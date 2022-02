Ruşinos! Unde se duc fetele de la Survivor atunci când au nevoie la toaletă? Otilia Bilionera, prinsă în “acţiune” 18.02.2022

18.02.2022 Ruşinos! Unde se duc fetele de la Survivor atunci când au nevoie la toaletă? Otilia Bilionera, prinsă în “acţiune” Robert Niță, fost concurent la Survivor România 2022, a povestit unde se duc fetele care participă la reality-show-ul filmat în Republica Dominicană, atunci când au nevoie la toaletă. Otilia Bilionera a fost prinsă în “acțiune”



Ruşinos! Unde se duc fetele de la Survivor atunci când au nevoie la toaletă? Otilia Bilionera, prinsă în “acţiune”

Robert Niță, fost concurent la Survivor România 2022, a povestit unde se duc fetele care participă la reality-show-ul filmat în Republica Dominicană, atunci când au nevoie la toaletă. Otilia Bilionera a fost prinsă în “acțiune” […] The post Ruşinos! Unde se duc fetele de la Survivor atunci când au nevoie la toaletă? Otilia Bilionera, prinsă în “acţiune” appeared first on Cancan.

Ruşinos! Unde se duc fetele de la Survivor atunci când au nevoie la toaletă? Otilia Bilionera, prinsă în “acţiune”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Meciul dintre FCSB şi Universitatea Craiova, din etapa a 29-a a Ligii 1, s-a încheiat la egalitate, scor

Deputaţii PAS şi cei ai Platformei DA se arată nemulţumiţi de faptul că în această săptămâna, Parlamentul nu se va întruni în şedinţe plenare. Potrivit lor, deputaţii coaliţiei PSRM-Şor ar fi cei care încurajează inactivitatea

Cotnari, al treilea cel mai mare jucător de pe piaţa vi­nu­rilor, controlat de mai mulţi antreprenori locali, a in­vestit anul trecut în tehnologizare, pentru că s-a con­fruntat în ultimii ani cu lipsa forţei de muncă, necesară pentru

O ieșire de pe piață a vaccinurilor AstraZeneca sau chiar o diminuare a numărului persoanelor care ar putea fi vaccinate cu acest ser dă peste cap toate calculele făcute până acum. Programele de vaccinare

Casa Noastră, TeraPlast, Daw Benţa, Austrotherm şi Blacho­trapez sunt cinci pro­ducători de materiale de construcţii care dezvoltă capacităţi noi de producţie cu sprijin finan­ciar din partea

Pieţele de capital din Europa se îndreptată spre noi niveluri record datorită speranţelor generate de recuperarea economiei mondiale, continuând să alimenteze optimismul investitorilor. Indicele paneuropean STOXX 600 a reuşit să depăşească

Ora 13:00 - LIVE România în realitate. Invitat: Ovidiu Telegescu, psiholog. Prezentator: Ana Maria

Deputatul USR Radu Ciornei, medic specialist în imunologie, cere care purtatea măştii de protecţie împotriva SARS-CoV-2 să nu mai fie obligatorie în aer liber, pe raza judeţului Suceava, care înregistrează cea mai mică rată de infectare din

Energia Mileniului III, firmă deţinută în procente egale de Max Boegl International şi de BTG Wide Consulting, reia dezvoltarea unui parc eolian de 99 MW în Tulcea, firma având un aviz nou emis de Transelectrica în baza unui contract de racordare

Preşedinţia Statelor Unite a exprimat îngrijorare, miercuri seară, în legătură cu informaţiile privind deteriorarea stării de sănătate a disidentului rus Aleksei Navalnîi, aflat în detenţie,

Rucsandra Hurezeanu, de profesie medic, a lansat brandul românesc de dermatocosmetice Ivatherm în urmă cu 15 ani, pe o piaţă dominată de nume

Primarul Marius Dulce şi conducerea Direcţiei Programe şi Dezvoltare Locală au avut, astăzi, o întâlnire de lucru cu directorul executiv al Makita EU, Gabriel Cătălin Anghel, având ca temă de discuţie identificarea posibilităţilor de

Fostul baschetbalist Shaquille O'Neal (49 de ani) a făcut un gest spectaculos, care a devenit viral pe internet. Americanul cu o avere estimată la 400 de milioane de dolari i-a făcut o surpriză unui bărbat, pe care nu-l cunoștea, aflat într-un

Caz straniu în România după ce un pilot de raliu s-a infectat cu noul coronavirus chiar dacă se vaccinare cu

România continuă campania de imunizare cu toate serurile disponibile, inclusiv cu vaccinul AstraZeneca, a anunţat, joi, şeful campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă. Incidenţa cazurilor de tromboză în rândul persoanelor vaccinate cu serul

Un bărbat gol a pătruns pe teren joi, 8 aprilie, în timpul meciului Granada – Manchester United, din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Europa, notează Gazeta Sporturilor. Partida din Spania s-a disputat fără spectatori, conform

Ovidiu Hațegan, 40 de ani, va conduce partida Craiova - CFR Cluj, cea mai importantă din ultima etapă a sezonului regulat. Craiova - CFR Cluj se joacă duminică, 11 aprilie, de la ora 21:30. Meciul va putea fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro

Atât metalele prețioase, cât și pietrele care le însoțesc în bijuterii pot să aducă o stare de bine celei care le poartă. Iar un inel făcut cadou este una dintre cele mai frumoase surprize pe care să le

După ce a fost neglijată de îngrijitori, Dumana a fost la un pas să îşi piardă vederea. A fost operată la Bucureşti, după care a ajuns la Sanctuarul Libearty de la Zărneşti, împreună cu viţelul ei, Viţerk. Acum, cei doi o aşteaptă şi

Medicii români susțin continuarea vaccinării cu serul de la AstraZeneca, în ciuda cazurilor rare de efecte adverse apărute după administrarea serului. "Riscul de a dezvolta tromboze e de câteva mii de ori mai mare după boala decât după vaccin",