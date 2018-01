S-a aflat adevărul despre ţigările electronice? Scandalul e URIAŞ, producătorul, suspectat că măsluieşte... 18.01.2018

Ţigările electronice sunt din nou în mijlocului unui imens scandal! Mai mulţi cercetători sunt de părere că studiile efectuate pentru a testa siguranţa dispozitivelor de fumat iQOS prezintă mai multe nereguli.

Într-un clip distribuit de ministrul Muncii Lia Olguţa Vasilescu şi de PSD Craiova se arată că, prin folosirea imaginilor captate de camerele de filmat, „poliţia incompetentă” vrea doar să caute ţapi ispăşitori şi nu adevăraţii

OMV Petrom a finalizat lucrările de construcţie la două staţii noi de tratare a gazelor, amplasate lângă zone de producţie importante. Cele două proiecte, care au necesitat investiţii de peste 130 de milioane de euro începând din 2013, vor

Hipoglicemia poate să dea ameţeală, senzaţia puternică de foame, dureri de cap, confuzie, inabilitatea de a se concentra a pacientului, transpiraţie, vedere înceţoşată, tremurături, pierderea conştienţei. Hipoglicemia e primul indicator al

Principesa Margareta, Custodele Coroanei, transmite mulţumiri tuturor românilor care au fost alături de familia regală în această perioadă. Principesa a dat asigurări că aceleaşi principii şi sentimente vor călăuzi, de acum înainte, Familia

Administrația Trump a semnat extinderea de utilizare a armelor nucleare, ca parte a unei noi strategii de securitate, potrivit declarațiilor președintelui Donald Trump făcute luni, scrie The

Kremlinul a salutat, ieri, un „caz exemplar" de cooperare ruso-americană, după ce a anunţat că informaţii transmise Rusiei de CIA au contribuit la dejucarea unui atentat la Sankt Petersburg,

Două femei au decedat în urma unui accident rutier care a avut loc marţi dimineaţă pe DN 56 (E 79), în localitatea doljeană Radovan, în care au fost implicate două autoturisme care s-au

Poliţiştii de la Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava au confiscat aproximativ 120 de kilograme de articole pirotehnice în

Pentagonul a publicat o inregistrare video unde doua avioane americane de lupta urmaresc un Obiect Zburator Neidentificat, OZN, scrie publicatia The Independent. Filmuletul prezinta o operatiune

Campioana Viitorul a anunțat că va desfășura cantonamentul de iarnă în Tucia, unde vor avea loc și șapte partide amicale. Stagiul de pregătire va avea loc în perioada 12-26 ianuarie. Campionii au intrat în vacanță după meciul

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anunțat că noul stadion al dinamoviștilor va fi așa cum îl doresc suporterii "câinilor", fără pista de atletism. Prezentă la gala în cadrul căreia au fost permiați cei mai buni sportivi care

HOROSCOP CHINEZESC 2018. Încă câteva săptămâni și anul Cocoșului, conform zodiacului chinezesc, se va încheia. Citește mai

O confunzi adesea cu o stare de epuizare in care "vinovatul" este serviciul sau timpul limitat, familia mereu dornica de a mai adauga cerinte la adresa ta. Citește mai

Comunitatea pariorilor din România ne propune 3 partide de cupă de miercuri: Bayern Munchen vs Borussia Dortmund, Monchengladbach vs Bayer Leverkusen şi AS Roma vs Torino FC. Pe lângă analizele acestor meciuri, specialiştii ne sugerează şi

Telekom România a demarat un nou proiect-pilot din sfera Smart City, implementat, de această dată, în oraşul Piatra

De asemenea, Consiliul Judeţean Vrancea a oferit diplome de voluntariat tuturor elevilor care au contribuit la reuşita proiectului Parcul Memoriei Naţionale

Într-un clip postat cel puţin pe contul de Facebook al PSD şi pe acela al Olguţei Vasilescu, se induce populaţiei ideea că poliţiştii şi procurorii sunt incompetenţi. Discutăm de partidul aflat la putere şi de ministrul important

Directorul executiv al Asociaţiei pentru Democraţie Participativă ADEPT, Igor Boţan, spune că o bună parte dintre candidaturile anunţate marţi de către liderul PDM, Vlad Plahotniuc, la funcţii de miniştri şi vicepremieri sunt oameni care

Curtea de Apel Alba Iulia va avea, de la 1 ianuarie 2018, un nou vicepreşedinte. Postul va fi ocupat de judecătorul Rus Andrei Claudiu, în vârstă de 39 de

Consulatul General al Iugoslaviei de la Timişoara (singurul consulat la acea vreme din oraş) a fost un punct fierbinte în timpul Revoluţiei din 1989. Este locul de unde au plecat primele veşti spre Occident despre cele întâmplate în capitala