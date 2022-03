Rusia, avertisment pentru România. Ce gest poate fi considerat ”implicare în conflictul armat” 06.03.2022

06.03.2022 Rusia, avertisment pentru România. Ce gest poate fi considerat ”implicare în conflictul armat” Administraţia Vladimir Putin a avertizat statele vecine cu Ucraina, ca acestea să nu permită staţionarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora în conflictul cu Rusia. ”Orice ţară care îşi pune la dispoziţia Ucrainei



Rusia, avertisment pentru România. Ce gest poate fi considerat ”implicare în conflictul armat”

Administraţia Vladimir Putin a avertizat statele vecine cu Ucraina, ca acestea să nu permită staţionarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora în conflictul cu Rusia. ”Orice ţară care îşi pune la dispoziţia Ucrainei aerodromurile pentru […] The post Rusia, avertisment pentru România. Ce gest poate fi considerat ”implicare în conflictul armat” appeared first on Cancan.

Rusia, avertisment pentru România. Ce gest poate fi considerat ”implicare în conflictul armat”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În această zi, începând cu ora 18:00, a avut loc confruntarea dintre Marketa Vondrousova și Simona Halep, din cadrul optimilor de finală ale turneului WTA de la Stuttgart. Simona Halep a înregistrat o victorie “blitz” […] The post Halep

Grecia mai face un pas în direcția eliminării restricțiilor impuse ca urmare a pandemiei de coronavirus. Autoritățile elene iau, astfel, în calcul redeschiderea restaurantelor la începutul lunii mai. Decizia vizează încercarea de a revi într-o

Compania americană Uber, care le oferă utilizatorilor de smartphone o metodă alternativă de transport prin intermediul unei aplicaţii mobile, şi-a lansat ieri operaţiunile în Ploieşti, acesta fiind al zecelea oraş din România în care

Ministerul Energiei vrea să finalizeze, în acest an, Centrala de la Iernut, a anunţat, joi, ministrul Virgil Popescu, prcizând că, dacă acest lucru nu se va putea face cu ajutorul consorţiului care a câştigat licitaţia în 2016, va fi făcut

Horoscopul zilei de 23 aprilie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Rac au parte de ingresul lui Marte în zodia lor. Marte, planeta acțiunii și a […] The post

UiPath deschide a doua şedinţă de tranzacţionare de pe Wall Street la 73 dolari pe acţiune, plus 6% faţă de cea de la debut. La o oră de la deschiderea acţiunile aveau plus 10%. UiPath (PATH), producător

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat că primele zece zile din luna mai vor fi nelucrătoare, pentru a lupta împotriva pandemiei de coronavirus, care înregistrează un regres lent, informează Agerpres. „Dacă credeţi că este necesar,

Bancul zilei de vineri aduce în prim-plan o poveste clasică de amor, un subiect atât de folosit în glumele din întreaga lume. Finalul, însă, este unul de excepție. Un tânăr își face curaj să invite […] The post Bancul zilei | Unu

Alexandra Stan a anunțat printr-un video că cineva i-a furat contul de Instagram, fiindu-i schimbată parola, cât și toate datele de acces. Artista era în drum spre Constanța și a vrut să posteze un video […] The post Alexandra Stan,

Klaus Iohannis a decis să marcheze Ziua Pământului printr-o vizită fulger în Parcul Natural

Din pasiune pentru mâncare, dar şi din respect pentru timpul lor liber, unele femei decid să comande mâncare gătită acasă, mâncare tradiţională, în loc să ofere membrilor familiei în fiecare săptămână shaorma, pizza şi burgeri.

Este cea mai bună dovadă că durerea pentru pierderea celor dragi stă adesea doar în suflet. CANCAN.RO vă prezintă imagini de ultimă oră cu fiica lui Gabi Luncă. După cum se observă cu ușurință, Rebeca […] The post Fiica lui Gabi

Cristiano Ronaldo, 36 de ani, plecat de la Manchester United la Real Madrid în 2009, pentru 94 de milioane de euro, nu se simte bine la Juventus, unde a ajuns în 2018, și s-ar putea reîntâlni cu fostul său coleg Solskjaer pe „Old

După ce campania de vaccinare a cunoscut un ritm alert, Israelul nu a înregistrat nici un deces zilnic asociat COVID-19, pentru prima dată în ultimele 10 luni, informează BBC. Numărul de decese provocate de coronavirus a rămas neschimbat joi la

Lucrurile sunt tot mai clare la Iași. Se „sapă” puternic la retrogradarea lui Poli. Culmea, din interior! După frecușurile de la nivelul conducerii clubului, soldate cu trecerea președintelui Ciprian Paraschiv pe linie moartă, primarul

Jador a ajuns astăzi în România, după ce a părăsit „Survivor România”, din cauza problemelor de sănătate. Vizibil slăbit, acesta a fost întâmpinat la aeroport de părinți și prieteni. Bogdan Mocanu, Nikolas Sax, Robert Ionescu

Alex Bodi se bucură de un weekend de poveste, căci alături de el sunt cei doi copii pe care îi are din prima și a doua căsătorie. Jacqueline, fiica cea mare a afaceristului din Mediaș, […] The post Alex Bodi, reuniune de familie în

Persoanele care călătoresc în Grecia nu mai au nevoie de test PCR la intrarea în ţară dacă au trecut două săptămâni de la data efectuării vaccinului anti-Covid, se arată pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe. În Bulgaria şi Turcia

Simona Halep, 29 de ani, 3 WTA, a ratat calificarea în finala turneului WTA 500 de la Stuttgart, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, după ce a fost învinsă, sâmbătă seara, de belarusa Arina Sabalenka, cu 6-3, 6-2, informează Agerpres.

Atenție, dragi cititori! Bancul zilei va stârni hohote de râs. Motivul penru care o tânără, Maria, a fost scoasă dintr-un grup de WhatsApp a devenit viral. ”Marian a creat grupul ”La grătar”. -Grătar mâine la […] The post Bancul