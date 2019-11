S-a căsătorit cu nora lui, la trei ani după ce fiul i-a murit! Caz incredibil petrecut în Mexic 01.11.2019

01.11.2019 S-a căsătorit cu nora lui, la trei ani după ce fiul i-a murit! Caz incredibil petrecut în Mexic Raul Orihuela Gonzalez, fost primar în orașul Tequisquiapan, s-a însurat cu Valeria Hassen Morales, cea care până în urmă cu trei ani i-a fost noră! Tânăra a fost căsătorită cu fiul edilului, Raul Origuela. Acesta din urmă s-a stins, din



Raul Orihuela Gonzalez, fost primar în orașul Tequisquiapan, s-a însurat cu Valeria Hassen Morales, cea care până în urmă cu trei ani i-a fost noră! Tânăra a fost căsătorită cu fiul edilului, Raul Origuela. Acesta din urmă s-a stins, din păcate, în urma unui accident de circulație. Raul Orihuela Gonzalez și Valeria Hassen Morales s-au […] The post S-a căsătorit cu nora lui, la trei ani după ce fiul i-a murit! Caz incredibil petrecut în Mexic appeared first on Cancan.ro.

