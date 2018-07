RUSIA, LOVITĂ puternic de SUA. TENSIUNE FĂRĂ PRECEDENT între cele două SUPER-PUTERI NUCLEARE. E INCREDIBIL ce a CERUT Pompeo Kremlinului 26.07.2018

26.07.2018 RUSIA, LOVITĂ puternic de SUA. TENSIUNE FĂRĂ PRECEDENT între cele două SUPER-PUTERI NUCLEARE. E INCREDIBIL ce a CERUT Pompeo Kremlinului Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri că Statele Unite nu vor recunoaşte anexarea Crimeei de către



RUSIA, LOVITĂ puternic de SUA. TENSIUNE FĂRĂ PRECEDENT între cele două SUPER-PUTERI NUCLEARE. E INCREDIBIL ce a CERUT Pompeo Kremlinului

Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri că Statele Unite nu vor recunoaşte anexarea Crimeei de către Rusia.

RUSIA, LOVITĂ puternic de SUA. TENSIUNE FĂRĂ PRECEDENT între cele două SUPER-PUTERI NUCLEARE. E INCREDIBIL ce a CERUT Pompeo Kremlinului

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

SUBIECTE BAC MATEMATICĂ. Absolvenţii de liceu susţin miercuri - cu proba obligatorie a profilului, iar vineri va fi proba la alegere a profilului şi specializării. Afişarea primelor rezultate, care se va

Două evenimente academice din domeniul cercetării ştiinţifice neurologice, a-VIII-a ediţie a Cursului European de Neuroreabilitare-RoNeuro Brain Days şi cea de-a –XIII-a manifestare a Şcolii Internaţionale

Pompierii încearcă să stingă un puternic incendiu de vegetaţie izbucnit pe un teren mlăştinos, din apropiere de Manchester, care continuă să se extindă, astfel că peste 50 de case au fost evacuate,

Autorităţile din judeţul Galaţi iau măsuri sporite de securitate, după identificarea de cazuri de pestă porcină în judeţul Tulcea, ultimul focar fiind descoperit în urmă cu câteva zile peste Dunăre,

Lupta împotriva migraţiei ilegale va fi unul din principalele obiective ale guvernului ceh, a declarat miercuri Andrej Babis, cu prilejul numirii executivului său minoritar de coaliţie de către preşedintele

Un bărbat de 35 de ani din Constanţa, dat dispărut duminică, după ce ar fi încercat să traverseze Dunărea înot, prin dreptul braţului Măcin din Insula Mare a Brăilei, şi nu a mai ieşit la suprafaţă,

Mihaela Buzărnescu, locul 30 WTA, a pierdut cu Jelena Ostapenko, locul 12 WTA, în optimile turneului de la Eastbourne, scor 1-6, 2-6. .@JelenaOstapenk8 seals the win over Buzarnescu 6-1, 6-2!Books her spot in the

După 7-0 cu Daleszyce Spartacus, Viitorul s-a impus azi cu 2-0 în fața celor de la Znicz Pruszkow, echipă din Liga a 3-a din Polonia și pentru care a jucat Robert Lewandowski, între anii 2006 și 2008. Tot azi, de la ora locală 17.00,

Dragoș Pătraru a fost dat afară de la TVR. Prezentatorul susține că acest lucru confirmă dezvăluirile pe care le-a făcut în ultimele luni cu privire la neregulile din interiorul instituţiei. onducerea Televiziunii Române a decis scoaterea de

Astăzi, de la ora 10.30, la Tribunalul Satu Mare a avut loc un nou termen de judecată în procesul triplei crime de la Apa. Citește mai

Amenzile de circulație la jumătate vor putea fi achitate, începând de anul viitor, în 15 zile lucrătoare, față de 48 de ore, conform unui proiect de lege aprobat de Parlament. Citește mai

Curtea de Apel Bucureşti a desfiinţat marţi taxa de salubrizare impusă de primarul Daniel Băluţă în Sectorul 4, respingând un recurs depus de acesta la hotărârea de suspendare a majorării

O femeie de 34 de ani este cercetată pentru vătămare corporală din culpă, după ce a pătruns pe contrasens cu autovehiculul pe care îl conducea, intrând în coliziune cu un alt autovehicul, care, la rândul lui, a fost proiectat într-un alt

Hackeri din Rusia infectează companii ucrainene cu un virus de tip malware conceput pentru a crea condiţiile necesare lansării unui atac masiv, coordonat, a declarat marţi în exclusivitate pentru Reuters şeful poliţiei cibernetice din Ucraina,

Adolescentul este cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de furt în scop de folosinţă şi conducerea unui vehicul de către o persoană care nu deţine permis de

Persoanele vârstnice sunt mai vulnerabile în faţa escrocilor, pe fondul limitărilor fizice aduse de vârstă (scăderea vederii şi a auzului, deplasarea cu dificultate), al accesului redus la mijloacele moderne de comunicare şi al faptului că

Fostul preşedinte Traian Băsescu a susţinut, în plenul reunit, că, dacă Guvernul nu va fi demis prin moţiunea opoziţiei, mai bine să îl demită

Testările sistemului RO-ALERT au început astăzi prin verificarea transmiterii mesajelor de avertizare către anumite celule de telefonie mobilă din

Absolvenţii clasei a VIII-a şi părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile în fişele de înscriere în perioada 29 iunie - 3 iulie. Vor parcurge aceeaşi procedură şi absolvenţii clasei a VIII-a care

Persoanele publice din România care se bucură de cea mai mare încredere în România sunt Raed Arafat, Gabriela Firea şi Klaus Iohannis, după cum arată cel mai nou sondaj al Sociopol, realizat în perioada 22-26