S-a dat lege! A intrat în vigoare de azi, 20 aprilie 2022. Toţi angajaţii trebuie să ştie asta 20.04.2022

20.04.2022 S-a dat lege! A intrat în vigoare de azi, 20 aprilie 2022. Toţi angajaţii trebuie să ştie asta Veste bună pentru românii care muncesc. Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect care prevede posibilitatea ca salariaţii sau foştii angajați să aibă acces online la datele proprii din Registrul general de evidenţă a salariaţilor



Veste bună pentru românii care muncesc. Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect care prevede posibilitatea ca salariaţii sau foştii angajați să aibă acces online la datele proprii din Registrul general de evidenţă a salariaţilor

Cristina Coarnă, judecătoarea din Brăila care a eliberat din arest un bărbat acuzat că a sechestrat și violat o minoră, se întoarce în magistratură. Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât să o repună în funcție, iar decizia

În acest an Festivalul Internațional "George Enescu" va avea loc la sfârșitul verii, atât în Capitală, cât și în mai multe orașe din țară, iar tema se va intitula „O istorie

Încă de weekedul trecut, Andreea Bălan și fiicele sale se află într-o vacanță de vis în Hurghada, una dintre stațiunile de lux de la Marea Roșie din Egipt. Și cum vedeta iubește să își țină […] The post Plecată să se relaxeze

Loredana Groza a împlinit 51 de ani şi a ales să marcheze acest moment printr-un mesaj neaşteptat, transmis fanilor ei, în care a dezvăluit că „niciodată nu se plictiseşte de viaţă”. Aceasta s-a semnat la finalul mesajului „Lori din

AC Milan vrea să-l achizţioneze definitiv pe fundaşul central Fikayo Tomori, care a jucat la „diavoli” sub formă de împrumut. Jucătorul aparţine de clubul Chelsea Londra. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Milan a activat clauza de

Dinu Bumbăcea (foto dreapta) va prelua conducerea PricewaterhouseCoopers (PwC) România, la 1 iulie 2021, după ce Ionuţ Simion (foto stânga) a condus compania de servicii de consultanţă şi audit timp de 6

Din 15 februarie, de când Focşaniul are doi viceprimari, primarul PSD Cristi Misăilă a dat şi a retras de mai multe ori atribuţii celor două reprezentante ale PNL şi USR

Doliu în cetatea filmului după ce un actor cu o carieră de peste 50 de ani s-a

Pentru a avea un somn linistit, nu conteaza numai atmosfera din dormitor, compania, ci si calitatea saltelei. Exista pe piata o mare varietate de asemenea accesorii care pot sa transforme orice noapte agitata intr-o noapte de visare si orice zi inceputa

Mesajul principal al Băncii Naţionale a României este de parteneriat durabil şi robust cu Banca Naţională a Moldovei, a declarat, vineri, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la ceremonia de semnarea a

Elena Marin, participantă la Survivor România în echipa Faimoșilor, a fost acuzată că se victimizează și că este falsă. Imediat, în sprijinul ei a sărit iubitul Andrei. Și nu a fost pentru prima dată când […] The post Faimoasa Elena

Peste 50 de milioane de produse contrafăcute - măști de protecție, kituri de testare, geluri - au fost confiscate în Uniune Europeană de la începutul pandemiei, în urma unei ample anchete a Oficiului European de Luptă Antifraudă

Italia va înceta să le mai administreze vaccinul Oxford/Astra Zeneca persoanelor sub 60 de ani, iar cei care au primit deja prima doză vor fi imunizaţi cu un alt vaccin (mRNA) pentru completarea ciclului, informează The

La finala EURO 1960, miticul preşedinte a venit după Iaşin, Netto ori Ponedelkin. Îi voia direct la Madrid! Ruşii n-au ştiut cum să se ascundă: o poză cu un imperialist le ruina cariera Pe scurt, povestea era aceasta: francezul Henri Delaunay

EURO 2020. Situație critică pe teren chiar în timpul meciului. Un jucător al Danemarcei, Christian Eriksen, a căzut la pământ. În acest moment, meciul a fost suspendat. Fotbalistul a primit ajutorul medicilor. UPDATE // Christian Eriksen

Ministrul Sănătății a declarat joi că ”poate nu e oportun” să se interzică în această perioadă cumulul pensiei cu salariul la stat. Ioana Mihăilă s-a referit la personalul

Premierul Florin Cîţu a afirmat, întrebat dacă mai ascultă de mesajele transmise de preşedintele PNL Ludovic Orban, că el ascultă de programul de guvernare şi al

Jucătoarea cehă Barbora Krejcikova, locul 33 WTA, a câştigat, sâmbătă, pentru prima dată turneul de la Roland Garros la simplu

Olanda și Ucraina se înfruntă azi, de la ora 22:00, în prima etapă a grupelor de la Euro 2020. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la ProTV. Programul complet al turneului EURO 2020 Olanda - Ucraina » liveTEXT de

Un tânăr din județul Prahova a fost rănit grav, vineri, și o anexă a casei în care acesta se afla a fost grav avariată de o explozie produsă la o butelie.Tragedia a avut loc în comuna Sirna, satul