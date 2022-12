S-a aflat! Când începe Survivor România 2023 + Ce vedete au acceptat provocarea 28.12.2022

28.12.2022 S-a aflat! Când începe Survivor România 2023 + Ce vedete au acceptat provocarea Fanii emisiunii „Survivor” sunt nerăbdători să afle când vor putea urmări show-ul din Republica Dominicană. Ei bine așteptarea a luat sfârșit și asta pentru că recent, Daniel Pavel a făcut anunțul cel mare! Iată și



S-a aflat! Când începe Survivor România 2023 + Ce vedete au acceptat provocarea

Fanii emisiunii „Survivor” sunt nerăbdători să afle când vor putea urmări show-ul din Republica Dominicană. Ei bine așteptarea a luat sfârșit și asta pentru că recent, Daniel Pavel a făcut anunțul cel mare! Iată și […] The post S-a aflat! Când începe Survivor România 2023 + Ce vedete au acceptat provocarea appeared first on Cancan.

S-a aflat! Când începe Survivor România 2023 + Ce vedete au acceptat provocarea

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscop luni, 23 ianuarie. Iată ce ne rezervă astrele la început de

Astăzi fac o mărturisire, vă scriu o epistolă vouă, celor care mi-aţi citit blogul, dar şi celor care mi-au

Lanțul de hipermarketuri Metro Cash & Carry Romania retrage de la comercializare şi de la clienţi pulpe de pui superioare cu spate, congelate, produse de Superdrob SA, deoarece s-a constatat prezenţa Salmonella enteritidis, transmite Autoritatea

O ambarcaţiune, suspectată că transporta imigranţi, s-a răsturnat sâmbătă în largul coastelor Floridei. Operaţiuni de căutare au fost lansate marţi, 25 ianuarie, pentru a găsi 39 de persoane date dispărute, a anunţat Paza de Coastă a SUA,

Incident grav în orașul universitar Heidelberg, din Germania. Un bărbat înarmat a rănit alte câteva persoane, după care și-ar fi pus capăt zilelor cu propria

Daniel Metz, unul dintre primii antreprenori IT din Cluj, care acum este preşedintele Consiliului de Administraţie al unei companii cu peste 1.000 de angajaţi, renunţă la business pentru a se angaja la Universitatea Babeş-Bolyai pe un post de

Suedia a câștigat dramatic meciul decisiv cu Norvegia, scor 24-23, și s-a calificat în semifinalele Campionatului European de handbal masculin. Danemarca, Spania și Suedia sunt calificate în semifinale. Pentru ultimul loc luptă Franța și

Preşedintele rus Vladimir Putin participă miercuri, printr-o legătură video, la o reuniune cu patroni de mari întreprinderi italiene - în toiul crizei ucrainene -, ceea ce a determinat Roma să le ceară acelora dintre aceste întreprinderi în

Guvernul spaniol a aprobat o majorare cu 2,5% a pensiilor în 2022, în linie cu un acord încheiat în vara anului trecut cu sindicatele, acord ce prevede indexarea pensiilor la inflaţie, relatează Le

Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare sunt în Bucureşti - 4.922 şi în judeţele Timiş - 1.405, Bihor - 1.394, Iaşi - 1.304, Cluj - 1.068, a informat miercuri Grupul de Comunicare

A fost o conferință de presă captivantă, pe parcursul căreia am redescoperit un personaj complex, dar și complicat Scor 70-60. Nu este scor de fotbal, dar este ceva legat de fotbal. Conferința de presă a lui Boloni a durat 70 de minute,

Ministrul francez al Apărării, Florence Parly se află joi în vizită la Bucureşti, având programate primiri la preşedintele Klaus Iohannis, premierul Nicolae Ciucă, precum şi o întrevedere cu ministrul Apărării Vasile

Mai sunt câteva zile până când primul turneu de Mare Şlem îşi va desemna noul rege, la masculin. Cine îi va lua coroana lui

Producătorul de materiale izolante Knauf Insulation, parte a grupului german Knauf, a cumpărat fabrica de vată minerală de sticlă Gecsat din Târnăveni, judeţul

Echipa de astronomi care a făcut descoperirea crede că obiectul ar putea fi o nouă clasă de stele neutronice ce se rotesc foarte încet și au un câmp magnetic extrem de puternic. De asemenea, experții au observat că obiectul emite unde radio ce

Din ce în ce mai multe cadre medicale cad pe frontul luptei împotriva COVID-19. Doctoriţa Ana Vieru, medic de familie în comuna buzoiană Cernăteşti, a murit la începutul săptămânii, în Spitalul Judeţean Buzău, din cauza unor complicaţii

Consiliera locală a USR din Mogoșoaia, Felicia Ienculescu-Popovici, a fost agresată verbal şi fizic, joi seară, de către doi consilieri locali – Valentin Ene (PNL) şi Dinu Gheorghe (PMP), iar poliţiştii din Buftea s-au sesizat din oficiu şi

În câteva ediții de la ”Survivor România”, concurenții din echipa Faimoșilor au sesizat faptul că Laura Giurcanu și TJ Miles ar fi mai apropiați. La momentul respectiv, Andreea Tonciu a dorit să își expună opinia […] The post Un

Biletele pentru derby-ul Dinamo - FCSB au fost epuizate. La meci ar trebui să asiste aproximativ 5.000 de fani. Derby-ul Dinamo - FCSB se joacă duminică, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro Primul Dinamo - FCSB din anul 2022 se va juca în

Ana Muntean, fosta amantă a lui Ciprian Marica, a avut ghinionul de a se infecta cu virusul SARS-CoV-2. Blonda a vorbit despre clipele de groază pe care le-a trăit, dar și cum a reușit să […] The post Ce s-a întâmplat cu Ana Muntean, amanta