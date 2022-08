S-a aflat! Bărbatul arestat în iarnă, lângă Castelul Windsor, a încercat să o omoare pe Regina Elisabeta a II-a 17.08.2022

S-a aflat! Bărbatul arestat în iarnă, lângă Castelul Windsor, a încercat să o omoare pe Regina Elisabeta a II-a

Tânărul în vârstă de 20 de ani, care a fost arestat în iarnă, în ziua de Crăciun, lângă Castelul Windsor, a încercat să o ucidă pe Regina Elisabeta a II-a (96 de ani).

Un cutremur cu magnitudinea 3.5 s-a produs vineri seara la ora 20:43:34, în zona seismică Vrancea, anunță Institutul de fizica pământului. Cutreemurul s-a produs la adâncimea de 140km, în

Mihaela Buzărnescu, 33 de ani, locul 175 mondial, a învins-o sâmbătă, scor 6-4, 6-2, pe Aliona Bolsova Zadoinov, 23 de ani, numărul 187 WTA, în semifinalele turneului ITF W80 de la Valencia, Spania. În finală, disputată duminică de la ora

Premierul britanic, Boris Johnson, a convenit vineri cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, să coopereze strâns pentru depăşirea tensiunilor generate de parteneriatul dintre Australia, Marea Britanie şi

Monica Anghel se află în izolare, după ce a fost testată pozitiv la coronavirus. Artista a primit, sâmbătă dimineață, medicamente de la Gigi Becali, cu care speră să treacă mai ușor peste boală. Este conștientă […] The post Monica

Analistul politic Cristian Tudor Popescu a afirmat într-un interviu pentru Digi24, după Congresul PNL de sâmbătă, că adevăratul câștigător este Klaus Iohannis care a fost „reales președinte PNL”. „La acest congres

Peste 16.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19. România are 5.457.784 de persoane vaccinate, din care

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a informat, vineri, că 121 de români vor să candideze la alegerile locale din Italia, care vor avea loc pe 3-4

Un bărbat care voia să traverseze în fugă strada a fost spulberat de o maşină ce circula cu peste 180 km/h. Impactul deosebit de violent a rupt practic pietonul în două. Medicii sosiţi la faţa locului nu au avut ce să mai facă pentru bărbat

Anul 279 înainte de Hristos. Regele Pirus al Epirului (azi provincie a Greciei, la frontiera cu Albania) îi învinge pe romani în bătălia de la Ausculum. Însă pierderile armatei sale sunt atât de grele, încât regele Epirului ar fi spus,

Secretarul de stat Raed Arafat a declarat, vineri, că persoanele care vor să meargă la restaurantele din mall-uri trebuie să prezinte certificatul verde

Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV) a anunțat duminică, 26 septembrie, că 11.013 de persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore. Numărul este în scădere față de ziua precedentă când

Integratorul de soluţii IT&C Datanet Systems, cu afaceri de 26 mil. euro anul trecut, care face parte din grupul slovac Soitron, a achiziţionat pachetul majoritar de acşiuni al firmei Red Dot, din Cluj-Napoca, un fur­ni­zor de servicii şi soluţii

Astăzi, vremea va fi predominant frumoasă şi va continua să se încălzească uşor. Cerul va fi variabil, cu înnorări în nord-est şi în zona Carpaţilor Orientali, dar condiţiile de ploaie slabă, trecătoare, vor fi

Preţurile poliţelor RCA la ca­mioa­ne, oferite de patru asigurători care au în portofolii segmentul ca­mioa­ne­lor, sunt între 14.400 lei şi peste 17.000 de lei pe o perioadă de 12 luni, con­form datelor obţinute de ZF în ur­ma unei

Cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului, Google anunţă premierea celor mai apreciate afaceri din domeniul HoReCa, de pe Google Maps. Sunt premiate astfel 31 de afaceri din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României şi 4 domenii de activitate, cu cel mai

Alan Lancaster, fondator și basist al trupei Status Quo, a murit la vârsta de 72 de ani, a confirmat managerul formației, citat de BBC. Lancaster a avut mai multe hituri internaționale cu grupul în anii '60 și

Ministerul Energiei a lansat în dezbatere publică proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale 123/2012, precum şi a Legii pentru stabilirea sistemului de promovare pentru

CS Universitatea Craiova și Dinamo se înfruntă luni, de la ora 21:00, în epilogul rundei #10 din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. CSU Craiova se

În ultimele 24 de ore, în Capitală, s-au înregistrate 2559 de persoane pozitive la noul coronavirus. Rata de infectare a ajuns la 4,95. În data de 27 septembrie, în România s-au înregistrat 5655 de cazuri […] The post În Capitală, 2559 de

Filmul românesc Blue Moon ("Crai nou") a câştigat, sâmbătă seară, premiul pentru cel mai bun film la Festivalul Internaţional de Film de la San Sebastian. Pelicula scrisă și regizată de Alina Grigore, relatează povestea unei tinere care