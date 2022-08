S-a elucidat misterul! De ce se sperie pisicile când văd un castravete, de fapt 14.08.2022

14.08.2022 S-a elucidat misterul! De ce se sperie pisicile când văd un castravete, de fapt De-a lungul timpului, pe internet au apărut videoclipuri în care mai multe pisici erau filmate de către stăpânii lor în timp ce se speriau când vedeau un castravete. La un moment dat, acest lucru devenise, […] The post S-a elucidat misterul!



S-a elucidat misterul! De ce se sperie pisicile când văd un castravete, de fapt

De-a lungul timpului, pe internet au apărut videoclipuri în care mai multe pisici erau filmate de către stăpânii lor în timp ce se speriau când vedeau un castravete. La un moment dat, acest lucru devenise, […] The post S-a elucidat misterul! De ce se sperie pisicile când văd un castravete, de fapt appeared first on Cancan.

S-a elucidat misterul! De ce se sperie pisicile când văd un castravete, de fapt

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

”Echo –Factum, mic tratat de meta-meditație”: vioară, pian, etnosculptură - instrumente imposibile, creații soutache. Compania independentă Arte-Factum finalizează Laboratorul de

Arbitrul Radu Petrescu a luat o decizie controversată în partida Farul Constanța - Sepsi Sfântu Gheorghe 0-1, contând pentru șaisprezecimile de finală ale Cupei României. Vezi AICI rezultatele zilei din „16-imile” Cupei României! În minutul

Până miercuri, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.165.886 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 252 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. În

Un caz șocant a avut loc în Bologna, Italia. Un tânăr de 24 de ani, de origine română, a fost jefuit chiar de sora acestuia, în timp ce aștepta în

Ministerul Finanţelor a redeschis o emisiune de obligaţiuni scadentă în aprilie 2036 şi a împrumutat joi de la bănci suma de 221,2 mil. lei, cu 21,2 mil. lei peste nivelul programat, la o dobândă anuală de

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna, care a obţinut locul al doilea în primul tur al alegerilor pentru preşedinţia partidului, a declarat joi, 23 septembrie, că în al doilea tur de scrutin se va concentra să transmită mai clar mesajele sale

Moneda unică europeană a ajuns, miercuri, un nou maxim instoric în raport cu leul. Potrivit datelor BNR, un euro a fost cotat la 4,9495 lei. Maximul precedent a fost consemnat cu aproape 3 săptmâni

Ioana Năstase a primit mesaj pe Facebook, într-un comentariu public, de la fostul ei iubit Nick Rădoi. Ilie Năstase o să fie din nou nervos, având în vedere că nu este prima dată când se […] The post Ilie Năstase o să înnebunească de

Un caz aparte a avut loc, în Australia. Un cunoscut afacerist local, care conduce o adevărată firmă de familie, s-a văzut pus în situaţia radicală de a-şi concedia propriul fiu, după ce băiatul a refuzat să se vaccineze

Rainz Cube aduce în Romania oportunitatea de a avea propria ta casă eficientă sau spațiu comercial eco-friendly. Prețurile încep de la modesta sumă de 2000+ euro, lucru care face containerele să fie accesibile unei vaste audiențe, chiar și

Specializat în fixarea pe peliculă a luxului inexplicabil în care se lăfăie reprezentanţii regimului condus de Viktor Orban, fotograful Daniel Nemeth a ajuns deja pe lista inamicilor interceptaţi ai premierului

Florin Călinescu nu renunță de tot la televiziune. Recent, omul de televiziune a semnat un contract cu postul Prima TV. Acesta a anunțat la mijlocul lunii iulie faptul că încetează contractul între el și postul […] The post Florin

Companiile care înregistrează restanţe la bugetul de stat scadente la finalul lui 2020 pot fi scutite de mai bine de jumătate din sumele dato­rate, în baza unui plan de restruc­turare însoţit de un test al credito­rului privat prudent, a spus

Sarah Hirshland, CEO al comitetului olimpic și paralimpic din SUA, a anunțat că sportivii vor putea să participe la Olimpiada de iarnă de la Beijing 2022 doar dacă sunt vaccinați. Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 vor fi organizate de Beijing

Mihai Chirică, primarul Iaşiului, a vorbit despre Gigi Becali, patronul lui

Apariţia COVID 19 a produs modificări în viaţa de zi cu zi, majoritatea categoriilor sociale fiind mai mult sau mai puţin afectate, iar sportivii de performanţă nu au făcut nici ei

Luna septembrie se încheie cu temperaturi sub cele normale pentru această perioadă a anului, dar începutul lunii octombrie aduce vreme de toamnă blândă, cu temperaturi normale și ploi specifice

Întrucât duelul de campionat dintre CFR și CSU Craiova, disputat luni în Gruia, a fost aprig, mulți au presupus că meciul dintre aceleași echipe, programat joi în Cupă, dar în Bănie, va fi și mai încins. Universitatea să caute revanșa, iar

ÎPS Teodosie nu își dorește să renunțe să profeseze precum cadru didactic al Universității Ovidius, deși împlinește 66 de ani în decembrie. Arhiepiscopul Tomisului a dat în judecată instituția din această cauză. Universitatea Ovidius a

Situaţia este dezastruoasă pe insula spaniolă La Palma. Lava continuă să avanseze, iar peste 300 de case au fost distruse. Între timp, aproximativ 10.000 de persoane au fost evacuate. Vulcanul a început să erupă duminică, după 50 de