S-a aflat motivul pentru care CRBL nu vrea să participe la ”Sunt celebru, scoate-mă de aici”: ”Nu m-as duce pentru nicio sumă de bani” 23.09.2022

Este oficial! CRBL a vorbit despre motivul pentru care nu va participa niciodată la emisiunea "Sunt celebru, scoate-mă de aici". Artistul a spus din prima "NU". Deși are experiență în competițiile de genul reality show

La extremitatea vestică a Europei se află City of London, un centru financiar cu tradiţii de secole care cu greu poate fi detronat, chiar şi lovit de Brexit. În mijlocul continentului Frankfurt, Paris şi Amsterdam îşi dispută întâietatea

Ministerul Sănătății a anunțat, luni, semnarea unui contract pentru livrarea a 10.000 de doze de anticorpi monoclonali în România. Contractulul a fost semnat cu firma producătoare. Firma va

Un băiat în vârstă de 18 ani din Afganistan a fost prins, în noaptea de luni spre marți, de poliţiştii de frontieră din Giurgiu în timp ce încerca să intre în România ascuns sub un TIR, pe osie, încărcat cu fructe din Turcia pentru

Numirea procurorilor de rang înalt a generat unul dintre marile scandaluri din coaliția de guvernare devenită deja istorie. De altfel, subiectul, extrem de delicat, ar fi fost unul din motivele demiterii lui Stelian Ion din funcția de ministru al

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind eliberarea lui Leonard Orban, fratele lui Ludovic Orban, din funcţia de consilier prezidenţial, la cerere, urmând a se pensiona, informează Administraţia

Turneul naţional Vioara lui Enescu a ajuns în al 10-lea an de existenţă, iar în 2021 şi, ca şi în atipicul an 2020, a alternat concertele în aer liber cu cele în săli

Scumpirea materialelor de construcţii se simte puternic şi în agrobusiness pentru investitorii care au construcţii în derulare şi ar putea chiar să prelungească termenele de finalizare ale proiectelor, consideră Călin Muscă, proprietarul

Acțiunile naționalelor de juniori ale României au fost anulate din cauza pandemiei de coronavirus. Site-ul Federației Române de Fotbal anunță că naționalele de juniori nu vor mai disputa partidele amicale programate în luna noiembrie.

IPJ Olt a afişat marţi, 26 octombrie 2021, rezultatele în urma susţinerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea, cu recrutare din sursă externă, a şase posturi de ajutor de şef de

Toamna deja și-a intrat în drepturi, iar tu privești în urmă cu dor la zilele călduroase de vară, însă și toamna există motive pentru care să te bucuri, peisajul cu nuanțe de roșu portocaliu, ce te determină să stai cât mai mult timp în

România a înregistrat recorduri ale vaccinării anti-COVID, peste 111.000 de români au ales să se imunizeze cu prima doză, în ultimele 24 de ore, iar mai mult de jumătate dintre aceştia au ales serul de la Johnson & Johnson, în doză unică.

O persoană a murit şi două au fost grav rănite într-un accident produs, miercuri dimineaţa, în urma coliziunii a două autoturisme, pe DN1, în localitatea Sântimbru, judeţul

Colosseum Mall va inaugura în primăvara anului extinderea cen­trului comercial, aceasta fiind şi prima inaugurare pe acest domeniu din ultimii cinci

Premierul desemnat, Nicolae Ciucă, anunţă că nu îşi va depune mandatul, urmând ca sâmbătă să depună în Parlament lista nominală a miniştrilor şi programul de guvernare. Referitor la flexibilizarea mandatului în vederea negocierilor cu

Onix Asigurări este liderul seg­mentului asigurărilor de garanţii la finalul primului semestru (S1) din 2021, înregistrând o scădere uşoară de 3,4%, faţă de perioada similară a anu­lui trecut, până la un volum al pri­me­lor subscrise de

Laurenţiu Reghecampf a depus actele de divorţ, deoarece vrea separarea de Anamaria

Creşterea preţurilor materiilor prime, ale transportului şi energiei vor avea un impact în costurile operaţionale ale IMM-urilor, crede Felix Daniliuc, directorul departa­men­tului pentru IMM-uri din cadrul BRD Groupe Société

Universitatea Craiova n-a avut niciun fel de emoții cu Minaur Baia Mare, 4-0, și devine marea favorită la un al doilea triumf în competiția preferată Până acum, în sferturile de finală ale Cupei României s-au calificat FC Voluntari, CSO

Comisiile reunite, juridică și de sănătate au acordat, marti, cu majoritate de voturi, raport de admitere cu amendamente la propunerea legislativa prin care personalul unor unitati publice si private este obligat sa prezinte la locul de munca

Redactorul-şef de la „Fanatik“, Cristi Coste, e jurnalistul care a semnat articolul care a făcut valuri în presa din România, în ultimele zile. Tot el a fost contactat de fostul internaţional, care a dorit să vorbească despre situaţia