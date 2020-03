S-a decis: Niciun turneu WTA până la începutul lunii mai! 16.03.2020

În cursul zilei de astăzi WTA a anunțat că suspendă toate turneele programate în circuitul mondial până pe 2 mai. Decizia a venit ca urmare a pandemiie de COVID-19 existentă pe plan mondial. Potrivit WTA, se suspendă turneele de la Stuttgart, Istanbul şi Praga.

