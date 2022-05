S-a aflat! Când va avea loc FINALA Survivor România 2022 14.05.2022

14.05.2022 S-a aflat! Când va avea loc FINALA Survivor România 2022 Au trecut aproape patru luni de când cei mai curajoşi concurenţi de Survivor România 2022 au plecat în aventura vieţii lor. În ultima vreme, fanii emisiunii s-au întrebat când va avea loc marea finală, dar […] The post S-a aflat! Când va



S-a aflat! Când va avea loc FINALA Survivor România 2022

Au trecut aproape patru luni de când cei mai curajoşi concurenţi de Survivor România 2022 au plecat în aventura vieţii lor. În ultima vreme, fanii emisiunii s-au întrebat când va avea loc marea finală, dar […] The post S-a aflat! Când va avea loc FINALA Survivor România 2022 appeared first on Cancan.

S-a aflat! Când va avea loc FINALA Survivor România 2022

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cea mai lungă autostradă din lume a fost deschisă în totalitate traficului miercuri, 30 iunie, din cei 2.800 de kilometri 500 de kilometri traversând

Cu cea mai slabă campanie de vaccinare anti-Covid din Uniunea Europeană, Bulgaria discută oportunitatea introducerii de stimulente pentru a încuraja populația să accepte serurile, a anunțat duminică premierul interimar Stefan Ianev, citat de

Preţurile unor materii prime, de la porumb, grâu şi soia la petrol şi cherestea sunt în scădere pe pieţele internaţionale pe fondul dorinței Chinei de a calma boom-ul din acest sector şi al

Daniel Funeriu, fostul ministru al Educaţiei, este din nou acid la adresa Timişoarei. Acesta susţine că a fost trei zile în oraşul de pe Bega şi l-a cuprins

Sute de californieni s-au confruntat violent sâmbătă în Los Angeles, SUA, după ce pe rețelele de socializare a devenit viral o înregistrare în care o femeie le reproșează angajaților unui spa că au permis unui transsexual să se dezbrace

Săptămâna este guvernată doar de elementele Lemn, Foc și Pământ, în egală măsură, ceea ce înseamnă că această săptămână va fi diferită din multe puncte de vedere, atât la nivel individual, cât și colectiv. În […] The post

Abhimanyu Mishra a devenit cel mai tânăr maestru din istoria şahului. La 12 ani, 4 luni şi 25 de zile, el a depăşit recordul lui Serghei Karjakin care a ajuns mare maestru al şahului la vârsta de 12 ani şi 7

Festivalul Neversea 2021 a fost amânat pentru anul viitor, anunță Realitatea

Un cuplu din Statele Unite, ce părea perfect sudat şi închegat, s-a rupt! Şi totul de la o poză trimisă pe Whatsapp. Bine, nu doar de la asta, ci de la faptul că soţia îl […] The post Au divorţat imediat după ce ea i-a trimis poza asta

Eliminat în optimile EURO 2020, după Belgia – Portugalia 1-0, Cristiano Ronaldo este acum cu gândul la Juventus și la viitorul său. Cristiano Ronaldo (36 de ani) mai are un an de contract cu Juventus. Deși au existat informații care anunțau că

Irina Begu și-a motivat luni decizia de se retrage de la Jocurile Olimpice prin faptul că a fost diagnosticată cu mononucleoză, într-un interviu acordat treizecizero.ro. Este a treia sportivă care își anunță retragerea de la Tokyo pe motive

Lupta pentru titlul de golgeter la EURO 2020 s-a încins. Cu „dubla” din minutele 4 și 50 reușită în sferturi contra Ucrainei, scor 4-0, Harry Kane a ajuns la trei goluri marcate la acest turneu final, […] The post Lupta pentru titlul de

Tot mai multe acte de vandalism au loc în Canada, după ce au fost descoperite mai multe morminte nemarcate ale băștinașilor americani. Patru biserici au fost incendiate până acum, iar o statuie a Papei Ioan Paul al doilea a fost

Cuba a fost lovită de furtuna tropicală Elsa după ce trei oameni au murit în alte regiuni din Caraibe, scrie AFP. Aceasta a ajuns deasupra Mării Caraibelor la ora 22.00 GMT, la 90 de kilometri sud de

Un bucureştean plăteşte în medie 3,02 dolari pentru o cafea, preţul fiind de regulă mai mic decât cel din Occident şi din Europa de Vest. Există însă şi excepţii, şi anume urbele din sudul Bătrânului Continent, în frunte cu Roma (2,47

Valentin Butnaru, cel care alături de Olivia Păunescu şi Andreea Țopan a spus primul „Bună ziua!” din platoul Observator 12, în urmă cu mai bine de doi ani, revine la pupitru începând de astăzi, la Antena

Salariile angajaţilor români vor creşte cu cel puţin 5% şi anul acesta, pentru că deficitul de personal şi inflaţia în creştere obligă angajatorii să acorde majorări de

România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice Tokyo 2020, care vor avea loc între 23 iulie și 8 august 2021, de 45 de sportive și 55 sportivi, la 17 discipline sportive, a anunțat, luni, COSR. Prin lista făcută publică, COSR reconfirmă că nu

Fost ministru al Educaţiei, Monica Anisie a câştigat luni seară alegerile pentru funcţia de preşedinte al PNL Sector 2, în fața contracandidatului Oana Nicolescu, șefa DSP București. Anisie a fost însă acuzată de un tânăr liberal că l-a

Reprezentativa U23 a României și-a prezentat echipamentul pe care îl va îmbrăca la