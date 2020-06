S-a decis » Meciul care poate decide campioana în Liga 1 va avea loc pe 14 iunie! 04.06.2020

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat împreună cu deținătorii drepturilor TV programul rundei a III-a din play-off/play-out. Derby-ul rundei, și poate meciul care poate decide în linii mari lupta la titlu în acest sezon, CFR Cluj- FCSB se va disputa duminică, 14 iunie de la ora 20:00.

Graba, ritmul alert al vieții și lipsa informațiilor corecte ne-au creat o sumă de proaste obiceiuri alimentare. Printre acestea se află pe primul loc consumul de produse ultraprocesate, obicei care a generat o adevărată epidemie de obezitate în

Localitatea Șviniţa din judeţul Mehedinţi este un adevărat paradis al smochinilor, unde acești arbuşti cresc și rodesc în gospodăriile oamenilor precum corcoduşii în restul Olteniei. Cei care ajung pentru prima dată la Șvinița se simt ca

Viorica Dancila a declarat, după CEx, că nu este de acord ca PSD să ceară retragerea vreunui candidat de pe lista pentru Parlamentul European, deoarece nu ar fi „un mod constant de gândire”. Ea a precizat că propunerea pentru comisar

După ce s-a spus că Viorica Dăncilă i-ar fi cerut demisia și ea ar fi refuzat-o, Carmen Dan i-a dat o replică incendiară lui Klaus Iohannis. Anunțul a fost făcut de Victor Ciutacu. Acesta a declarat că a vorbit cu

Andrei Tranga, proprietarul reţelei de restaurante Andy's Pizza şi La Plăcinte, rămâne în izolatorul de detenţie preventivă, transmite IPN. Decizia a fost luată de judecătorii Curţii de Apel. Aceştia au respins recursul avocatului lui Andrei

Agricost din Brăila, Intercereal din Ialomiţa şi Maria Trading din Călăraşi au fost cei mai mari be­neficiari ai subvenţiilor în cam­pania 2018, arată datele de la Agenţia de Plăţi şi Inter­venţie pentru Agri­cultură (APIA). Datele

Soţia unui bancher din Azerbaidjan condamnat la închisoare a cheltuit aproape 16 de milioane de euro în zece ani de cumpărături la magazinul de lux Harrods din

Indicele S&P 500 a deschis şedinţa de miercuri la minimul ultimelor două luni, respectiv 2.785,62 de

Secretarul general adjunct al PNL, Cristi Barbu, omul care a pus umărul substanțial în campania care a condus la câștigarea alegerilor europarlamentare, a transmis că un leadership coerent și consecvent, axat pe obiective și nu pe emoție și

Marius Marica, directorul de mar­keting al Timac Agro a precizat, miercuri, la conferinţa Mediafax „Smartagriculture“ că fermierii trebuie să producă tot mai mult, dar pe aceeaşi suprafaţă, menţionând importanţa inovaţiei în ceea ce

Folosirea telefoanelor mobile în timpul unei vizite la supermarket determină creşterea în medie cu 41% a sumei cheltuite, este concluzia unei cercetări, transmite Press Association, preluată de Agerpres. Cercetarea, realizată de Universitatea din

Agricover, parte a grupului controlat de omul de afaceri Jabbar Kanani, a investit până în 2018 peste zece milioane de euro în reteh­no­lo­­gizarea şi modernizarea Abatorului Periş, business preluat în 2015 de la o companie aflată în

Naomi Osaka (21 de ani, 1 WTA) a pierdut primul set cu bielorusa Victoria Azarenka (29 de ani, 43 WTA), dar s-a calificat în turul 3 de la Roland Garros, după o revenire remarcabilă în celelalte părți, 4-6, 7-5, 6-3. A fost un meci

Atunci când avem de amanajat locuințe mai mici, așa cum este o garsonieră, calculele pe care ni le facem trebuie să fie mult mai precise decât în alte cazuri. În astfel de încăperi fiecare centimetru contează și

Donald Lynn Cash, un american pasionat de alpinism, a murit după ce a cucerit Everestul, cel mai înalt vârf din lume. Bărbatul de 55 de ani s-a prăbușit în timp ce făcea poze pe creasta muntelui, la 8.848 metri altitudine. Potrivit

eMAG participa la programul rabla pentru electrocasnice si ofera vouchere de pana la 400 de lei pentru electrocasnicele vechi. Citește mai

Șansa de a dobândi anumite avantaje este legată de capacitatea de a specula oportunitățile care se ivesc în viață. O fată isteață și conștientă de valoarea ei va răspunde pozitiv tuturor provocărilor, oricâte prejudecăți ar

Grecul Kyros Vassaras, președintele CCA din iulie 2014, reconfirmat anul trecut, în septembrie, va fi observatorul UEFA al arbitrilor la finala Ligii Campionilor dintre Tottenham și Liverpool. Finala Ligii Campionilor dintre Tottenham și

Kevin Hynes în vârstă de 56 de ani, a murit în cortul său, la 7.000 de metri altitudine, la primele ore ale zilei de vineri. O operaţiune pentru recuperarea cadavrului este în curs de desfăşurare, notează Press Association. Tată a doi copii,

Nava de patrulare Smetlivîi din cadrul Flotei Rusiei din Marea Neagră a părăsit baza de la Sevastopol (Crimeea) şi se îndreaptă spre coasta Bulgariei pentru supravegherea unor exerciţii NATO, a declarat vineri pentru agenţia de