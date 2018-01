S-a aflat de ce a murit Tom Petty 20.01.2018

20.01.2018 S-a aflat de ce a murit Tom Petty Cântăreţul american Tom Petty a murit de o supradoză de medicamente, mai ales fentanyl, un opiaceu puternic aflat şi la originea morţii lui Prince, în condiţiile în care derivatele din opiu fac



S-a aflat de ce a murit Tom Petty

Cântăreţul american Tom Petty a murit de o supradoză de medicamente, mai ales fentanyl, un opiaceu puternic aflat şi la originea morţii lui Prince, în condiţiile în care derivatele din opiu fac ra...

S-a aflat de ce a murit Tom Petty

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Un ceas digital cu 200 de melodii va acoperi locul gol lăsat de 28 de ani pe clădirea primăriei, unde înainte de 1990 se afla stema Partidului Comunist

Aproape 10.000 de pachete de ţigări de contrabandă au fost confiscate de Poliţie, în urma unor percheziţii domiciliare ce au avut loc joi, pe raza judeţelor Hunedoara şi

Doi dintre cei nouă reni care îl ajută pe Moş Crăciun să ducă, în noaptea de Ajun, cadouri copiilor care au fost cuminţi în timpul anului, au ajuns în comuna prahoveană Blejoi. Este vorba despre Vixen şi Comet, un mascul şi o femelă, în

Cincisprezece deţinuţi, care execută pedepse privative de libertate în regim deschis şi semideschis la secţia exterioară Vînjuleţ, au făcut joi, 21 decembrie, o bucurie celor 27 de persoane vârstnice aflate în centrul de bătrâni din

Aproximativ 150 de persoane au participat, joi, 21 decembrie, la comemorarea martirilor care au murit în timpul evenimentelor care au avut loc la Cluj-Napoca, în urmă cu 28 de

Proiectul UDMR de înfiinţare a unui liceu teologic cu predare exclusiv în limba maghiară a fost adoptat de Camera Deputaţilor, noua unitate de învăţământ urmând să funcţioneze într-un corp al Colegiului Naţional „Unirea” din Târgu

Lenuța și Marina Buraga, care sunt mamă și fiică, vor intra în această seară de la ora 20:00 în platoul emisiunii ,,The Wall- Marele Zid”. După ce până acum părinții au

Trenurile Metrorex vor circula în zilele de 23, 24, 25, 26, 30 şi 31 decembrie, precum şi 1, 2 ianuarie 2018, la interval de nouă minute pe Magistrala 1 (Republica- Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni-

Casa de avocatură RTPR Allen & Overy a fost alături de acţionarii A&D Pharma, oferind consultanţă în cadrul vânzării întregului grup către reţeaua de farmacii Dr. Max, deţinută de Penta Investments

Fondul de investiţii J.C Flowers a preluat subsidiara locală a Piraeus Bank de la banca grecească cu acelaşi nume şi îşi face astfel oficial intrarea în sistemul bancar românesc după o îndelungată perioadă de negocieri. Între cele două

Ministerul Finanţelor Publice a publicat în această seară o precizare cu privire la ipoteza apărută în mediul de afaceri, conform căreia în 2018 s-ar putea renunţa la transferul CAS, de la angajat la angahjator, prmovată chiar de unele

Olimpiu Moruțan a semnat cu FCSB și se va alătura grupării roș-albastre din vară. Când a ieșit din sediul clubului, jucătorul de 18 ani a explicat motivul care l-a determinat să refuze Șahtior și a spus care îi este clauza de

Ai crede ca tot ce trebuie sa faci pentru a obtine cel mai bun vin fiert e sa-l dai putin intr-un clocot, adaugi zahar si ceva scortisoara. Dar daca vrei sa-ti iasa cu adevarat deosebit, pregateste-l asa. Garantat vei simti diferenta! Citește mai

Mihaela trăieşte o dramă, de când fostul iubit i-a furat copilul de doi ani din braţe. Ea a povestit, la Acces Direct, că locuia împreună cu iubitul, dar acesta a hotărât să plece de

Solstiţiu de iarnă 2017. Cea mai rea zi a anului 2017 va fi tocmai solstitiul de iarna, conform specialistilor. 21 decembrie, cea mai scurta zi din an, va fi si cea mai rea zi din an, daca luam in calcul predictiile astrologice pentru 2017.

Raul Castro, va părăsi însărcinarea de preşedinte al Cubei în aprilie 2018, potrivit surselor guvernamentale

Obişnuitele proteste de duminică vor fi devansate, în această săptămână, la Cluj-Napoca. Astfel, manifestanţii vor ieşi în stradă, sâmbătă, 23 decembrie, de la ora

Păşunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada întregului an crescătorilor care sunt proprietari sau deţin cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul scris al proprietarilor de

Un brancardier care a ucis mai multe persoane pentru a favoriza activitatea firmelor de pompe funebre a fost arestat în Catania, Italia. Poliţiştii din Catania au arestat joi un brancardier bănuit că a ucis mai multe persoane aflate în ultima parte

SOLSTIŢIUL DE IARNĂ 2017, marcat de GOOGLE cu un DOODLE special. Ca în fiecare an, deși iarna meteorologică sosește încă de la 1 decembrie, începutul iernii astronomice este marcat de un moment precis, cel al