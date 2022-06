Rusia susţine că a distrus un depozit de armament livrat de NATO, în vestul Ucrainei 15.06.2022

Un depozit de muniţie - furnizată Ucrainei de către NATO - pentru armament străin a fost distrus cu rachete de croazieră de tip Kalibr, de înaltă precizie, în apropiere de localitatea Zolociv, anunţă miercuri Ministerul rus al Apărării, relatează AFP.

