S-a aflat! Ce viciu nociv are Carmen Tănase 25.11.2022

25.11.2022 S-a aflat! Ce viciu nociv are Carmen Tănase Carmen Tănase nu mai are nevoie de introduceri, căci e una dintre cele mai faimoase și îndrăgite doamne ale teatrului românesc. Despre cariera ei se cunosc o mulțime de detalii, în schimb despre pasiuni sau […] The post S-a aflat! Ce viciu



S-a aflat! Ce viciu nociv are Carmen Tănase

Carmen Tănase nu mai are nevoie de introduceri, căci e una dintre cele mai faimoase și îndrăgite doamne ale teatrului românesc. Despre cariera ei se cunosc o mulțime de detalii, în schimb despre pasiuni sau […] The post S-a aflat! Ce viciu nociv are Carmen Tănase appeared first on Cancan.

S-a aflat! Ce viciu nociv are Carmen Tănase

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În Constituţia României (legea supremă a ţării) există deja prevederi care proclamă prevalenţa dispoziţiilor europene sau internaţionale în faţa celor

Ediţia specială în care îi veţi putea vedea pe Dan Negru şi Florin Piersic va fi difuzată în seara de Ajun la Antena 3, începând cu ora

Kelemen Hunor, preşedinte UDMR, a declarat la RFI că liderii coaliţiei de guvernare au hotărât căutarea unei alte soluţii juridice în ceea ce priveşte proiectul ce introduce obligativitatea Certificatului Verde la locul de muncă, argumentând

USR a anunțat că va ataca la CCR legea bugetului de stat pentru 2022, definit drept un buget al clientelismului iresponsabil și al discriminării pe criterii

Sărbătorile aduc cu ele, an de an, goana după cadouri şi agitaţia ultimelor pregătiri pentru întâmpinarea lui Moş Crăciun şi a Anului Nou. Există însă mulţi oameni capabili să privească dincolo de binele personal şi să vadă nevoile

Peste 22.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, dintre care doar 5.500 cu prima doză, a anunțat joi

Doliu imens în România! Un adevărat erou a murit într-un cumplit accident rutier, la numai 33 de

Bernie Ecclestone, fostul administrator al drepturilor comerciale ale Formulei 1, crede că britanicul se va retrage din "Marele Circ", după ce a pierdut titlul cu neşansă în acest

Un surfer a fost ucis după ce a fost atacat de un rechin în Ajunul Crăciunului, în Morro Bay, California, SUA, a confirmat departamentul portuar Morro Bay pentru CNN. „Departamentele portuare, de poliție și de pompieri au răspuns la un apel

Coronavirus România, 26 decembrie 2021. 349 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 26 decembrie 2021, ora 10.00, […] The post

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat avertizarea meteo cod portocaliu de vreme

Simona Halep, 30 de ani, 20 WTA, a plecat, duminică, spre Australia, după ce și-a petrecut ziua de Crăciun acasă la nași. În țara de la Antipozi, sportiva originară din Constanța va participa în luna ianuarie la trei turnee: Melbourne Summer

Peste 700.000 de români îşi sărbătoresc onomastica sâmbătă, cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului de

Potrivit unor surse judiciare, agentul şef care şi-a luat viaţa ameninţase că se sinucide, dar nu a fost consiliat psihologic. Arma pe care acesta o deţinea nu a fost ridicată de către anchetatori după ce a fost demarată ancheta împotriva lui

După un an senzațional, în care a câștigat US Open venind din calificări, Emma Răducanu (19 ani, 19 WTA) este la mare căutare în rândul marilor companii. Jucătoare britanică, cu tată român și mamă din China, este una dintre noile

În cadrul unui interviu, Inna a făcut o serie de destăinuiri legate de carieră, familie, copilărie, dar și despre situațiile mai grele din viața ei. Care a fost cel mai greu moment pe care artista […] The post Destăinuirile făcute de

Un bărbat de 35 de ani a murit sâmbătă după-amiaza după ce a intrat cu motocicleta într-un gard în localitatea Alunu, județul

Talibanii au anunţat duminică faptul că femeile care vor să călătorească la o distanţă mai lungă este necesar să fie însoţite de către un bărbat din familie şi le cer şoferilor să nu primească în vehicul femei care nu poartă

Pe 27 decembrie 2020 a fost debutul campaniei de vaccinare anti-COVID-19. Prima persoană vaccinată din România a fost o asistentă de la Institutul Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş din Capitală. Astăzi, după un an, rata de

Rata de incidenţă COVID-19 calculată la 14 zile este, luni, în Bucureşti de 0,62 cazuri la mia de locuitori, în creştere faţă de ziua precedentă, potrivit Direcţiei de Sănătate