S-a confirmat! Al 2-lea băcăuan infectat cu COVID-19 18.03.2020

18.03.2020 S-a confirmat! Al 2-lea băcăuan infectat cu COVID-19 Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău a confrimat că un băcăuan, cu vârsta de 38 de ani, întors din Franţa, a fost depistat pozitiv. Pacientul a vrut să se întoarcă în Bacău, dar în momentul în care vrut să intre în țară



S-a confirmat! Al 2-lea băcăuan infectat cu COVID-19

Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău a confrimat că un băcăuan, cu vârsta de 38 de ani, întors din Franţa, a fost depistat pozitiv. Pacientul a vrut să se întoarcă în Bacău, dar în momentul în care vrut să intre în țară a prezentat simptome specifice, fapt pentru care a fost transportat la Institutul Naţional […] The post S-a confirmat! Al 2-lea băcăuan infectat cu COVID-19 appeared first on Cancan.ro.

S-a confirmat! Al 2-lea băcăuan infectat cu COVID-19

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Mick Jagger, solistul trupei britanice The Rolling Stones, a fost la un pas de moarte, iar în prezent ''se simte bine'', a declarat fratele său pentru publicaţia britanică Sunday People a grupului

Devis Mangia stă pe un butoi cu pulbere după ultimele două înfrângeri, una în play-off cu FCSB (2-3) și una în Cupa României cu Viitorul (1-2). Tehnicianul are nevoie de un rezultat bun cu CSU Craiova, contra lui CFR

Mihai Stoica și Valeriu Argăseală au fost prezenți la partida dintre Sportul Snagov și Academica Clinceni, scor 0-2, din Liga 2. FCSB are mai mulți jucători împrumutați la formația din Clinceni. Printre fotbaliștii împrumutați de

UPDATE | Judoka Vlăduţ Simionescu a fost învins în semifinalele IJF World Tour, turneu desfășurat în Antalya, de olandezul Roy Meyer. Citește mai

Un pacient internt în Spitaulul Judeţean de urgenţă Alba a provocat un incendiu în magazia instituţiei după ce a fumat o ţigară în zona respectivă a

Din 15 aprilie, TVR 2 propune telespectatorilor show-uri în premieră, seriale, filme şi sezoane noi ale emisiunilor

Speranţele liderului PSD de a scăpa de o posibilă condamnare au rămas doar în Curtea Constituţională, după ce ministrul Justiţiei l-a anunţat că nu există nicio urgenţă pentru modificarea Codurilor penale care l-ar fi scăpat pe liderul PSD

Încununarea sezonului excepţional pe care l-a avut PAOK ar fi putut veni în această seară cu condiţia ca Olympiakos să nu învingă în deplasarea de la Panetolikos şi echipa lui Răzvan Lucescu să câştige acasă cu

Drobul este un preparat tradiţional la masa de Paşte din fiecare an. La bază, acesta se face din carne de miel, însă dacă nu consumaţi acest tip de carne, drobul poate fi făcut din măruntaie de

Minutele de început ale transmisiunii de la meciul CSU Craiova - CFR Cluj, încheiat 0-0, au adus un cadru interesant din tribunele arenei „Ion Oblemenco”, cu o olteancă sexy. Camerele TV au surprins în tribune o blondă

Asistența de pe „Ion Oblemenco” a înghețat în minutul 54 al partidei CS U Craiova - CFR Cluj, încheiată 0-0, la duelul dintre Carlos Fortes și Kevin Boli. Un duel banal de la jumătatea terenului, care nu

Ladislau Bölöni are două succese la rând în play-off. După 1-0 cu liderul Genk, Royal Antwerp s-a impus duminică seara cu 2-1 pe terenul lui Anderlecht. Click aici pentru statistici de la meci Pot să-l mai critice fanii pe

CSU Craiova a jucat din nou în fața propriilor suporteri cu CFR Cluj, după două meciuri consecutive în care a pierdut: 2-3 în play-off cu FCSB și 1-2 în Cupa României cu Viitorul. Suporterii oltenilor n-au mai suportat

Un bărbat a fost arestat, duminică dimineață, după ce în timpul unui conflict izbucnit într-un club, a tras mai multe focuri de armă. Conflictul din clubul din Buzău a izbucnit duminică dimineață, în jurul orei 5:30, din cauza unor

Iubitul fostei concurente de la Insula Iubirii s-a pozat în timp ce ține mâna pe burta brunetei, fiind foarte fericiți amândoi. Florin Tecar, iubitul Mirelei Banias, a publicat imaginea pe rețelele de socializare. În poză apar cei doi, cu

Infecția cu o ciupercă rară, numită de cercetători Candida Auris, a fost pentru prima dată identificată de doctorii japonezi în 2009, în urechea unui pacient, și de atunci a dus la închiderea multor spitale din

Politicienii homofobi din Plovdiv, capitala europeană a culturii încearcă să oprească desfăşurarea unei expoziţii de fotografie numită „Balkan Pride”, având ca temă situaţia comunităţii LGBT din regiunea

Dedeman, cea mai puternică afacere antreprenorială din România, l-a recrutat pe Laurenţiu Ciocîrlan, şef al departamentului de investiţitii al Raiffeisen şi cel care a co­or­donat printre cele mai mari listări de la bursa românească, pentru

London Stock Exchange Group România, centrul de tehnologie al bursei londoneze deschis la Bucureşti anul trecut, a ajuns la 125 de angajaţi şi caută să angajeze încă cel puţin 100 de oameni până la finalul

Gigi Becali e pe cale să dețină iar două cluburi din primul eșalon, la 12 ani de la dezastrul cu Gloria Buzău. „Satelitul” Academica Clinceni e lider în Liga 2, cu cinci puncte peste locul de baraj. „Cazul