S-a făcut de râs după o vizită la medicul ginecolog. Ce i-a găsit doctorul în zona intimă. “Aveam…” 04.01.2020

04.01.2020 S-a făcut de râs după o vizită la medicul ginecolog. Ce i-a găsit doctorul în zona intimă. “Aveam…” O femeie s-a dus pentru un control de rutină la medicul ginecolog, însă habar nu avea că urma să se facă de rușine. Povestea ei a devenit virală în mediul on-line. Pentru ce s-a întâmplat în cabinet, aceasta a decis să nu-l mai vadă



S-a făcut de râs după o vizită la medicul ginecolog. Ce i-a găsit doctorul în zona intimă. “Aveam…”

O femeie s-a dus pentru un control de rutină la medicul ginecolog, însă habar nu avea că urma să se facă de rușine. Povestea ei a devenit virală în mediul on-line. Pentru ce s-a întâmplat în cabinet, aceasta a decis să nu-l mai vadă niciodată pe respectivul doctor. „Trebuia să mă duc la ginecolog la […] The post S-a făcut de râs după o vizită la medicul ginecolog. Ce i-a găsit doctorul în zona intimă. “Aveam…” appeared first on Cancan.ro.

S-a făcut de râs după o vizită la medicul ginecolog. Ce i-a găsit doctorul în zona intimă. “Aveam…”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Fundaşul de 35 de ani al lui Hapoel Haifa, Gabi Tamaş, a fost eliberat, luni, din arestul poliţiei, după ce Tribunalul Regional din oraşul Lod a respins cererea procurorilor de prelungire a

România înregistrează cele mai mari decalaje din UE între localităţile urbane şi cele rurale, atât în privinţa proporţiei persoanelor în risc de sărăcie, cât şi a ratei NEET (proporţia tinerilor care

Cu toate că România se situează pe locul 4 în Uniunea Europeană la producţia de miere, mierea autohtonă lipsește de pe rafturile hipermarketurilor din cauza importurilor la prețuri mici și a

Senatorul Paul Stănescu, preşedinte al PSD Olt, a declarat, luni, că se aşteaptă la o decizie la nivelul conducerii partidului şi "la nivelul Guvernului în primul rând" ca la prima rectificare bugetară să

Fostul procuror şef al DNA Laura Codruţa Kovesi s-a prezentat, luni dimineaţă, la Secţia 18 Poliţie pentru a semna controlul judiciar instituit în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare

Ministerul de Finanţe a redeschis o emisiune de titluri scadentă în iunie 2023 şi s-a împrumutat cu 392,5 mil. lei, faţă de volumul de 500 mil. lei programat, la o dobândă anuală de

După șase goluri încasate în două meciuri cu FCSB se nasc niște întrebări pe care fanii Craiovei trebuie să le pună conducerii: dacă dăm perdeaua de sesizări către comisii, de răspunsuri pe facebook date lui Duckadam, ce

Un profesor de geografie de la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Magheru” din Caracal a fost condamnat la închisoare pentru purtare abuzivă, după ce anul trecut a bătut un elev. Citește mai

Liderul UNPR Gabriel Oprea s-a întâlnit luni, 1 aprilie 2019, cu președintele Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sorin Dumitrașcu. Citește mai

Hidromelul mai este cunoscut sub denumirea de mied sau hrana zeilor. La prepararea lui se foloseşte miere polifloră şi polen. Citește mai

O persoană a fost transportată la spital în urma unui accident produs între o autocisternă şi un autoturism, la ieşirea din

Principalele abateri de la legislaţia rutieră sunt conducerea vehiculului fără permis sau sub influenţa alcoolului, neacordarea de prioritate şi viteza

Urşii gunoieri au ieşit din hibernare şi au început să apară din nou pe străzile din staţiunea prahoveană Buşteni. Duminică, 31 martie, aproape de miezul nopţii, un echipaj de la Jandarmeria Montană a intervenit pe o strada din oraş pentru

Un bărbat de 30 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă, după ce a pierdut controlul atelajului pe care îl conducea şi a intrat cu acesta în trunchiul unui copac de pe marginea

La 70 de ani de la fondare, „ameninţarea“ rusă rămâne raţiunea de a fi. Dar NATO, care se pregăteşte să-şi celebreze aniversarea la Washington, se confruntă cu o nouă provocare, şi anume criticile neîncetate ale gazdei festivităţii,

Percheziţiile au avut loc la locuinţele unor bărbaţi din comuna brăileană Surdila Greci, bunurile furate fiind recuperate şi

PNL va vota pentru convocarea unui referendum declanşat de preşedintele României, consultarea echivalând "cu o moţiune de cenzură a oamenilor cinstiţi împotriva actualului Guvern", a declarat luni

Ion Iliescu (89 de ani), fostul președinte al României, a fost transportat de urgență la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu, susține realitatea.net. Sursa citată anunță că Iliescu va fi operat pe

Gigi Becali, 60 de ani, a renunțat la protest și a mers ieri la stadion, la meciul echipei pe care o patronează, FCSB - Craiova 3-2. Patronul roș-albaștrilor a surprins din nou. Nu a mai mânat oile, nici nu a mai cântat cântece

Poşta Română a oferit explicaţii după apariţia în public a unor materiale de campanie ale PSD, care sunt livrate la casele oamenilor. Poşta spune că este vorba despre un contract legal, încheiat între companie şi PSD, în valoare de 925.000