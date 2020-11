S-a întors Cesare Prandelli, antrenorul care l-a făcut mare pe Mutu la Fiorentina 10.11.2020

10.11.2020 S-a întors Cesare Prandelli, antrenorul care l-a făcut mare pe Mutu la Fiorentina Cesare Prandelli, cu care Adrian Mutu reușea 66 de goluri în 93 de partide în patru sezoane în Serie A, l-a înlocuit pe Iachini la Fiorentina. Fostul selecționer italian i-ar putea însă ceda locul la vară lui Maurizio Sarri. „Este un



S-a întors Cesare Prandelli, antrenorul care l-a făcut mare pe Mutu la Fiorentina

Cesare Prandelli, cu care Adrian Mutu reușea 66 de goluri în 93 de partide în patru sezoane în Serie A, l-a înlocuit pe Iachini la Fiorentina. Fostul selecționer italian i-ar putea însă ceda locul la vară lui Maurizio Sarri. „Este un antrenor mare. O persoană cu care am fost mereu de acord. M-a făcut să joc și mi-a dat libertate. A transformat mulți fotbaliști și a reușit să-i resusciteze pe alții, aducându-i la nivel înalt. ...

S-a întors Cesare Prandelli, antrenorul care l-a făcut mare pe Mutu la Fiorentina

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, numărul patru mondial şi câştigătoarea turneului de la Wimbledon anul acesta, a fost nominalizată printre candidaţii la titlul de cel mai bun sportiv din

Tinervis Group, business cu 941 de angajaţi în 2018, este deţinut de antreprenorii George Adragăi şi Mircea Cosmin

Alina Eremia are, de câteva zile, un nou tatuaj! Cântăreața și-a anunțat imediat fanii, pe Instagram! ”Mi-am pictat pielea”, a scris artista, care le-a arătat prietenilor ultimul desen de pe corpul ei. „Mi-am pictat pielea din nou ?

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, spune că operaţiunile pentru salvarea oilor de pe nava răsturnată în Portul Midia au decurs foarte greu pentru că era o singură cale de acces în

Fostul premier Mihai Tudose i-a cerut lui Victor Ponta să plece din Pro România pentru ca partidul să redevină credibil și frecventabil, iar la parlamentare partidul să obțină suficiente voturi cât să treacă de pragul electoral.

Evenimentele oficiale, organizate de Prefectura şi Garnizoana Galaţi, vor fi completate cu o serie de spectacole de teatru şi concerte folclorice puse la dispoziţia gălăţenilor de Primăria municipiului şi de instituţiile culturale

E greu de spus astăzi ce se va întâmpla cu PSD în viitorul apropiat, iar despre viitorul ceva mai îndepărtat nu s-ar putea avânta nimeni să facă predicții serioase. Așadar, să rămânem în zona predicțiilor neserioase și a exercițiilor de

Dana Badea, una dintre cele mai voluptoase dansatoare, a rupt tăcerea despre relația pe care a avut-o cu Florin Salam, după ce s-a spus că a fost amanta manelistului. Ispita de la “Insula Iubirii” nu se ascunde deloc și a spus lucrurilor pe

Anuntul a fost facut in cadrul unui evenimentul organizat in magazinul Under Armour din Mega Mall Andrei Stoica, unul dintre cei mai puternici luptatori din Romania, a participat la un eveniment organizat in magazinul Under Armour din Mega Mall

Aurora Boreală (sau Luminile Nordului) reprezintă unul dintre fenomenele spectaculoase ale naturii. Fuioarele stranii de nori de lumină, care apar de obicei în nuanţe pale de verde şi roz, sunt rezultatul coliziunii dintre particulele încărcate

Parlamentul a adoptat, miercuri, prin votul final de la Camera Deputaţilor, proiectul care prevede ca personalul silvic cu atribuţii de pază să fie dotat cu armament de serviciu. Modificarea legislativă vine în urma cazurilor de agresiuni la adresa

Banca Internaţională de Investiţii (IIB) şi-a crescut portofoliul de credite cu 11% sau 98 milioane de euro în cele şase luni de la mutarea sediului său în Budapesta, a anunţat preşedintele acesteia, Nikolai Kosov, potrivit

Joi, 28 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 noiembrie, s-au înregistrat 20.880 de câștiguri, în valoare totală de 1.219.360,81 lei. La Loto 6/49

Un tânăr de 28 de ani a fost încarcerat în Penitenciarul Galaţi după ce Judecătoria Galaţi a emis pe numele său un mandat de executare a unei pedepse privative de

Lanţul românesc de librării Diverta, controlat de omul de afaceri Radu Octavian, are o reţea de circa 30 de unităţi şi va continua expansiunea anul viitor cu alte cel puţin trei magazine de cărţi şi produse de

Piaţa bursieră americană pentru companii de tehnologie, Nasdaq, ar putea să depăşească în 2019 celebra New York Stock Exchange (NYSE), ca principală alegere pentru listarea de acţiuni, potrivit Financial

Cheltuielile pentru sănătate din România sunt cele mai mici din Uniunea Europeană ca pondere în PIB. Astfel, faţă de o medie europeană de 9,8% din PIB, România cheltuieşte cu sănătatea 5,2% din PIB, spune Comisia

În ultimele zile, Bucureștiul a fost inundat cu milioane de beculețe ce vor lumina Capitala cu ocazia Sărbătorilor, iar peste 4.000 de elemente vor avea tematică sportivă, axată pe Campionatul European de fotbal din 2020. Tragerea la sorți

Printre victimele cutremurului devastator care a lovit Albania în noaptea de luni spre marţi se află şi cea care ar fi trebuit să fie viitoarea noră a premierului acestei ţări. Informaţia a fost confirmată de surse diplomatice de la Tirana,

Cauzele principale ale lipsei medicamentelor, în special a medicamentelor esenţiale, la nivel European dar şi naţional sunt multifactoriale şi interconectate într-o mare măsură. Consumul mediu de medicamente esenţiale dintr-o ţară poate avea