S-a electrocutat când a băgat televizorul în priză 03.02.2018

03.02.2018 S-a electrocutat când a băgat televizorul în priză O femeie din Iași s-a electrocutat când a băgat televizorul în priză, ajungând la spital. O femeie în vârstă de 39 de ani, din localitatea Cristeşti, județul Iași, a ajuns la spital după ce a fost electrocutată. Aceasta a spus echipajului



O femeie din Iași s-a electrocutat când a băgat televizorul în priză, ajungând la spital. O femeie în vârstă de 39 de ani, din localitatea Cristeşti, județul Iași, a ajuns la spital după ce a fost electrocutată. Aceasta a spus echipajului medical care a intervenit că şi-a pierdut cunoştinţa în momentul în care a atins

La mulţi ani, Ioana! Creştinii ortodocşi de pretutindeni sărbătoresc în fiecare an pe data de 7 ianuarie Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, fiul Elisabetei şi al preotului Zaharia, născut în cetatea Orini.

Colonul iritabil este o afecţiune care apare la aproape un sfert din adulţi şi care se manifestă prin contractarea neregulată ale muşchilor pereţilor colonului, ceea ce duce la simptome digestive de genul motilitatăţii anormale a insestinului

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Dintre tabletele scrise în fiecare zi de Tudor Arghezi în Adevărul între 14 aprilie 1946 (Ochi îngheţaţi) şi 31 decembrie 1947 (De anul nou) mi-a atras atenția Mirajul, semnată în numărul din 29 mai 1947, prin tema actuală și acum, dacă nu

Simona Halep n-a ascuns niciodată că idolul ei a fost belgianca Justine Henin, fost lider mondial în WTA acum 15

Roger Federer continuă să uluiască şi la cei 36 de ani pe care i-a împlinit în august, având evoluţii

Şoferul unui autoturism Audi, care nu a acordat prioritate pe o arteră circulată din municipiul Iaşi, a fost implicat între-un accident soldat cu o

Poliţiştii brigăzii Rutiere a Capitalei au aplicat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, peste 130 de sancţiuni contravenţionale şi au reţinut 18 permise de conducere, în cadrul unei acţiuni care a avut ca scop depistarea celor care conduc

Simona Halep va avea de luni 6425 de puncte în clasamentul WTA, cu aproape 400 de puncte mai multe ca daneza Caroline

Viitorul a ramas în această iarnă fără George Țucudean, golgeterul campioanei care a semnat cu CFR. Totuși, Gheorghe Hagi s-a reorientat rapid și e aproape să aducă un atacant din

Pfizer a anunţat că va opri cercetările cu privire la descoperirea a noi medicamente pentru tratarea bolii Alzheimer şi a bolii Parkinson, abandonând demersuri costisitoare ce s-au dovedit zadarnice, potrivit Wall Street

Gazeta a analizat problemele pe care le-a avut FCSB în prima parte a sezonului, iar Dică are la dispoziţie fix o lună pentru a încerca să le remedieze până la startul minireturului. Steliștii se reunesc luni dimineaţă şi

Românca Mihaela Buzărnescu, locul 56 WTA, continuă forma excelentă arătată în finalul anului 2017. La turneul de la Hobart, Australia, Buzărnescu a produs o mare surpriză în turul 1 și a eliminat-o pe a patra favorită a

Horoscop 7 ianuarie 2018. Taurii nu ar trebui sa se joace cu nervii celor din jur, in timp ce Leii sunt tinuti captivi de amintiri. Citește mai

Îl ştim ca Patriarhul Daniel sau Preaferictul, dar puţini îi ştiu şi numele de mirean. Pe 30 septembrie se împlinesc zece ani de când Daniel Ilie Ciobotea, pe numele său, a fost întronizat ca

Alertă în cadrul serviciilor secrete din Statele Unite. Personalul Agenţiei Naţionale de Securitate pleacă în masă în sectorul privat din cauza salariilor mici, a moralului scăzut sau a procesului defectuos de

Horia Constantinescu, comisarul șef adjunct al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, a anunțat că oferă 1.000 de euro celui care aduce informații despre identitatea agresorului. Citește mai

Un nou scandal afectează imaginea justiţiei din România. De această dată, în prim-plan este chiar şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi. Aceasta este chemata din nou în judecată din cauza unor speţe foarte

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a emis ordinul de începere pentru realizarea Pasajului suprateran pe DJ 602 Centura Bucureşti-Domneşti, a anunţat vineri Ministerul

România a exportat o cantitate de 7,87 milioane de tone de cereale în primele nouă luni din 2017, în scădere cu 5,6% faţă de aceeaşi perioadă din 2016, conform datelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) obţinute de