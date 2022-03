S-a dat legea care scumpeşte gazele! De necrezut cât va costa gigacaloria, în Bucureşti 30.03.2022

30.03.2022 S-a dat legea care scumpeşte gazele! De necrezut cât va costa gigacaloria, în Bucureşti Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat miercuri, la începutul şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti, că există un proiect pentru majorarea tarifului suportat de cetăţeni pentru gigacalorie. Cu cât va crește prețul



S-a dat legea care scumpeşte gazele! De necrezut cât va costa gigacaloria, în Bucureşti

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat miercuri, la începutul şedinţei Consiliului General al Municipiului Bucureşti, că există un proiect pentru majorarea tarifului suportat de cetăţeni pentru gigacalorie. Cu cât va crește prețul gazelor? Consiliul General […] The post S-a dat legea care scumpeşte gazele! De necrezut cât va costa gigacaloria, în Bucureşti appeared first on Cancan.

S-a dat legea care scumpeşte gazele! De necrezut cât va costa gigacaloria, în Bucureşti

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O primărie din județul Botoșani a fost amendată cu 70.000 de lei după ce a amenajat un dig pe un pârâu aflat într-o rezervaţie naturală. În Rezervaţia Naturală Lozna se află şi un sit arheologic foarte valoros, relatează Realitatea

Spitalul Sf. Constantin din Braşov, una dintre principalele unităţi medicale private din ţară, înfiinţată în 2011, a ajuns la afaceri de 88 mil. lei în 2020, după o creştere de 42% faţă de anul anterior, potrivit calculelor făcute de ZF pe

Tragedie în familia marelui portar Helmuth Duckadam. Fratele tatălui său a decis să-și pună capăt zilelor, spânzurându-se la vârsta de 83 de ani, în holul de la intrarea în propria sa casă din județul

Două accidente i-au avut ca protagonişti pe tot atâţia bătrâni aflaţi la volan, într-un carambol fiind implicate trei maşini, iar un pieton a fost surprins pe o trecere

Omul de afaceri Ovidiu Tender pregăteşte vânzarea terenului fostei uzine Vulcan din sudul Bucureştiului, o tranzacţie ce poate depăşi 35 de milioane de euro, potrivit surselor

Roger Federer (39 de ani, 9 ATP) a fost eliminat în turul secund al turneului de la Geneva, la revenirea sa pe zgură după o pauză de doi ani. 712 zile. Atâtea trecuseră de la ultimul meci disputat de marele campion elvețian pe suprafața

Piaţa medicamentelor s-a contractat la nivel de volum în primele trei luni din 2021, când pacienţii români au folosit 158 milioane de cutii de medicamente, în scădere cu 11,4% faţă de T1/2020, potrivit

Finalul primăverii vine cu un veritabil festival de poker. Ediția de primăvară a seriei XL, organizată de 888poker, pune la bătaie premii garantate de 1 milion de dolari și un main event de nu mai […] The post O săptămână de poker cu

Preşedinta democrată a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a îndemnat la un „boicot diplomatic” al Jocurilor Olimpice de iarnă din 2022, de la Beijing, pentru a pedepsi astfel

Marian Vanghelie a ignorat promisiunile electorale și a vrut doar sa se îmbogățească. Este concluzia judecătorilor care l-au condamnat pe fostul primar al Sectorului 5. Cu banii din mită, Vanghelie a urmărit să își consolideze poziția in

Report de peste 27,88 milioane de lei, circa 5,66 milioane de euro, se înregistrează la categoria I a jocului Joker, la extragerile loto de joi. La Loto 6/49, categoria I, suma se

Kylian Mbappe (22 de ani), atacantul lui PSG, și-a revenit, cu gol și assist lui Icardi, pentru a șasea cupă din 2015 încoace. „O oază în deșert, într-un meci foarte sărac în ocazii”, a scris L'Equipe. PSG și-a asigurat măcar consolarea

Cel mai tare show sportiv de la TV continuă să țină milioane de români cu sufletul la gură! Lupta pentru supremația din SuperConcursul de la capătul lumii este mai intensă și mai imprevizibilă ca niciodată. […] The post Cele mai tari

Acuzaţii grave într-o unitate militară formată din mai multe naţionalităţi, Brigada Multinaţională Sud-Est din Craiova, care este şi centru pentru vaccinare. Un subofiţer român le-ar fi cerut oamenilor veniţi pentru vaccin să îi facă rost

Valoarea despăgubirilor plătite de asigurători în baza poliţelor RCA a crescut cu 26%, ajungând la peste 1 mld. lei la finalul primelor trei luni din 2021, în timp ce România se află în continuare pe primul loc în ceea ce priveşte numărul

China anunță că un distrugător american, echipat cu rachete ghidate (din clasa Arleigh Burke), a intrat ilegal în apele lor teritoriale în Marea Chinei de Sud, în zona insulelor Paracels,

O femeie din India, despre care familia credea că a murit, s-a trezit în timpul ritualului de incinerare, cu puţin timp înainte ca focul să fie

Horia Braun, CEO al Erste Asset Management, cel mai mare administrator de fonduri mutuale din România, spune că există anumite rigidităţi pe partea de ofertă de bunuri şi servicii, iar din dezechilibrul acesta dintre cererea de consum şi oferta

Tehnologia trebuie să joace un rol tot mai important în turism în general şi în cel de business în special, iar companiile trebuie să se arate mai flexibile când vine vorba de condiţiile de călătorie, au spus câţiva dintre speakerii care au

Un bătrân de 72 de ani din localitatea Țepeș Vodă, județul Brăila, judecat pentru omor după ce a băgat coasa într-un vecin în vârstă de 32 de ani, a fost achitat de Tribunalul Brăila. Judecătorul a considerat că bătrânul a fost în