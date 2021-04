S-a dat cu autobronzant în camera de hotel, dar ce a urmat a înspăimândat-o 24.04.2021

24.04.2021 S-a dat cu autobronzant în camera de hotel, dar ce a urmat a înspăimândat-o O femeie a cerut ajutorul urmăritorilor de pe TikTok, după ce s-a dat cu autobronzant în camera de hotel, iar așternuturile s-au pătat astfel încât arătau ca locul unei crime. Când vine vorba de autobronzante […] The post S-a dat cu



S-a dat cu autobronzant în camera de hotel, dar ce a urmat a înspăimândat-o

O femeie a cerut ajutorul urmăritorilor de pe TikTok, după ce s-a dat cu autobronzant în camera de hotel, iar așternuturile s-au pătat astfel încât arătau ca locul unei crime. Când vine vorba de autobronzante […] The post S-a dat cu autobronzant în camera de hotel, dar ce a urmat a înspăimândat-o appeared first on Cancan.

S-a dat cu autobronzant în camera de hotel, dar ce a urmat a înspăimândat-o

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Igor Dodon ameninţă că va dărâma Curtea Constituţională din Republica Moldova cu ajutorul poporului, deoarece această instituţie i-a stricat planurile de aservire a statului românesc din stânga Prutului către Rusia printr-un contract de

România ar putea pierde circa 230.000 de turişti din Israel şi venituri de peste 1,2 miliarde de lei anual dacă nu ia rapid măsuri pentru a ajuta turismul de incoming, se arată

Matthew Mackell, un elev eminent, în vârstă de 17 ani, s-a sinucis, pe 7 mai, în parcul Dunorlan, din Tunbridge Wells, comitatul Kent. Tânărul din clasa a 12-a se pregătea să devină contabil și fusese ales să facă practică timp de două

Philippe Roux, fost director general al companiei Tereos Romania, va primi despăgubiri pentru că instanța a hotărât că a fost concediat abuziv. Philippe Roux, fost director general al companiei Tereos Romania, fosta fabrica Zaharul Luduş (Mureş),

Prognoza de primăvară a Comisiei Europene anticipează o cădere economică a României, în 2020, de 6%. Este o cădere sub cea prognozată pentru Germania (-6,5%), Franţa (-8,5%) sau Italia

În urmă cu un deceniu, Dumitru Bucșaru l-a ”umilit” pe latifundiarul din Pipera după ce a câștigat titlul în Liga 1 și a jucat în Liga Campionilor, cu Unirea Urziceni. De atunci, afaceristul a rispit o avere colosală și a început să fie

Bundesliga a revenit azi după două luni de pauză. Primele 5 partide s-au încheiat. Prima rundă de la revenire a avut parte și de surprize. Hertha Berlin, la debutul antrenorului Bruno Labbadia, s-a impus clar în delasarea de la Hoffenheim, scor

Joe Lewis (83 de ani), patronul englez al lui Tottenham și al 12-lea cel mai bogat om din Regatul Unit, deține un iaht uluitor, în valoare de 126 de milioane de euro! Lewis, care are o evere estimată la 4.8 miliarde de euro, se poate lăuda cu unul

Actorul Mihai Bendeac a anunțat că a fost infectat cu coronavirus, după ce a participat la înmormântarea bunicului său. Preotul care a oficiat slujba era infectat, transmite antena3.ro El a mai

Gigantul american Facebook a achiziţionat cu 400 de milioane de dolari platforma de imagini animate Giphy, care pot fi ataşate la conversaţiile purtate via diferite aplicaţii de mesagerie pentru a exprima emoţiile utilizatorilor, scrie

Cunoscutul om de afaceri Cornel Tăbăcaru nu l-a iertat pe Viorel Cataramă, care a vrut să se infecteze cu virusul COVID-19. Tăbăcaru i-a spus, în direct la Sinteza Zilei, de pe Antena 3, că fiul lui, care s-a întors din Statele Unite, a suferit

Economia Statelor Unite îşi va reveni, dar ar putea avea nevoie de un vaccin contra coronavirusului înainte de redresarea completă, a declarat duminică preşedintele Rezervei Federale, Jerome Powell, citat de

Start-up-ul local Frisbo, specializat în furnizarea de servicii logistice pentru magazinele online, mizează anul acesta pe dublarea portofoliului de clienţi la circa 160 de magazine online, precum şi pe atingerea unei cifre de afaceri de peste un

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, luni, la 17.036 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 165 de noi îmbolnăviri. În acelaşi timp sunt înregistrate 1.107 decese, iar 9.930

Florin Roman, liderul deputaţilor PNL, a cerut dezinfectarea microfonului după ce liderul PSD Marcel Ciolacu a vorbit fără

Actuala criză va genera o schimbare în comportamentul consumatorilor, astfel că odată cu efectele vizibile ale pandemiei asupra economiei, oamenii vor începe să fie mai precauţi cu privire la cheltuieli şi se vor îndrepta către a economisi din

Ofițerul Dan Negură a fost retrogradat, după o anchetă internă, din funcția de ofițer specializat în structura economică, ca subcomisar la departamentul judiciar de furturi. Interlopul ieșean Adrian Corduneanu nu poate să trăiască fără

Vara se apropie cu pași grăbiți și, deși, pericolul de infectare cu COVID-19 a rămas destul de mare, mulți dintre români se gândesc la zilele de relaxare de la malul Mării Negre. Nelu Tătaru a vorbit într-un interviu despre data la care sunt

Pentru a respecta promisiunea din articolul meu anterior de pe acest blog, revin cu argumente suplimentare pentru a fi cât mai clar pentru cititori de ce replicarea pachetelor de sprijin economic din SUA nu poate fi făcută de multe alte ţări, nu

Horaţiu Moldovan, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, face apel către populație să respecte măsurile de protecție și explică în ce condiții România s-ar putea întoarce la starea de urgență, înlocuită în următoarele 30 de zile