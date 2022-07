Ruşii au bombardat un bloc din Odesa. Cel puţin 17 oameni au fost ucişi. Printre victime se numără şi mai mulţi copii 01.07.2022

Ruşii au bombardat în noaptea de joi spre vineri un bloc din regiunea Odesa, fiind ucise cel puţin 17 persoane şi rănite alte zeci. Printre victime se numără şi copii, potrivit autorităţilor ucrainene.

