1 aprilie poziţia de director ge­ne­ral al

Cele două din urmă sunt atră­gătoare prin prinsma po­pulaţiei numeroase şi a su­prafeţei generoale. Po­lo­­nia şi Cehia sunt, prin com­paraţie cu Ro­mâ­nia, economii mai pu­ter­nice, mai mature şi cu o putere de cum­pă­rare pe

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Horoscop săptămânal 19-25 februarie 2018. Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru perioada 19-25 februarie 2018, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile

Vlad Cosma, fostul deputat PSD, cel care a făcut agenda publică în ultima săptămână după ce a prezentat mai multe înregistrări în care procurorul DNA Ploieşti Lucian Onea i-ar fi cerut să modifice acte, ar

Bicarbonatul de sodiu este nelipsit din bucătărie, la fel ca sarea şi piperul. Puţini ştiu, însă, ce efecte are atunci când este aplicat pe o bucată de carne. Citește mai

Un bărbat, de 51 de ani, a murit înecat după ce barca în care se afla cu un prieten s-a răsturnat în urma unei manevre greșite. Prietenul a fost salvat de pompieri însă pescarul dispărut a fost găsit abia astăzi,

Comisia de anchetă a ANRE a finalizat draful raportului privind activitatea acestei instituţii, urmând a fi supus dezbaterii în comisie săptămâna aceasta. La capătul a patru luni de evaluare, parlamentarii care au redactat acest document

În cazul Moldovei şi a unionismului care arată semne de consolidare, Rusia nu are o poziţie pronunţată, scrie analistul politic Dionis Cenuşa într-un articol de analiză pentru Agenţia

600 de angajaţi din cadrul SC Salubritate Craiova vor putea pleca în vacanţă pe banii cetăţenilor. Consilierii locali au votat săptămâna trecută majorarea tarifului pentru ridicarea gunoiului menajar, iar pe lângă investiţiile necesare vor

Fostul consilier de campanie al lui Donald Trump Rick Gates a acceptat să depună mărturie împotriva fostului director de campanie al miliardarului republican Paul Manafort şi urmează să pledeze vinovat de acuzaţii de fraudă, potrivit Los Angeles

Un grav accident de circulaţie s-a produs luni dimineaţa, pe 19 februarie, pe Valea Oltului, în judeţul Vâlcea. Un şofer care a adormit la volan a intrat pe contrasens unde s-a ciocnit cu o altă maşină. În urma coliziunii au rezultat şase

Simona Halep s-a întors supărată de la Doha, după ce a fost nevoită să abandoneze turneul, îniantea semifinalei cu Garbine

Începând cu 1 iunie 2018, BCR Pensii va implementa o schimbare importantă a schemei de comisionare a Fondului de Pensii Facultative BCR PLUS (Pilonul III), urmând să plafoneze valoarea comisionului din contribuţiile brute la cel mult 2 lei,

Un adolescent în vârstă de 15 ani a fost prins pe strada Dr. Ion Augustin din Craiova la volanul unui autoturism. Tânărul fără permis de conducere le-a oferit poliţiştilor mită pentru a putea scăpa de dosarul